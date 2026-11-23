Programação gratuita antecede festival e é dedicada à formação, ao intercâmbio de experiências e ao fortalecimento da cadeia produtiva da música

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O Coquetel Molotov Negócios chega à sua 8ª edição entre os dias 25 e 27 de novembro, com uma programação gratuita dedicada à formação, ao intercâmbio de experiências e ao fortalecimento da cadeia produtiva da música.

Antecedendo o Festival No Ar Coquetel Molotov, o evento ocupa espaços do Recife Antigo e promove atividades descentralizadas no bairro da Várzea, na Zona Oeste.

A programação inclui pitchings, oficinas, debates e encontros com profissionais do mercado musical, concentrados no NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), no Recife Antigo, além de um circuito de showcases em espaços como Terra Café, Casa Lontra, Kafuá, Darkside e RIV.

Entre os destaques desta edição estão os encontros entre artistas de diferentes gerações. A rapper Karol Conká e a artista NandaTsunami, duas mulheres com trajetórias importantes no rap brasileiro, participam de uma conversa sobre identidade, processos criativos, percursos profissionais e os caminhos para as mulheres na cena musical.

A programação reúne ainda nomes como os artistas Célia Sampaio, Jamal e Bia Soull, além de Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

Representantes de importantes manifestações da cultura popular e do carnaval brasileiro, como o Boi Garantido, a Quadrilha Junina Raio de Sol, a Mangueira e o Gigante do Samba, também participam dos encontros.

A proposta é aproximar diferentes expressões culturais e promover o diálogo entre festivais, festas populares e a indústria da música. Entre os temas em discussão estão financiamento, patrocínio, políticas culturais e novas possibilidades de colaboração e sustentabilidade para o setor.

Além dos debates e rodas de diálogo, o evento promove shows gratuitos de Juninho do Coco, Nathalia Tenório, Maria Beraldo, Bella e Olmo da Bruxa, Travadores, Hate Moss, Bagum, Obinrin Jaguar e IDLIBRA.

As inscrições para as atividades no NERD e na Escola João Pernambuco estão disponíveis por meio de formulário online.

Premiações

Um dos eixos do Coquetel Molotov Negócios são os pitchings, encontros que proporcionam aos artistas a oportunidade de apresentar seus trabalhos diretamente a profissionais convidados da indústria musical, ampliando as possibilidades de articulação, circulação e inserção no mercado.

Entre os mentores estão Marcelo Beraldo, diretor de Festivais da América do Sul da C3 Presents, e Rafaela Bastos, vice-presidente de Projetos Especiais da GRES Estação Primeira de Mangueira.

Nesta edição, os participantes podem ser premiados com R$ 5 mil, mentoria e suporte com Ana Paula Paulino e contrato de distribuição de um ano com a Warner Music (1º lugar), R$ 2 mil e contrato de distribuição de um ano com a ADA, distribuidora da Warner Music Group (2º lugar), e R$ 1 mil e contrato de distribuição de um ano com a ADA (3º lugar).

Festival No Ar Coquetel Molotov

O Coquetel Molotov Negócios antecede a 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, marcada para o dia 28 de novembro, no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Com curadoria de Ana Garcia, Ana Paula Paulino, Jarmeson de Lima e Lenne Ferreira, o evento busca contribuir para a construção de um futuro mais sustentável para a cadeia da música pernambucana, promovendo capacitação, reflexão e conexões entre artistas e agentes do mercado.

“O Coquetel Molotov Negócios mira um futuro mais sustentável para a cadeia da música pernambucana ao oferecer um espaço que promove capacitações, reflexões e encontros entre artistas e agentes do mercado, reunindo temas que passam por estratégia de venda de shows, diversidade e inclusão, produção musical e gestão de carreira”, afirma Lenne Ferreira, jornalista e curadora.

O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Neoenergia, Instituto Neoenergia e Embratur. Conta com apoio da Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife, Porto Digital, NERD, Warner Music Group e Aqualtune Produções; correalização do Banco do Nordeste; e realização da Coda Produções, Instituto Cultural Coquetel Molotov, Ministério da Cultura e Governo Federal do Brasil.

