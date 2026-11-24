Mostra 'Peixada do Nando' leva arte que nasceu nos muros e nas tatuagens para o barro e marca 14 anos de projeto com abertura gratuita

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O artista visual Nando Zevê inaugura no dia 5 de dezembro de 2026, no Recife, a exposição "Peixada do Nando", que marca o lançamento oficial de suas primeiras peças tridimensionais em cerâmica. A abertura ocorre a partir das 14h, no Ateliê Boitatá, no bairro de Casa Amarela, com entrada gratuita.

A mostra celebra os 14 anos do projeto, iniciado em dezembro de 2012 na capital pernambucana. Baseada em memórias de pescarias realizadas com o pai no litoral norte de Pernambuco durante a infância, a iconografia de peixes criada pelo artista começou nas ruas em cartazes de lambes e posteriormente passou a ser aplicada em tatuagens.

Transição para a cerâmica

Para levar o tema ao formato tridimensional após uma década, Nando Zevê iniciou em abril de 2026 um processo de imersão na cerâmica artística. O domínio das técnicas de modelagem e processamento do barro foi desenvolvido sob a orientação do oleiro tradicional Mestre Vando, radicado no bairro de Ouro Preto, em Olinda.

De acordo com a organização, a proposta de ocupar o espaço expositivo com esculturas de peixes coloridos partiu de um sonho do artista. Ao longo da trajetória, Zevê já realizou trabalhos em Recife, Olinda, Bezerros, Garanhuns e no litoral pernambucano.

Programação de lançamento

A inauguração da mostra integra a programação da Confra Boitatá. Além da exibição das esculturas, o evento inclui a sessão de um curta-metragem criado e estrelado por crianças que participam dos atendimentos de arteterapia do ateliê, além de apresentações musicais e artísticas realizadas por elas.

A programação conta ainda com discotecagem ao vivo do DJ A Todo Custo, estação de chopp artesanal, opções de tira-gosto e bebidas.

Serviço

Evento : Lançamento da exposição "Peixada do Nando"

: Lançamento da exposição "Peixada do Nando" Data : 5 de dezembro de 2026

: 5 de dezembro de 2026 Horário : A partir das 14h

: A partir das 14h Local : Ateliê Boitatá — Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela, Recife

: Ateliê Boitatá — Rua Conselheiro Nabuco, 517, Casa Amarela, Recife Entrada: Gratuita e aberta ao público

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