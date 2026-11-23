Montagem do grupo pernambucano Catalumari e os Giguiotes será apresentada nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa

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O Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, vai receber um espetáculo que atravessa os séculos e coloca em cena questões presentes na sociedade de 1891 à contemporaneidade, como juventude, sexualidade e conservadorismo.

“O despertar da primavera: uma tragédia infantil”, do grupo pernambucano Catalumari e os Giguiotes, terá apresentações no Espaço Janete Costa, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, às 19h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 25, pela plataforma Sympla.

Com direção de Guilherme Mergulhão, a montagem parte do texto do dramaturgo alemão Frank Wedekind, escrito em 1891, e é orientada por temas como repressão, violência, educação e as relações entre jovens e adultos.

A obra aborda as consequências da repressão sobre os corpos adolescentes e questiona o papel dos adultos na formação dos jovens, buscando aprofundar as diferentes formas de violência e silenciamento vividas pelas personagens.

Em vez de reproduzir situações de violência de maneira realista, o espetáculo utiliza imagens, objetos e ações corporais para abordar temas sensíveis.

Para o diretor, a tragédia apresentada em cena não parte das descobertas dos jovens, mas das respostas que recebem dos adultos e das instituições que deveriam acolhê-los.

“O conservadorismo gera essa tragédia sobre esses corpos adolescentes. E o conservadorismo está sempre voltando à tona, não só no mundo, mas no Brasil, em Pernambuco e no Recife”, afirma.

Serviço

“O despertar da primavera: uma tragédia infantil”

Data: 4, 5 e 6 de dezembro, às 19h

Local: Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, Espaço Janete Costa – Largo do Varadouro, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 25, pela plataforma Sympla

