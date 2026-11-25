Executiva prometia desenvolver uma tecnologia capaz de realizar uma série de exames e detectar doenças com apenas uma gota de sangue

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Entre a intimidade doméstica e a construção de versões sobre um dos maiores escândalos empresariais do Vale do Silício, nos Estados Unidos, “Tudo Pode Ser Visto” supera as expectativas ao transformar a história de Elizabeth Holmes em um jogo de versões que desafia certezas e confunde o espectador.

Cotado para o Oscar 2027 e com campanha forte na temporada de premiações, o longa-metragem dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim acompanha a ex-empresária estadunidense condenada, em 2022, a 11 anos de prisão por fraude.

A executiva fundou a Theranos, startup na área de saúde que prometia desenvolver uma tecnologia capaz de realizar uma série de exames e detectar doenças com apenas uma gota de sangue.

Na época, a promessa atraiu investimentos bilionários, mas o equipamento nunca teve eficiência comprovada e Elizabeth foi condenada.

"Tudo Pode Ser Visto" conta história da executiva Elizabeth Holmes - Divulgação

A proposta de “Tudo Pode Ser Visto” é acompanhar a rotina e a intimidade de Holmes nos 34 dias que antecedem sua prisão.

A partir desse acesso, o filme constrói uma narrativa que transita entre a vitimização e a encenação da condenada, colocando em xeque não apenas a versão apresentada pela executiva, mas também a maneira como a mídia transforma crimes e seus protagonistas em espetáculo.

Realizado a convite da própria Elizabeth, o projeto dialoga com uma tendência que tem ganhado espaço no cinema internacional: a produção de dramas biográficos e obras inspiradas em personalidades reais.

Neste ano, títulos como “O Outro Lado das Redes”, “Michael” e “Eu Sou o Rocky” também apostaram em histórias que atravessam a vida pública e privada de personagens conhecidos.

Casada com Billy Evans, Holmes abre as portas de sua rotina e, em diversos momentos, tenta sustentar uma versão de si mesma que oscila entre a inocência e a dissimulação.

A câmera acompanha uma intimidade aparentemente despretensiosa, marcada por gestos cotidianos, conversas domésticas e momentos banais, como bater claras de ovos ou mergulhar no mar.

É nessa aparente trivialidade que o longa encontra parte de sua força. Em vez de recorrer exclusivamente à reconstrução dos fatos ou a uma abordagem investigativa convencional, os diretores apostam na observação dos personagens e na tentativa de capturar aquilo que se apresenta como uma verdade espontânea.

Mas a naturalidade das cenas não elimina a suspeita de que há algo sendo cuidadosamente construído. Os diálogos de Elizabeth e Billy com Nathan Fielder assumem contornos cômicos, enquanto os silêncios e as situações aparentemente corriqueiras produzem uma atmosfera que, por vezes, se aproxima de um thriller.

O humor, nesse contexto, não necessariamente alivia a tensão: contribui para tornar ainda mais desconcertante a relação entre os personagens, o cineasta e o espectador.

"Tudo Pode Ser Visto" borra fronteiras entre documentário e ficção - Divulgação

Nas primeiras horas de suas três horas de duração, o espetáculo que parece monótono vai descortinando detalhes que apontam para fragilidades do enredo construído em torno da executiva.

O que inicialmente parece um exercício de observação doméstica ganha outras camadas, e a própria estrutura do documentário passa a ser questionada.

Na segunda metade, a produção amplia o foco para outros personagens, especialmente Billy, e estabelece uma disputa de narrativas sobre quem está no controle da produção e até das decisões de Elizabeth.

Nathan Fielder deixa de ocupar apenas o lugar de cineasta por trás das câmeras e assume um protagonismo que vai além da observação: sua presença passa a integrar o próprio jogo que o filme constrói, borrando ainda mais os limites entre registro e intervenção.

Outra personagem que chega na segunda metade do filme, quando Elizabeth não aparece nos holofotes, é Amanda Seyfried, atriz que interpretou a executiva na série The Dropout. Sua participação deixa ainda mais confusa a definição do que é ficção, do que é real e do que foi rigorosamente selecionado pelos diretores.

Ao final, “Tudo Pode Ser Visto” deixa lacunas que colocam o espectador em posição de questionar o que foi, de fato, visto. A produção se recusa a oferecer a resposta que talvez se espere de um documentário sobre um caso de fraude.

Apesar das tentativas do diretor, o filme não consegue e não se propõe a arrancar uma confissão de Elizabeth sobre o crime, que ela ainda nega ou o possível envolvimento do marido no caso. Na verdade, apresenta contradições para o público que já chega com a convicção de que a ré é culpada e dissimulada.

Cruzando repetidamente a fronteira entre documentário e ficção, “Tudo Pode Ser Visto” transforma a própria linguagem cinematográfica em objeto de investigação. O filme provoca o público a pensar sobre certezas e narrativas que parecem prontas. É uma provocação sobre verdade e manipulação, sendo um dos melhores filmes do ano.

