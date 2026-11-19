Disco nasce 12 anos depois do último lançamento inédito do grupo, explorando novas possibilidades musicais enquanto mantém a assinatura já conhecida

Humano, sinistro, bizarro e cínico. É assim que Jorge du Peixe descreve o Brasil de hoje, retratado nas nove faixas do novo disco do Nação Zumbi, que estreia em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (20). Intitulada "Outro Carnaval", a obra não trata da festa que virá no próximo ano, mas sim do apurado das vivências diárias e da proposta de uma reconexão com quem somos.

Em entrevista ao Jornal do Commercio, o artista conta que os 12 anos que distanciam essa obra do último projeto inédito da banda não foi um tempo demorado. "O disco veio agora porque era pra ser agora. Talvez, se tivesse vindo antes, não fosse o que é".

Mesmo mantendo a assinatura musical que, quando toca, já sabemos que é Nação Zumbi, nenhuma faixa é igual a outra. Nem das novas, nem das antigas. "Quando você escuta um disco linear, parece que é a mesma música dividida em 10 temas. Nosso mote, desde o Da Lama ao Caos, é não se repetir. A gente nunca se repetiu", declara, orgulhoso.

Capa digital do disco "Outro Carnaval", de Nação Zumbi - Divulgação

A recomendação do artista é que se ouça Outro Carnaval pela primeira vez de olhos fechados e com um bom headphone, já que o novo projeto não abre mão de mergulhar o ouvinte na onda psicodélica que o grupo sempre curtiu.

O efeito é causado pelos timbres e arranjos de instrumentos tradicionais, como metais, baixo e percussão, mas também experimentando outros sons que costumamos ouvir sem identificar o potencial musical. Na faixa-título "Outro Carnaval", Alexandre Dengue faz música com um barbeador.

Jorge explica que a arte do grupo tem uma vida quase que própria. "Você às vezes acha que tem um controle das músicas na feitura do disco, mas tem hora que o disco dá uma volta e fala 'você vai ter que ir por aqui agora'. Os temas se sugerem e as melodias pedem complementos e arranjos".

Todos esses pontos ajudam a entender o porquê das tantas misturas que ouvimos no álbum. Os sons são atravessados pelos tradicionais gêneros pernambucanos que são DNA do Nação Zumbi, como frevo, coco, baião e maracatu, mas têm espaço para receber o hip-hop, o samba e até mesmo um gostinho do fado na voz envolvente da belga-portuguesa Brenda Corijn, vocalista da banda belga Ão.

A participação dela na canção "Ciranda Acesa" parece ter sido predestinada. Du Peixe conta que a banda a conheceu em um show num castelo em Koblenz, na Alemanha, onde sua banda também ia se apresentar. "Coincidência ou não, vai saber, ela me falou que ia tocar no Rec-Beat, no Recife". Acompanhando a performance da Ão, "a gente pôde ouvir a voz. Todo mundo ficou de cara com a desenvoltura dela e com a vocalização bonita".

Músicas questionam quem somos

A perda da própria identidade em meio à velocidade e ao excesso de estímulos do mundo contemporâneo é um dos principais questionamentos do projeto. Quando cantam "você não é mais você" em "Estados Alterados", é descrita uma realidade em que "nada é vivente, tudo simulação". Para Jorge, a letra traduz a dispersão provocada pelo excesso de informações que lutam pela nossa atenção.

"Somos vários durante o dia, a gente acorda um e vai dormir outros. A gente está em estados tão alterados que acaba se desvirtuando de tanta coisa durante o dia por causa das telas. São tantas coisas que nos roubam a atenção que você até esquece que está vivo", explica.

Mas as inquietações de "Outro Carnaval" não se limitam ao universo individual, funcionando também como uma leitura das turbulências políticas e sociais do presente. Jorge descreve um Brasil marcado por "momentos sombrios de tentativas de assassinato de uma jovem democracia".

A faixa que abre o disco, "A Vida É Guerra", sintetiza parte desse cenário. Com uma saudação aos Inquices, divindades do candomblé de Angola, e a Zambi, a música começa como um pedido de licença às forças espirituais antes de mergulhar em uma sonoridade marcada pelo violão flamenco e pela força dos tambores. A letra aborda as incertezas e as lutas diárias da sobrevivência urbana.

Antes que pareça, o álbum não se limita a apontar problemas. A faixa-título apresenta a imagem de um novo carnaval como possibilidade de superação, em uma letra que fala sobre acordar sem medo e sem rancor, deixar os monstros para trás e encontrar outros caminhos. Perguntado sobre quem ou o que o trabalho homenageia, Jorge diz que é a esperança. Embora exija cuidado, a palavra continua sendo necessária diante do cenário atual.

"Outro Carnaval é mais um grito, uma prova de existência da banda, que ainda está viva e latente. Cada disco que você lança é uma prova de que você está em movimento, de que a banda ainda está dando a sua contribuição para a música brasileira e do mundo", afirma. Para o artista, o disco funciona quase como a trilha sonora de um filme que não existe, mas que, de alguma forma, retrata os dias atuais.

Disco "Outro Carnaval", de Nação Zumbi

Lançamento: 20 de novembro de 2026

20 de novembro de 2026 Faixas: 9 músicas inéditas

9 músicas inéditas Selo: Babel

Babel Onde ouvir: Plataformas digitais de streaming.