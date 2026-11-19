Evento gratuito reúne apresentações culturais, encontro de afoxés e feira de empreendedorismo negro, com programação até as 22h

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Pátio de São Pedro, no bairro de São José, área central do Recife, recebe nesta quinta-feira (19) a 7ª edição do Mercado Afro. Com entrada gratuita, o evento reúne apresentações musicais, dança, teatro e uma feira de empreendedorismo negro. A programação começou às 16h e segue até as 22h, com atividades voltadas à valorização da cultura e da identidade afro-brasileira.

Confira mais em nosso Instagram:

Entre as atrações da noite estão a cantora Nêga do Babado, apresentações de artistas drag e o Apejo 2026, Encontro de Afoxés da UAPE, previsto para as 21h. O evento também conta com oficinas, atividades voltadas ao público idoso e apresentações de grupos culturais.

A programação inclui, às 18h, o espetáculo teatral "Entre Gingas e Histórias – Uma Viagem pelos Contos da Capoeira", apresentado pelo Grupo de Teatro Padre Reginaldo Veloso. Às 18h30, Andrey Caminha conduz uma aula de Zumba Afro, enquanto o DJ Bex assume a discotecagem em diferentes momentos da programação.

A partir das 19h, o palco recebe performances drag de Bárbara Fisk, Fabi Oliveira, Robert Roger, Charlotte Delfina, Raquel Simpson, Beatriz Vergana, Lilian Fonthinelly, Dercy Fortunato, Allura Nox, Drynna Vox e Kira Cairoshell. Às 20h, a cantora Nêga do Babado comanda o show da noite.

Na sequência, o encontro de afoxés reúne sete grupos: Omo Lufan, Oya Guerrê, Afefe Lagbara, Ara Omim, Ylê de Egba, Povo de Ogunte e Filhos de Ayrá.

Feira de empreendedorismo negro

Além das atrações culturais, o Mercado Afro conta com uma Feira de Empreendedores Negras e Negros, aberta das 16h às 22h. O espaço reúne artesãos, produtores e expositores que comercializam produtos de moda afro, artesanato, gastronomia e literatura preta.

Para a empreendedora Daiana Moreira, que participa do evento pela terceira vez, a iniciativa representa uma oportunidade de reconhecimento do trabalho desenvolvido por pessoas negras e de valorização da ancestralidade.

“É a minha terceira edição aqui, estou muito feliz pelo convite, mais um ano. A importância desse evento é que a gente consiga se sentir valorizado, nossa arte, nosso trabalho, principalmente pela nossa ancestralidade, poder verbalizar e mostrar esse nosso trabalho”, afirmou.

Já para Vastir Maria, que participa pela primeira vez, a experiência também tem um significado especial, principalmente pela representatividade do encontro para as mulheres negras.

“Minha primeira edição, para mim está sendo maravilhoso. É um evento forte para nós, mulheres negras”, destacou.

A iniciativa busca fortalecer a economia criativa e ampliar as oportunidades de geração de renda para empreendedores negros.

Histórico do Mercado Afro

Idealizado em 2015 por integrantes da Cia Fazendo Arte, grupo de dança e percussão ligado ao Projeto Fábrica Fazendo Arte, o Mercado Afro realizou sua primeira edição em novembro de 2016, no Sítio da Trindade, no Recife.

Ao longo dos anos, o evento passou a reunir artistas e coletivos das periferias da capital pernambucana e da Região Metropolitana, com atividades voltadas à cultura afro-brasileira, à formação de público e à promoção dos Direitos Humanos.

A 7ª edição é realizada pelo Fábrica Fazendo Arte e pela Lonan Produções, em parceria com a Gama Entretenimentos, o Projeto PEBA (Pernambuco e Bahia), Marco Aurélio Filho e a Prefeitura do Recife.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

