Disco reúne oito canções autorais inspiradas nas religiões de matriz africana e conta com participações de artistas pernambucanos e moçambicano

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O grupo pernambucano Edún Àrá Sangô lançou seu primeiro álbum autoral, intitulado “Elo”, com oito músicas disponíveis nas plataformas digitais. A obra reúne referências às religiões de matriz africana, à mitologia dos orixás, ao candomblé nagô pernambucano e à cultura iorubá.

O disco conta com participações de artistas pernambucanos e do músico moçambicano Otis Selimane, que contribui com voz e execução da mbira, instrumento musical de origem africana. Também participam do projeto o percussionista Gilú Amaral, a violoncelista Myrian Rufino, a cantora Tayná Xambá, a segunda voz Naila Meneses e o poeta André Cordeiro.

A formação atual do Edún Àrá Sangô é composta por Beto Xambá, Madson Japa, Negra Dany, Ninha Meneses e Thúlio Xambá. A produção musical do álbum foi realizada pelo próprio grupo.

“Elo” também representa a continuidade do trabalho de Leonardo Salomão (1987-2024), idealizador do projeto, criado em 2018 e que estreou nos palcos em 2022. O músico deixou três composições presentes no álbum: “Dignidade Negra”, “Cumieira” e “A Luz do Trovão”, esta última em parceria com André Cordeiro.

Segundo Beto Xambá, as criações de Leonardo permanecem vivas por meio do trabalho coletivo. “As vivências e criações musicais são contribuições para o grupo Edún Àrá Sangô que ficam vivas a partir da música, da ancestralidade e da história”, afirmou.

O álbum também reúne composições de Thúlio Xambá, Ninha Meneses, Beto Xambá e André Cordeiro. Entre as oito faixas estão “Espaço Sagrado”, “Elo”, “Dignidade Negra”, “No Ilê Sou Seu”, “Cabaça Dourada”, “Negro Obá”, “Cumieira” e “A Luz do Trovão”.

Para Ninha Meneses, que assina três músicas do disco, o lançamento contribui para a valorização das tradições afro-brasileiras. “É uma conquista da música afrocentrada e uma oportunidade de aproximar o público da cultura das religiões de matriz africana”, destacou.

O nome Edún Àrá Sangô significa “Pedra de Xangô” e faz referência ao orixá Xangô. O grupo tem origem na comunidade de Chão de Estrelas, no Recife, e reúne artistas ligados à cultura negra e às tradições de terreiro.

A produção do álbum foi financiada pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, do Governo Federal, do Governo de Pernambuco, da Fundarpe e da Secretaria Estadual de Cultura.

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