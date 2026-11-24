Objetivo da emenda é garantir que a alteração legislativa possa ser colocada em prática já durante as prévias do Carnaval de 2027

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Trabalhadores do Carnaval de Olinda podem receber equipamentos de proteção individual (EPIs) em 2027 para se proteger dos efeitos do calor. A medida está prevista em uma emenda de autoria da vereadora Eugênia Lima (PT), aprovada pela Câmara Municipal nesta terça-feira (24).

A legislação original, também proposta pela parlamentar, determina que as empresas patrocinadoras do Carnaval forneçam gratuitamente os equipamentos aos trabalhadores informais que atuam durante a festa.

Pelo texto já em vigor, os editais de licitação para contratos de publicidade e exploração de marcas no Carnaval devem incluir contrapartidas sociais dos patrocinadores, entre elas a distribuição de camisas com proteção UV e protetor solar.

Com a aprovação da emenda, a medida também passa a contemplar servidores municipais que trabalham nas ruas durante a folia, como agentes de trânsito, guardas municipais e profissionais do ordenamento urbano.

A ampliação ocorre em meio aos alertas sobre os efeitos do El Niño, fenômeno climático cuja intensidade deve aumentar entre o final de 2026 e o início de 2027, período que coincide com o verão no Brasil.

Vereadora cobra sanção da prefeita



Após a aprovação na Câmara Municipal, o texto segue para sanção da prefeita de Olinda, Mirella Almeida. Segundo Eugênia Lima, a intenção é garantir que a alteração legislativa possa ser colocada em prática já durante as prévias do Carnaval de 2027.



"Estamos diante de uma emergência real, que já está sendo sentida por todos nós. A crise climática não atinge a todos de forma igual e pesa muito mais sobre os ombros de quem trabalha na ponta", destaca a vereadora.