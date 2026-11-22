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Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos, esses países representam uma parceria consolidada entre alguns dos maiores do mundo, em território e em população. Embora não sejam formalmente um bloco econômico, têm um comércio intenso entre si e uma série de países membros ou parceiros.

A relevância cada vez maior do Brics e a característica de buscar uma alternativa à dominância econômica e cultural dos Estados Unidos, foram a inspiração para o surgimento da plataforma de streaming Sommos Brics.

O princípio desse iniciativa, segundo Alexandre Agra, fundador da Sommos Arte e Cultura Brasileira S.A., idealizadora do projeto, é consolidar a soberania digital para, assim, construir soberania cultural e nacional.

“É de suma importância estratégica a criação de uma infraestrutura tecnológica dedicada à difusão, promoção e comercialização dos produtos culturais dos países do Bloco. A plataforma pretende ser um espaço para a prática da Diplomacia Cultural”, ressalta Agra.

Criada no Brasil, a plataforma reunirá a produção cultural dos países integrantes do bloco. Não apenas os cinco principais, mas também de outros países associados. Atualmente, são 11 países-membros e outros dez países parceiros.

A plataforma reunirá filmes, documentários, música, livros, artes visuais, gastronomia, conteúdos infantis, publicações editoriais e produções científicas e acadêmicas. O Sommos Brics poderá ser acessado gratuitamente, mediante veiculação de anúncios.

A plataforma será anunciada oficialmente no Fórum de Economia Criativa dos Brics, no dia 11 de dezembro, em Brasília. O fórum não é um evento oficial do bloco, e é organizado pela Brics Arts Association, uma organização fundada por artistas, curadores e críticos de arte da sociedade civil.

O fórum contará com a presença do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, e do embaixador Marco Antônio Nakata. Nakata é diretor do Instituto Guimarães Rosa, vinculado ao Itamaraty e responsável pela promoção da cultura brasileira no exterior e pela diplomacia cultural do Brasil.

Conteúdo

A nova plataforma promete disponibilizar filmes e outros conteúdos considerados clássicos de cada país, mas também pretende apresentar obras contemporâneas.

“A missão da plataforma é formar um catálogo que seja o mais abrangente possível para melhor representar e difundir a identidade cultural de cada um dos países integrantes, servindo de instrumento para a prática da Diplomacia Cultural”, afirma Agra.