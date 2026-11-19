Mostra "Mãos do Sagrado" reúne obras sobre os orixás e a ancestralidade da Umbanda e do Candomblé com visitação até 30 de novembro

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A Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Cidade Universitária, recebe a exposição “Mãos do Sagrado: Ritos, Gestos e Ancestralidade”, do artista plástico pernambucano Osvaldo Azevedo. A mostra integra a programação do Novembro Negro da instituição e tem entrada gratuita. As obras podem ser visitadas até 30 de novembro, das 8h às 21h.

A exposição reúne peças produzidas por meio de pirografia em madeira e esculturas em biscuit, todas confeccionadas pelo próprio artista. Os trabalhos representam os orixás e abordam elementos simbólicos e rituais da Umbanda e do Candomblé.

Obras retratam práticas e saberes ancestrais

Entre os temas apresentados estão o toque dos tambores, o preparo das ervas, o jogo de búzios, o benzimento, o cuidado com a quartinha e a celebração da vida no xirê. Nas peças pirografadas, as mãos aparecem como elementos centrais dos ritos, associadas à fé, ao cuidado, à preparação e à comunhão com o sagrado.

Natural do Recife, Osvaldo Azevedo é artista autodidata e trabalha com diferentes técnicas, como desenho, carvão, pirografia, aquarela e escultura. A exposição é realizada pelo Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais (Núcleo ERER) em conjunto com a Diretoria de Ações Afirmativas da UFPE.

Serviço

Exposição: Mãos do Sagrado: Ritos, Gestos e Ancestralidade

Artista: Osvaldo Azevedo

Local: Biblioteca Central da UFPE, na Avenida Professor Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife

Visitação: até 30 de novembro de 2026

Horário: das 8h às 21h

Entrada: gratuita e aberta ao público.

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