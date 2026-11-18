Recife recebe 25ª edição do Festival de Teatro Nacional com 32 espetáculos gratuitos
Programação acontece de 19 a 29 de novembro, com 17 montagens nacionais inéditas na cidade, 15 produções pernambucanas e homenagens a artistas locais
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O Recife recebe, a partir da próxima quinta-feira (19), a 25ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional. Até 29 de novembro, a programação reúne 32 espetáculos em teatros, parques e espaços públicos da cidade. Entre as atrações estão 17 montagens nacionais inéditas na capital pernambucana e 15 produções locais. A entrada é gratuita, com arrecadação de alimentos não perecíveis.
Com o tema “Teatro e Música: A Cena que se Escuta”, o festival destaca a relação entre as duas linguagens artísticas e homenageia o músico Antonio Madureira, conhecido como Zoca, o ator Jeison Wallace e o escritor e artista multimídia Jomard Muniz de Brito, em memória.
Grupo Galpão abre programação
A abertura será no Teatro de Santa Isabel, no dia 19, com o espetáculo “(Um) Ensaio sobre a Cegueira”, do grupo mineiro Galpão. A montagem é inspirada no romance de José Saramago e tem dramaturgia e direção de Rodrigo Portella. Haverá novas sessões nos dias 20 e 21.
Outra estreia nacional é “Experimento H”, da Companhia do Latão, de São Paulo, que retorna ao Recife após dez anos. A peça, baseada em contos de Truman Capote, será apresentada nos dias 20 e 21, no Teatro Hermilo Borba Filho.
O dramaturgo pernambucano Newton Moreno também integra a programação com duas montagens recentes. “Última Cova”, musical protagonizado por Marco França, e “As Centenárias”, com Laila Garin e Juliana Linhares, serão apresentadas nos dias 21 e 22, no Teatro Barreto Júnior, e 24 e 25, no Teatro do Parque.
Homenagens e atividades formativas
O festival homenageia o músico Antonio Madureira, conhecido como Zoca, o ator Jeison Wallace e o artista Jomard Muniz de Brito, em memória.
A homenagem a Zoca Madureira será realizada no dia 22, no Teatro do Parque, com apresentação da Orquestra Malassombro e participação especial de Spok. O repertório percorre diferentes momentos da trajetória do músico.
A programação inclui ainda oficinas gratuitas, leituras dramatizadas, palestras e rodas de diálogo. As atividades serão realizadas em diferentes espaços culturais do Recife.
Programação
Dia 19/11 (QUINTA-FEIRA)
Teatro de Santa Isabel
- 19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)
- 140 min / 16 anos
Dia 20/11 (SEXTA-FEIRA)
Teatro de Santa Isabel
- 19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)
- 140 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
- 20h - Experimento H (SP)
- 90 min / 14 anos
DIA 21/11 (SÁBADO)
Teatro Apolo
- 16h - Maria dos Céus (SP)
- 45 min / Livre
Parque Tamarineira
- 17h - Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF)
- 60 min / Livre
Teatro Barreto Júnior
- 18h - A Última Cova (SP)
- 80 min / 12 anos
Teatro de Santa Isabel
- 19h - (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG)
- 140 min / 16 anos
Teatro do Parque
- 20h - Rádio Malassombro (PE)
- 60 min / Livre
Teatro Hermilo Borba Filho
- 20h - Experimento H (SP)
- 90 min / 14 anos
DIA 22/11 (DOMINGO)
Teatro Hermilo Borba Filho
- 16h e 19h - Medeia Depois do Sol (SP)
- 60 min / 12 anos
Parque Eduardo Campos
- 17h - Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF)
- 60 min / Livre
Teatro do Parque
- 18h - Homenagem a Antônio Madureira, músico de todos os ritmos
- 85 min / Livre
Teatro Luiz Mendonça
- 18h - Auto da Compadecida (PE)
- 80 min / 12 anos
Teatro Barreto Júnior
- 18h - A Última Cova (SP)
- 80 min / 12 anos
DIA 23/11 (SEGUNDA-FEIRA)
Teatro Apolo
- OffREC
- 17h - Cordéis Minimalistas (PE)
- 90 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
