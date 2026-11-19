Gilmar Bolla 8 promove oficina gratuita sobre ritmos pernambucanos no Recife nesta sexta-feira (20)
Atividade no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro aborda a ancestralidade e as referências percussivas que ajudaram a construir sonoridades
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O público do Recife terá uma última oportunidade, nesta sexta-feira (20), de participar gratuitamente da oficina sobre ancestralidade e ritmos pernambucanos ministrada pelo percussionista Gilmar Bolla 8. A atividade acontece das 16h às 20h, no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MuAfro), como parte da programação do evento Artes e Africanidades, durante a Semana da Consciência Negra.
Intitulada “Repertório do Tambor: os ritmos da cultura pernambucana através da discografia de Chico Science & Nação Zumbi”, a oficina apresenta as referências percussivas que contribuíram para a construção da sonoridade da banda e para o desenvolvimento do manguebeat, movimento que marcou a música brasileira nos anos 1990.
A proposta é explorar a relação entre os ritmos tradicionais de Pernambuco e as experimentações musicais que misturaram elementos afro-pernambucanos, maracatu, rock, funk e música eletrônica. A atividade também aborda os tambores como instrumentos de comunicação, transmissão de conhecimentos e preservação da memória afro-brasileira.
Fundador do grupo afro-cultural Lamento Negro, criado em Peixinhos, Olinda, Gilmar Bolla 8 integrou a formação original de Chico Science & Nação Zumbi. O músico relaciona esses conhecimentos à própria trajetória, marcada pelo enfrentamento ao racismo e às desigualdades sociais.
“A Inteligência Ancestral foi o que me fez resistir ao racismo e às covardias do mundo moderno. É essa inteligência que me mantém de pé e me dá forças para seguir”, afirma.
A oficina também dialoga com o projeto musical IA - Inteligência Ancestral, com o qual o percussionista inicia as celebrações de seus 40 anos de carreira. A iniciativa valoriza os saberes transmitidos entre gerações e o papel das manifestações culturais das periferias na produção de conhecimento e inovação.
Serviço
Oficina: Repertório do Tambor - Os ritmos da cultura pernambucana através da discografia de Chico Science & Nação Zumbi
Artista: Gilmar Bolla 8
Data: Sexta-feira (20 de novembro de 2026)
Horário: Das 16h às 20h
Local: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (MuAfro), Recife
Evento: Artes e Africanidades
Entrada: Gratuita