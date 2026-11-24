Bailes da Brota e da Boneka fazem esquenta do No Ar Coquetel Molotov no Recife
O evento começa às 22h, no Brilho Cultural, no bairro de Santo Antônio. A programação reúne atrações de diferentes territórios e vertentes musicais.
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O Centro do Recife recebe, nesta sexta-feira (27), uma edição colaborativa dos bailes da Brota e da Boneka, que integra a programação oficial de esquenta da 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov. A festa reúne artistas locais e nacionais em uma noite dedicada à música independente e às expressões culturais periféricas e LGBTQIAPN+.
Organizado pela Brota Produtora em parceria com Baile da Boneka e Brilho Cultural, o evento começa às 22h, no Brilho Cultural, localizado no bairro de Santo Antônio. A programação reúne atrações de diferentes territórios e vertentes musicais.
Entre os nomes nacionais estão Sammy Dreams (BA), que se apresenta em colaboração com a pernambucana Metalluna, e o carioca KBRAL, que leva o funk à cena musical. O line-up também conta com o grupo pernambucano de brega-funk As Afetadas, convidado por Boneka, DJ e produtora musical do baile.
Rastaflávia e Vands, em colaboração com Kai, completam a programação da noite.
Baile integra programação de esquenta do festival
Para Vands, DJ e produtor da Brota Produtora, o convite do festival representa o reconhecimento da trajetória dos bailes e da importância dessas festas para a noite recifense.
“O Coquetel Molotov é parte importante no calendário da cidade. E ver nosso selo contribuindo com esse movimento e, como uma festa oficial, é, ao mesmo tempo, muita responsabilidade e alegria de poder fazer parte da história do festival”, afirma.
Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis no site da Shotgun.
Serviço
- Baile da Brota e da Boneka – Esquenta oficial do No Ar Coquetel Molotov
- Data: sexta-feira, 27 de novembro
- Horário: a partir das 22h
- Local: Brilho Cultural – Rua Ulhoa Cintra, Santo Antônio, Centro do Recife
- Ingressos: a partir de R$ 30, pelo site da Shotgun