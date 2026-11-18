As inscrições seguem até o dia 331 de dezembro e contemplam produções brasileiras e coproduções internacionais de curtas e longas-metragens

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As inscrições para o Cine-PE - Festival do Audiovisual estão abertas e seguem até o dia 31 de dezembro. A 31ª edição do evento acontece entre os dias 7 e 13 de junho de 2027 e recebe produções de todo o Brasil para participar das mostras competitivas de curtas e longas-metragens.

Para se inscrever, os participantes devem preencher uma ficha disponível no site oficial do festival e enviar o filme através de link, com indicação de senha, caso necessário. O regulamento completo, além da ficha de inscrição, está disponível em: festivalcinepe.com.br/inscricao2027.

As inscrições contemplam curtas-metragens com duração de até 22 minutos, incluindo os créditos, e longas-metragens com mais de 70 minutos. Podem concorrer produções brasileiras e coproduções internacionais, desde que cumpram os critérios previstos no regulamento.

As obras selecionadas também deverão contar com recursos de acessibilidade, entre as exigências estão a inclusão de legendas descritivas em português e de audiodescrição.

Cine-PE 2027

A programação conta com três mostras competitivas: Mostra de Curtas Pernambucanos, Mostra de Curtas Brasileiros e Mostra de Longas Brasileiros. Os filmes selecionados irão concorrer ao Troféu Calunga, premiação oficial do festival.

A edição de 2027 conta com a participação de Vitor Bertini na produção e da organizadora Sandra Bertini, que representam a passagem do legado construído por Alfredo Bertini, idealizador do CINE/PE.

“É uma alegria e uma grande responsabilidade dar continuidade a esse projeto, levando adiante os valores e os sonhos que meu pai plantou. Quero honrar sua trajetória e contribuir para que o CINE/PE continue escrevendo sua história e abrindo espaço para novas gerações do cinema brasileiro”, destaca Vitor.

A curadoria fica sob responsabilidade da crítica de cinema pernambucana Carissa Vieira e do jornalista e curador paulistano Diego “Edu” Fernandes. Os profissionais irão avaliar critérios como qualidade artística e técnica, ineditismo e trajetória dos realizadores.