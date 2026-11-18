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O Cinema São Luiz, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, recebeu nesta quarta-feira (18) o lançamento do audiovisual do show “Olho D’água”, dos artistas pernambucanos Jonatas Onofre e Nando Zé. A exibição está marcada para as 19h30, com entrada gratuita e recursos de acessibilidade em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Com duração de 50 minutos, o registro apresenta interpretações de canções compostas por Jonatas Onofre ao longo de sua trajetória musical. As músicas ganharam novos arranjos e sonoridades a partir da colaboração com Nando Zé e outros músicos.

O audiovisual foi gravado em dezembro de 2025, no Teatro Hermilo Borba Filho, no Recife. A produção também será disponibilizada no YouTube dos artistas e nos canais de streaming da dupla e da produtora responsável pelo projeto.

Trajetória do projeto

O trabalho integra uma iniciativa que começou com a gravação de um álbum independente, em 2024, no Estúdio Secreto, no Recife. O disco foi lançado em abril de 2025, no Teatro Apolo, com incentivo da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Recife.

A partir da parceria entre os artistas, o projeto também passou a circular por diferentes regiões de Pernambuco, com apresentações no Sertão e no Agreste, além de aulas-espetáculo em escolas da Região Metropolitana do Recife e participações em eventos como o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) e o Pernambuco Meu País.

O lançamento desta quarta-feira contou ainda com a participação de estudantes e professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Rodolfo Aureliano, localizada no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Por meio de uma parceria com a empresa Conorte, o grupo será transportado até o cinema para acompanhar a exibição.

O projeto “Olho D’água” conta com incentivo da PNAB Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura do Estado, do Governo de Pernambuco, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

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