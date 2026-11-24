Com 24 fotografias de Uenni, mostra gratuita no Sesc Santo Amaro destaca personagens que mantêm tradição do frevo, maracatu, caboclinho e samba

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

As pessoas que mantêm viva a tradição carnavalesca no Recife são celebradas na nova exposição do Centro Cultural Sesc Santo Amaro, área central da cidade.

Eternizadas pelas lentes da pernambucana Uenni, seus retratos integram “Entre Brincantes - Retratos do Carnaval do Recife”, que será inaugurada nesta quinta-feira (26), às 19h, na Galeria de Artes Corbiniano Lins. A visitação é gratuita e segue até 18 de junho de 2027.

A mostra reúne 24 imagens de brincantes que dão vida a diferentes manifestações carnavalescas, como frevo, maracatu, caboclinho e samba, em busca de valorizar as expressões, vestimentas e individualidades de cada uma.

"Entre Brincantes", de Uenni, inaugura no dia 26 de novembro - Uenni "Entre Brincantes", de Uenni, inaugura no dia 26 de novembro - Uenni "Entre Brincantes", de Uenni, inaugura no dia 26 de novembro - Uenni "Entre Brincantes", de Uenni, inaugura no dia 26 de novembro - Uenni

As fotografias foram produzidas durante os carnavais de 2025 e 2026, e evidenciam detalhes que vão além dos gestos e das expressões. Os retratos colocam em cena detalhes das fantasias, bordados, memórias e vínculos que atravessam gerações.

Em cada imagem, as trajetórias individuais se conectam à experiência coletiva de brincar o Carnaval e manter vivas as manifestações e tradições da cultura pernambucana.

Com texto curatorial assinado por Rebeca Andrade, “Entre Brincantes”, apresenta um panorama da diversidade cultural do Carnaval recifense a partir das histórias de seus participantes.

Lançamento de fotolivro

"Entre Brincantes", de Uenni, inaugura no dia 26 de novembro - Uenni

Nascida e criada no bairro de Santo Amaro, Uenni desenvolve há mais de dez anos trabalhos ligados ao território.

A programação de abertura da exposição também contará com o lançamento do fotolivro “Canjerê dos Pretos-Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”. A publicação terá distribuição gratuita nas versões impressa e digital e contará com recurso de audiodescrição.

Na pesquisa fotográfica, Uenni documenta uma celebração realizada no Ilé À rìànlá Tàlàbí, conhecido como Terreiro Axé Talabi, em Paulista, comunidade que preserva práticas do Candomblé Nagô e do culto à Jurema Sagrada do Rei Salomão.

A publicação reúne 30 fotografias produzidas entre 2022 e 2026 durante o Canjerê dos Pretos-Velhos, celebração realizada anualmente no terreiro, no mês de maio, desde 1991.

O registro acompanha diferentes momentos dessa tradição, destacando suas dimensões comunitária, ancestral e religiosa.

Serviço

Exposição “Entre Brincantes - Retratos do Carnaval do Recife”

Abertura: 26 de novembro de 2026, às 19h

Período de visitação: 27 de novembro de 2026 a 18 de junho de 2027

Horário: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Local: Galeria de Artes Corbiniano Lins, no Centro Cultural Sesc Santo Amaro – Praça do Campo Santo, s/n, Santo Amaro

Entrada gratuita

Lançamento de fotolivro “Canjerê dos Pretos-Velhos na Jurema Sagrada de Pernambuco”, de Uenni, durante a abertura da exposição