Programação

Quarta-feira, 25 de novembro

NERD — Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório

10h às 12h — Imersão para artistas selecionados por convocatória

SHOWCASES

Terra Café — Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

A partir das 20h — Showcases

Mayara Iara Dimitria (PE) convida Tardio (PE) • Exclusive Os Cabides (SC) • Nigéria Futebol Clube (SP)

Quinta-feira, 26 de novembro

NERD — Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório

10h às 12h — Pitchings para artistas selecionados por convocatória

Sala de Oficina

14h às 17h — Produção Musical

Oficina com Maria Beraldo

Auditório

14h30 às 16h — Muito Além do Palco: A arte de fazer um festival

Com Luísa Costa (Movimento Cidade), Marcelo Beraldo (Diretor de Festivais da América do Sul da C3 Presents), Pierre Lucena (Presidente do Porto Digital) e Thiago Reis (Diretor de Criação do Grupo R2)

Mediação de Juli Baldi (Mapa dos Festivais)

Arena

15h às 16h30 — Artista S/A

Oficina com Ana Paula Paulino (Warner Music / Ubuntu Produções)

Auditório

16h30 às 18h00 — Festas populares: Experiências que Movem Multidões

Com Fred Goes (Boi Garantido), Leila Nascimento (Quadrilha Junina Raio de Sol), Marize Felix (Gigante do Samba) e Rafaela Bastos (Presidenta do Instituto Fundação João Goulart e Vice-Presidente de Projetos Especiais da GRES Estação Primeira de Mangueira)

Mediação: Bianka Carvalho (Jornalista)

Arena

17h00 às 18h30 — Quando marcas encontram a música

Com Alan Nascimento (Heineken), Anderson Piah (Banco do Nordeste Cultural Recife), Yasmim Neves (Secretária Executiva de Cultura de Pernambuco) e Andreza Portella (Assessora da Fundação de Cultura do Recife - FCCR)

Mediação Geisa Agricio (Jornalista e Gestora Cultural)

Auditório

18h30 às 20h — Célia Sampaio: A Dama que abriu caminhos para mulheres no Reggae

Mediação: Thayane Fernandes (Antropogata)

Hall da Entrada

20h às 20h30 — Conexões e Encontros Heineken

Um momento para relaxar, tomar uma cerveja e fazer novas conexões.

SHOWCASES

Kafuá — Pátio de São Pedro

A partir das 20h — Showcases

Léo da Bodega (PE) • Dandara MC (PE) • Juninho do Coco (PE) • DJ Kapivara (PE)

Casa Lontra — Rua Bispo Cardoso Ayres, 72, Boa Vista

A partir das 20h — Showcases

Nathalia Tenório (PE) • Maria Beraldo (SC)

Sexta-feira, 27 de novembro

NERD — Rua Dona Maria César, 70, Bairro do Recife

Auditório

10h às 12h — Pitchings para artistas selecionados por convocatória

Arena

10h - 12h — Diversidade & Inclusão na Gestão de Eventos Culturais: do ESG à Prática

Oficina com Iná Odara (Pesquisadora e produtora)

Sala de Oficina

14h às 16h — Criação Sônica para o Cinema

Oficina com Libra Lima

Auditório

14h30 às 16h — aCena Recifense apresenta: É o fim da vida noturna no Recife?

Com Allana Marques (Golarrolê), Dandarona, Diego Araújo (Darkside), Guilherme Verçosa (Bacurau), Lea Farsaid (Phenomena) e Victor Hugo (Metrópole)

Mediação de Rodrigo Luz (aCena Recifense)

Arena

15h às 17h — Booking e a Estratégia na Venda de Shows

Oficina com Fernanda Martucci (Let’s GIG)

Auditório

16h30 às 18h — Batuk, feitiço e revolução: O legado das mulheres do Rap

Com Karol Conká e NandaTsunami

Mediação: Lenne Ferreira (Afoitas/Aqualtune)

Auditório

18h30 às 20h — Como as Cenas Criam Linguagem e Transformam Mercados

Com Bia Soull, Jamal, Marcela d’Arrochella (Sua Música) e Mari do Pife

Mediação de Ana Paula Paulino (Warner Music / Ubuntu Produções)

Hall da Entrada

20h às 20h30 — Conexões e Encontros Heineken

Escola Municipal de Arte João Pernambuco (EMAJP)

Endereço: R. Barão de Muribeca, 116 - Várzea, Recife - PE

14h às 18h - Imersão de Produção Musical com Boogarins

SHOWCASES

Darkside — Rua Barão de São Borja, 89, Soledade

A partir das 20h — Showcases

Hate Moss (Italia/Brasil) • Bagum (BA) • Travadores (PE) • Bella e Olmo da Bruxa (RS)

República Independente da Várzea (RIV) — Rua Azeredo Coutinho, 11, Várzea

A partir das 20h — Showcases

Obinrin Jaguar (PE) • IDLIBRA (PE)

