O evento começa às 22h, no Brilho Cultural, no bairro de Santo Antônio. A programação reúne atrações de diferentes territórios e vertentes musicais.

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O Centro do Recife recebe, nesta sexta-feira (27), uma edição colaborativa dos bailes da Brota e da Boneka, que integra a programação oficial de esquenta da 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov. A festa reúne artistas locais e nacionais em uma noite dedicada à música independente e às expressões culturais periféricas e LGBTQIAPN+.

Organizado pela Brota Produtora em parceria com Baile da Boneka e Brilho Cultural, o evento começa às 22h, no Brilho Cultural, localizado no bairro de Santo Antônio. A programação reúne atrações de diferentes territórios e vertentes musicais.

Entre os nomes nacionais estão Sammy Dreams (BA), que se apresenta em colaboração com a pernambucana Metalluna, e o carioca KBRAL, que leva o funk à cena musical. O line-up também conta com o grupo pernambucano de brega-funk As Afetadas, convidado por Boneka, DJ e produtora musical do baile.

Rastaflávia e Vands, em colaboração com Kai, completam a programação da noite.

Baile integra programação de esquenta do festival

Para Vands, DJ e produtor da Brota Produtora, o convite do festival representa o reconhecimento da trajetória dos bailes e da importância dessas festas para a noite recifense.

“O Coquetel Molotov é parte importante no calendário da cidade. E ver nosso selo contribuindo com esse movimento e, como uma festa oficial, é, ao mesmo tempo, muita responsabilidade e alegria de poder fazer parte da história do festival”, afirma.

Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis no site da Shotgun.

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