Evento será realizado nesta terça-feira (24), na UNICAP, e apresentará dados de pesquisa inédita conduzida em oito países de língua portuguesa

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Recife recebe, nesta terça-feira (24), o seminário de apresentação dos resultados da primeira edição do Barômetro da Lusofonia. O encontro será realizado das 14h30 às 17h, no Auditório Dom Helder Câmara, na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), e reunirá participantes para discutir os dados de uma pesquisa inédita realizada simultaneamente em oito países de língua portuguesa.

Com patrocínio do Serpro, o estudo é organizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE), em parceria com a UNICAP, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), a Universidade de Pernambuco (UPE) e a Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco (FCAP).

O Barômetro da Lusofonia tem como objetivo ampliar o conhecimento mútuo entre os países que compartilham a língua portuguesa e contribuir para a integração entre eles. A iniciativa também busca estimular a cooperação para o desenvolvimento socioeconômico, o fortalecimento da democracia e a valorização do idioma.

Nesta primeira edição, a pesquisa foi realizada em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O levantamento investigou percepções e valores sobre temas como imigração, preconceito, herança escravocrata, desigualdade de gênero, desinformação, participação eleitoral, democracia e intercâmbio cultural entre os países.

Durante o seminário, serão apresentados os principais resultados do levantamento, seguidos de um debate aberto com os participantes.

Os dados também servirão de base para a produção de um livro e para a criação de um banco de informações que será disponibilizado a instituições de ensino e pesquisa por meio da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP). A entidade reúne universidades de diferentes regiões, de Macau às Américas. A proposta é permitir que estudantes, professores e pesquisadores utilizem o material no desenvolvimento de dissertações, teses, artigos científicos e outras publicações.

Com periodicidade bienal, o Barômetro da Lusofonia pretende se consolidar como referência para pesquisas sobre democracia, desenvolvimento e relações comerciais e culturais entre os países de língua portuguesa.

Serviço

Seminário de apresentação do Barômetro da Lusofonia

Data: 24 de novembro de 2026 (terça-feira)

24 de novembro de 2026 (terça-feira) Horário: 14h30 às 17h

14h30 às 17h Local: Auditório Dom Helder Câmara – UNICAP (térreo)

Auditório Dom Helder Câmara – UNICAP (térreo) Endereço: Rua do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife – PE, CEP 50050-900

Rua do Príncipe, 526, Boa Vista, Recife – PE, CEP 50050-900 Realização: IPESPE

IPESPE Patrocínio: Serpro

Serpro Parcerias: UNICAP, UFPE, UPE e FCAP.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo