Evento será na próxima quinta-feira, 19 de novembro, no tradicional Clube das Pás, na Zona Norte do Recife, e reúne, ainda, DJ Kananda Px e Boneka

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Um ano após a primeira edição do Bacurau Brega Clube, a Casa Bacurau vai promover uma nova festa para celebrar a força e a diversidade do brega. O evento será no dia 19 de novembro, véspera de feriado, às 22h, no tradicional Clube das Pás, em Campo Grande, Zona Norte do Recife.

A festa terá como atrações Sheldon e Nega do Babado, referências do brega pernambucano. A programação também conta com a DJ Kananda Px e Boneka, reunindo diferentes gerações em torno de um dos ritmos mais populares do estado.

A escolha do Clube das Pás, espaço histórico da vida cultural e dançante recifense, reforça a proposta do evento de busca pela valorização da identidade popular do brega e celebração de sua presença nas pistas, nas ruas e na memória afetiva do público.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Shotgun, a partir de R$ 50.

Serviço

Bacurau Brega Clube – 1 ano

Data: 19 de novembro

Horário: a partir das 22h

Local: Clube das Pás – Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Atrações: Sheldon, Nega do Babado, Kananda Px e Boneka

Ingressos a partir de R$50, na Shotgun

