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Em uma década, um novo personagem ganhou as ladeiras de Olinda e as crianças que perpetuam tradição e memória. Inspirado no emblemático Homem da Meia-Noite, o Calunguinha, criado em 2016, é uma materialização do afeto e da continuidade de um legado.

No entanto, antes de existir, o Calunguinha já estava no enredo familiar. Foi entre uma conversa entre os primos Airton Cardim construiu o primeiro esboço do que seria o Calunguinha e Sylvio Botelho, outro primo, tirou ele do papel.

Em 2018, a primeira prévia de carnaval infantil ocupou as ruas com milhares de famílias. E a lei já mostrou que o Calunguinha tinha chegado pra ficar.

“Assim que ele surge, as pessoas percebem a importância dele para o futuro, para conectar as gerações mais recentes. Pessoas idosas e adultas levando os filhos ou os netos conhecer o Calunguinha, vendo que era uma forma de aproximar as crianças do Carnaval, da cultura, das agremiações, blocos, troças e personagens”, explica Thales de Siqueira, presidente do Calunguinha.

Moradora de Olinda, Karolline de Lima já levou a filha para acompanhar o desfile do Calunguinha e destaca a importância de aproximar as crianças da festa desde cedo: "Foi ótimo, pois ela teve contato com a magia do carnaval de Olinda. É importante tirar a criança de casa para viver a cultura popular e ver outras crianças também tendo a mesma experiência", relata.

É através da imaginação, da memória e da fantasia que o “Universo Calunguinha – A Origem do Amor” surge. Mas com um caminho inverso. Ao invés de levar as crianças para a rua, tentar ampliar o caminho e chegar na casa das pessoas.

Thales explica que foi assim que surgiu o documentário em animação. “É desafiador a concorrência com a cultura externa e com a conectividade. Porque a gente sabe que a tela não é o mundo, mas para essa nova geração é grande parte dele. Então o Calunguinha quer estar presente no dia a dia, dentro das casas, com uma história de riqueza cultural. Para que as crianças conheçam sua história e passem a admirá-lo e a se reconhecer”, reforça.

Thales de Siqueira e o avô, que presidiu o Homem da Meia-Noite por 11 anos - Acervo pessoal

“Percebemos hoje que a conectividade da internet enfraquece muito as nossas raízes, por um lado. E, de fato, é uma geração que está muito menos envolvida com a cultura do carnaval, com os ícones, do que a minha geração. Então o Calunguinha chegou também com esse intuito de ser uma ferramenta de incremento e de valorizar o patrimônio cultural imaterial de Pernambuco”, complementa o fundador.

A estreia do documentário será nesta quinta-feira (19), no Cinema São Luiz, com entrada gratuita e a exibição do primeiro episódio, além de contação de história com Tia Verinha e Tio Adriano; Orquestra de Frevo Maestro Carlos, apresentação da CIA Brasil por Dança e, claro, a presença do personagem Calunguinha.

Além do homenageado da noite, outras agremiações infantis de personagens tradicionais no Carnaval de Pernambuco vão abrir espaço para a memória infantil: Trinquinha de Ás, Patusquinho, Boizinho da Macuca, Pitombeirinha, Ceroulinha, Minhocãozinho e Elefantinho.

De ícone cultural a série documental

Animação "Universo Calunguinha – A Origem do Amor" estreia nesta quinta (19), no Cinema São Luiz, com entrada gratuita - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

Foi na animação que Thales enxergou a melhor forma de contar uma história que veio antes do Calunguinha existir.

“A série surgiu inspirada nessa história que nós vivemos nos anos 90, quando a minha mãe Márcia, o meu avô paterno Tárcio Botelho e Dona Rosa, uma costureira do Guadalupe, confeccionaram a fantasia que depois de um tempo se tornou uma grande marca na comunidade olindense. Criamos um roteiro muito bem pensado por quem viveu a história, de uma forma lúdica, divertida, trazendo elementos e ícones que fazem parte dessa história”, afirma.

A história se passa entre três personagens, Zito Sonhador, que se inspira no próprio Thales; a Mamãe Flow, que simboliza a história da sua mãe, Márcia; e o Vovô Sabido, que é uma representação do seu avô, Tárcio Botelho.

“Os personagens são símbolos de sabedoria, amor, fantasias e o otimismo e curiosidade das crianças”, cita o fundador.

Márcia de Siqueira, mãe de Thales, criou primeira fantasia infantil do Homem da Meia-Noite - Acervo pessoal

A inspiração familiar vem nos personagens mas também na escolha do local em que se passa o enredo. “A casa no Largo do Amparo, sempre foi o ponto de encontro da família e cenário central das memórias de infância, acompanhando o berço da cultura olindense, os maracatus, as agremiações e os bonecos gigantes”, relata.

Dos espaços onde as primeiras fantasias verde e brancas e a cartola preta foram usadas pela primeira vez por crianças à sede do personagem que inspirou a história, Olinda abriga as histórias e encontra a tradição renovada.

“A gente conseguir construir uma série de animação que vai ficar de legado para as futuras gerações é uma grande emoção e alegria, porque sei o quanto é importante essas crianças conhecerem a história da sua cultura, da sua família, do seu estado e do seu país, valorizando quem nós somos”, completa.

Ao todo serão seis episódios, com média de 10 minutos, nesta primeira temporada com lançamento periódico pelo Canal do Youtube.

O produtor audiovisual, Mathias Soares, também relata a mesma emoção por ser olindense e viver os valores e tradições da cultura carnavalesca pernambucana desde pequeno.

“Estar no projeto do universo Calunguinha representa muito para mim, é algo de valor imensurável. Nunca em minha vida imaginei que fosse um dia fazer parte de um projeto tão importante que pode alcançar muitas crianças pelo Brasil e pelo mundo mostrando nossa rica cultura e tudo o que representa o Carnaval de Olinda, Recife e de Pernambuco”, reforça.

De pai para filho: o legado à frente de dois gigantes

Thales de Siqueira e Luiz Adolpho atuam na preservação de um dos símbolos mais importantes do Carnaval de Pernambuco - Eduarda Nóbrega/JC

O legado pelo calunga é carregado por gerações. À frente da presidência do Homem da Meia-Noite desde 1994, a família tem pela tradição uma relação afetiva e um compromisso com a memória.

Presidente há 25 anos, Luiz Adolpho, pai de Thales, destaca que o legado em blocos carnavalescos e a preservação de grandes símbolos culturais em Olinda se perpetua através das relações familiares.

“A primeira vez que eu vi o Homem da Meia-Noite, eu tinha seis anos de idade. Tudo que a gente viveu é memória, que faz parte da vivência familiar e de tudo que a gente construiu ao longo do tempo”, diz.

A vivência na infância também fez parte da vivência de Thales: “Desde que nasci, meu avô já era presidente, então eu tenho um laço afetivo desde sempre pelo clube e a relação da minha mãe e do meu avô foi um despertar do meu amor pela cultura, pelo Carnaval e pelo Homem da Meia-Noite”, conta o presidente do Calunguinha.

O bloco infantil teve início com a apropriação da memória e a homenagem ao legado de outras gerações e se aproximou das novas em busca de preservar os símbolos e reconstruí-los ao longo dos anos.

