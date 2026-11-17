Após sua última edição em 2018, a competição terá novo formato, construído com participação de representantes da sociedade civil e do setor cultural

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Após quase dez anos de pausa, a Prefeitura do Recife anunciou o retorno do concurso musical dedicado ao frevo em 2027, que passa a se chamar Concurso de Frevo Claudionor Germano, em homenagem a um dos maiores intérpretes da história do ritmo pernambucano.

A iniciativa teve sua última edição em 2018 e busca incentivar novos talentos, valorizar compositores e intérpretes e renovar o repertório do frevo, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e da Humanidade.

Segundo o prefeito do Recife, Victor Marques, a retomada será realizada a partir de uma nova proposta, construída com a participação de representantes do setor cultural.

“Queremos aprimorar essa iniciativa, fortalecer a produção musical e garantir que o frevo continue sendo celebrado, renovado e transmitido às próximas gerações. Quem ganha com isso é a sociedade e toda a cultura recifense e pernambucana”, afirmou.

Para aprimorar o concurso, a prefeitura promove, durante o mês de novembro, escutas públicas com representantes da sociedade civil e do setor cultural para reunir sugestões de pessoas que vivenciam o frevo, contribuindo para a atualização das regras e do formato do concurso.

O lançamento do primeiro edital do Concurso de Frevo Claudionor Germano está previsto para o primeiro trimestre de 2027.