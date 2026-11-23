Apresentação do Club Vittar será no dia 9 de janeiro, no CECON, e terá sete horas de duração; ingressos já estão à venda no site oficial

Pabllo Vittar escolheu o Recife para abrir a temporada de verão do Club Vittar, projeto em que assume as pick-ups como DJ. A apresentação está marcada para 9 de janeiro, no Centro de Convenções de Pernambuco (CECON-PE), em parceria com a produtora Golarrolê. O evento terá sete horas de duração e os ingressos já estão disponíveis para venda.

A passagem pela capital pernambucana marca o retorno do projeto à cidade após a estreia em 2025, também realizada com a Golarrolê. A iniciativa combina música pop e eletrônica, com remixes, sucessos da própria cantora e faixas selecionadas para as pistas de dança.

Projeto ganha temporada nacional após circulação internacional

Criado em 2025, o Club Vittar surgiu de encontros de Pabllo com amigos e se tornou um projeto de discotecagem ligado à cultura clubber. No primeiro ano, passou por cidades brasileiras e também integrou eventos nos Estados Unidos e na Europa.

Entre as apresentações de destaque está a abertura do show de Lady Gaga, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, quando a cantora discotecou para um público estimado em mais de 2 milhões de pessoas. Depois do Recife, a temporada de verão prevê apresentações no Rio de Janeiro, no dia 23 de janeiro, e em São Paulo, no dia 30.

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