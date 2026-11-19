O festival acontece em Bezerros entre os dias 16 a 20 de dezembro e reconhece a trajetória de um dos principais nomes da cultura nordestina

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O 2º Festival Mestre J. Borges anunciou o escritor, filósofo, dramaturgo e artista plástico Ariano Suassuna como o primeiro homenageado da edição deste ano, que acontece em Bezerros entre os dias 16 a 20 de dezembro.

O reconhecimento celebra a trajetória de um dos principais nomes da cultura brasileira e amigo pessoal do mestre xilogravurista e cordelista J. Borges, que dá nome ao festival. Ariano faleceu aos 87 anos deixando um legado para a literatura, o teatro e a valorização da identidade cultural nordestina.

Ao longo da carreira, Ariano Suassuna recebeu diversas homenagens e títulos honoríficos, incluindo o de Doutor Honoris Causa por universidades como UFPE, UFRN, UFPB, UFRPE e UFC. Além do título “O Maior Paraibano de Todos os Tempos”, conquistado em 2025.

Trajetória marcada pela literatura e teatro

Natural de Nossa Senhora das Neves, atual João Pessoa, na Paraíba, Ariano se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife e em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Ele também foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo e professor, tendo obras que ultrapassaram barreiras internacionais com traduções para idiomas como inglês, francês, espanhol, alemão, italiano e polonês.

Entre suas principais contribuições está a criação do Movimento Armorial, iniciativa que buscava aproximar a cultura popular nordestina de diferentes expressões artísticas.

Sua estreia como dramaturgo aconteceu em 1947, com a peça “Uma Mulher Vestida de Sol”. Anos depois, em 1955, escreveu “O Auto da Compadecida”, obra que se tornou um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira e ganhou projeção nacional também por suas adaptações para o cinema e a televisão.

Ao lado de Hermilo Borba Filho, participou da fundação do Teatro do Estudante de Pernambuco e do Teatro Popular do Nordeste. Também ocupou cargos públicos ligados à cultura, como os de secretário de Educação e Cultura do Recife e secretário especial de Cultura de Pernambuco.