- OffREC
- 19h - Edson (RJ)
- 70 min / 16 anos
Pátio Apolo Hermilo
- 20h - Lançamento dos livros: Lantejoulas no Mangue (Márcio Bastos), Tulio Carella (Moacir Japearson), Projétil (Gyl Gyffony), Copi (Renata Pimentel), Poética Matricial (Agrinez Melo), Mino (Java Araújo) e Lolita (Cícero Belmar)
DIA 24/11 (TERÇA-FEIRA)
Teatro Barreto Júnior
- 15h - Vossa Mamulegecência (PE)
- 100 min / Livre
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
- OffREC
- 17h - Rita 9.11 Performance-palestra de Sônia Sobral (SP)
- 35 min / Livre
- 18h - Atentados Teatrais 1 - Poesia: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas
Teatro Hermilo Borba Filho
- OffREC
- 19h - Edson (RJ)
- 70 min / 16 anos
Teatro do Parque
- 20h - As Centenárias (SP)
- 110 min / 12 anos
Teatro Apolo
- 20h - Na Bagagem Poesia (PE)
- 40 min / 12 anos
DIA 25/11 (QUARTA-FEIRA)
Teatro André Filho - Espaço Fiandeiros (Rua da Saudade, 240)
- OffREC
- 17h - Companhia Fiandeiros lê Luiz Marinho: A Afilhada de Nossa Senhora da Conceição
- 45 min / 14 anos
Teatro Apolo
- 19h - Pela Noite (PE)
- 80 min / 16 anos
Teatro do Parque
- 20h - As Centenárias (SP)
- 110 min / 12 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
- OffREC
- 20h - Velocidade (MG)
- 100 min / 14 anos
DIA 26/11 (QUINTA-FEIRA)
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
- OffREC
- 17h - A Ideia (PE) - Abertura de processo do Grupo São Gens
- 50 min / Livre
- 17h40 - Palestra com Fagner Felix
- 18h - Atentados Teatrais 2 - Política: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas
Teatro Hermilo Borba Filho
- OffREC
- 19h - Guia Ilustrado para Desobedecer (BA)
- 70 min/ 16 anos
Teatro de Santa Isabel
- 20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou (PE)
- 75 min / 14 anos
DIA 27/11 (SEXTA-FEIRA)
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
- OffREC
- 17h - Heróis do Maravilhoso (PE)
- 80 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
- OffREC
- 19h - Metendo a Boca (CE)
- 60 min / 12 anos
Teatro de Santa Isabel
- 20h - Cinderela - A História que sua Mãe não Contou (PE)
- 75 min / 14 anos
Teatro Apolo
- 20h - Não se Conta o Tempo na Paixão (PE)
- 80 min / Livre
Praça do Sebo
- 21h - Ilha (PE)
- 100 min / Livre
DIA 28/11 (SÁBADO)
Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista)
- OffREC
- 14h - Roda de diálogo com Pedro Rodrigues e Gyl Giffony. Mediação: Rodrigo Dourado
- 16h - Atentados Teatrais 3 - Pedagogia: Roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediada por Rodrigo Dourado + Intervenção artística de Edjalma Freitas
- 17h30 - Maria Preta (PE)
- 70 min / Livre
Teatro Apolo
- 17h - Circo Godot (PE)
- 55 min / Livre
Teatro Luiz Mendonça
- 17h - O Pequenino Grão de Areia (SP)
- 60 min / Livre
Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)
- 18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)
- 70 min / 16 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
- OffREC
- 19h - Veias Abertas (RJ)
- 65 min / 16 anos
Teatro do Parque
- 20h - Minha Estrela Dalva (RJ)
- 110 min / 14 anos
Teatro de Santa Isabel
- 20h - Ópera de Sabão (MG)
- 70 min / Livre
Praça do Sebo
- 21h - Ilha (PE)
- 100 min / Livre
DIA 29/11 (DOMINGO)
Parque da Macaxeira
- 16h - Ibejis Brincam com a Morte (PE)
- 40 min / Livre
Praça do Arsenal
- 16h - Lua, Estrela e Baião (PE)
- 50 min / 12 anos
Teatro do Parque
- 17h - Minha Estrela Dalva (RJ)
- 110 min / 14 anos
Teatro Luiz Mendonça
- 17h - O Pequenino Grão de Areia (SP)
- 60 min / Livre
Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)
- 18h - A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE)
- 70 min / 16 anos
Teatro Apolo
- 18h - As Bondosas (RJ)
- 60 min / 18 anos
Teatro Hermilo Borba Filho
- 19h - Que Muito Amou (PE)
- 70 min / 14 anos
Teatro de Santa Isabel
- 19h - Ópera de Sabão (MG)
- 70 min / Livre
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