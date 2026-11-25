Cursos gratuitos de qualificação cultural abrem 250 vagas em cinco cidades de Pernambuco
Formações com certificado ocorrem no Sertão do Pajeú e no Grande Recife e abordam editais, renda e dança; veja como garantir uma vaga
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O Comitê de Cultura em Pernambuco (CCPE) oferece 250 vagas em cinco cursos gratuitos de capacitação cultural entre os dias 24 e 29 de novembro, no Sertão do Pajeú e na Região Metropolitana do Recife. Cada formação disponibiliza 50 vagas e garante certificado aos participantes.
A iniciativa busca interiorizar as políticas públicas de cultura e ampliar o acesso à qualificação profissional no estado. As inscrições são feitas pela internet, no perfil do Instagram.
Programação no Sertão do Pajeú
No Sertão, as atividades começam na terça-feira (24), em Flores, das 18h às 22h, na Antiga Fábrica. A escritora, produtora cultural e parecerista Isabelly Moreira ministra o curso “Do portfólio à captação: projetos culturais na prática”. O encontro conta ainda com apresentação dos Bacamarteiros Cabras do Nordeste.
Na quarta-feira (25), a programação segue para Serra Talhada, das 14h às 18h, no Quintal do Museu do Cangaço. O pesquisador, ator e produtor cultural Karl Marx Santos Souza conduz a formação “Futuro, juventude e tecnologia”, que também terá apresentação do Grupo de Xaxado Gilvan Santos.
Atividades no Grande Recife
Na capital pernambucana, a Associação de Moradores da Várzea recebe na quinta-feira (26), das 14h às 18h, o curso “Traga o projeto – formação de projeto cultural para captação e aprovação em editais”.
A atividade será conduzida pelo historiador, gestor e produtor cultural Marcelo Renan, doutor em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). A aula aborda interpretação de editais, elaboração de portfólios, captação de recursos, execução e prestação de contas.
No sábado (28), a capacitação chega ao Cabo de Santo Agostinho, das 13h às 17h, na Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Senador F. Pessoa de Queiroz, no bairro da Cohab.
Com o tema “Como minha arte se transforma em renda – profissionalização no setor da arte e cultura”, a formação será ministrada pelo jornalista Salatiel Cícero, da Hub Baobá. A ação integra o evento “Conscientiza BDE – Edição Especial Consciência Negra”, em parceria com a ATC Beatriz Souza.
Encerrando o cronograma, Olinda recebe no domingo (29), das 14h às 18h, no Mercado Eufrásio Barbosa, o curso “A dança dos orixás sob o olhar artístico”.
A oficina reúne o produtor e diretor artístico Jorge Feó, o bailarino e coreógrafo Washington San’s e a bailarina e afroempreendedora Milla Andrade. Washington e Milla têm experiência internacional na difusão da dança afro-brasileira, com participação no Festival Voduns Days, realizado em 2024 no Benin, na África.
A agenda integra o Programa Nacional dos Comitês de Cultura (PNCC), com incentivo do Ministério da Cultura (MinC). Em atividade desde 2024, o comitê pernambucano reúne as organizações AFAV (Vicência), Cores do Amanhã (Recife) e Estação da Cultura (Arcoverde).
Confira a programação dos cursos
FLORES – Sertão do Pajeú
- Curso: Do portfólio à captação: projetos culturais na prática
- Quando: Terça-feira, 24 de novembro
- Horário: Das 18h às 22h
- Local: Antiga Fábrica
- Endereço: Rua Cleto Campelo, nº 1, Centro
- Formadora: Isabelly Moreira
- Apresentação cultural: Bacamarteiros Cabras do Nordeste
- Vagas: 50
SERRA TALHADA – Sertão do Pajeú
- Curso: Futuro, juventude e tecnologia
- Quando: Quarta-feira, 25 de novembro
- Horário: Das 14h às 18h
- Local: Quintal do Museu do Cangaço
- Formador: Karl Marx Santos Souza
- Apresentação cultural: Grupo de Xaxado Gilvan Santos
- Vagas: 50
RECIFE – Região Metropolitana
- Curso: Traga o projeto – formação de projeto cultural para captação e aprovação em editais
- Quando: Quinta-feira, 26 de novembro
- Horário: Das 14h às 18h
- Local: Associação de Moradores da Várzea
- Endereço: Rua Amaro Gomes Poroca, nº 100, Várzea
- Formador: Marcelo Renan
- Vagas: 50
CABO DE SANTO AGOSTINHO – Região Metropolitana
- Evento: Conscientiza BDE – Edição Especial Consciência Negra
- Curso: Como minha arte se transforma em renda – profissionalização no setor da arte e cultura
- Quando: Sábado, 28 de novembro
- Horário: Das 13h às 17h
- Local: EREM Senador F. Pessoa de Queiroz
- Endereço: Rua Vinte e Sete, s/n, Cohab
- Parceria: ATC Beatriz Souza
- Vagas: 50
OLINDA – Região Metropolitana
- Curso: A dança dos orixás sob o olhar artístico
- Quando: Domingo, 29 de novembro
- Horário: Das 14h às 18h
- Local: Mercado Eufrásio Barbosa
- Endereço: Largo do Varadouro, s/n, Varadouro
- Formadores: Jorge Feó, Washington San’s e Milla Andrade
- Vagas: 50