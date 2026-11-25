Documento estabelece diretrizes para políticas culturais no País pelos próximos dez anos, com foco na redução das desigualdades e garantia de direitos

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O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (24), por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) nº 5.894/2025, que institui o novo Plano Nacional de Cultura (PNC). A proposta, relatada pelo senador Humberto Costa (PT), segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com vigência de dez anos após a sanção, o Plano vai orientar as prioridades das políticas culturais no País, estabelecendo princípios, diretrizes e objetivos voltados à valorização da diversidade, à redução das desigualdades territoriais e ao desenvolvimento sustentável.

Elaborado pelo Ministério da Cultura (MinC), o documento foi construído em um processo que envolveu mais de 25 mil pessoas e sucede o primeiro Plano Nacional de Cultura, instituído em 2010.

Entre as prioridades do novo PNC estão a reparação cultural, a distribuição equilibrada dos recursos públicos e a promoção de condições dignas de trabalho para profissionais da cultura, incluindo a garantia de direitos sociais e previdenciários.

A votação no Senado foi acompanhada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, que destacou a importância da consolidação do documento para o fortalecimento das políticas públicas e a garantia de direitos no setor.

“Com a União, os estados e os municípios trabalhando juntos e com a participação da sociedade, queremos ampliar as oportunidades para quem faz cultura e garantir que mais pessoas possam criar, produzir e acessar a cultura nos territórios onde vivem”, afirmou.

Diretrizes e eixos

Novo Plano Nacional de Cultura aborda cultura digital, direitos autorais e mudanças climáticas - IPHAN / divulgação

O novo Plano Nacional de Cultura está estruturado em oito princípios, 22 diretrizes, cinco transversalidades e oito eixos estratégicos, que reúnem 13 objetivos.

Dois dos eixos são inéditos. O primeiro, “Cultura, Bem Viver e Ação Climática”, reconhece o papel dos conhecimentos e das práticas culturais dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e de matriz africana no enfrentamento das mudanças climáticas.

Já o eixo “Cultura Digital e Direitos Digitais” contempla a democratização do acesso às tecnologias, o incentivo à inovação e às expressões artísticas digitais e a proteção dos direitos autorais diante dos avanços tecnológicos e da inteligência artificial.

Sistema Nacional de Cultura

O novo Plano também fortalece o Sistema Nacional de Cultura (SNC). A partir de 2028, estados, Distrito Federal e municípios deverão aderir ao sistema para receber recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

Segundo Humberto Costa, a adesão ao SNC é voluntária e respeita a autonomia dos entes federativos, ao mesmo tempo em que busca fortalecer a integração das políticas culturais e estimular a participação social.

