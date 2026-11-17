A Prefeitura de Olinda anunciou, nesta terça-feira (17), o encerramento do contrato com a artista visual Carolina Noêmia dos Santos Ferreira, escolhida para desenvolver a identidade visual do Carnaval de 2027. A decisão foi tomada em comum acordo, após a repercussão de denúncias de violência contra ex-companheiras da artista.

Carolina Noêmia havia sido anunciada na segunda-feira (16) pela gestão municipal como responsável pela identidade visual da próxima edição da festa. A escolha também foi apresentada pela prefeita Mirella Almeida (PSD) como a primeira vez em que uma mulher assinaria a identidade visual do Carnaval olindense.

Após o anúncio, publicações nas redes sociais passaram a reunir relatos e acusações de supostos episódios de agressão. Entre as informações divulgadas está a existência de uma medida protetiva solicitada por uma ex-companheira.

Em nota, a prefeitura afirmou que tomou conhecimento dos fatos na segunda-feira e decidiu encerrar o vínculo com a artista diante da repercussão. A gestão ressaltou que não cabe ao município fazer julgamentos pessoais e que eventuais questões que necessitem de apuração devem ser conduzidas pelas instituições competentes.

O comunicado também destacou que o Carnaval de Olinda deve ser uma celebração de acolhimento, diversidade e respeito, com valorização das tradições culturais da cidade.

O QUE DIZ A ARTISTA

Em manifestação publicada nas redes sociais, Carolina Noêmia afirmou que foi julgada pelo chamado "tribunal da internet" e contestou parte das acusações. A artista reconheceu que existem situações sobre as quais precisa refletir e pelas quais deve se responsabilizar, mas declarou que nem todos os erros cometidos representam crimes e que nem tudo o que está sendo divulgado corresponde à verdade.

Carolina também afirmou que foi vítima de agressões físicas e psicológicas. Segundo ela, os acontecimentos afetaram diferentes áreas de sua vida, levando-a a buscar ajuda psiquiátrica e a enfrentar um processo de reconstrução pessoal.

A artista disse ainda que colocou-se à disposição da Prefeitura de Olinda para conversar sobre a situação e afirmou que as questões que precisam ser tratadas pela Justiça estão sendo conduzidas pelos meios próprios.

O QUE DIZ A DEFESA

Por meio de nota, a advogada Bruna Raíssa dos Santos Monteiro contestou informações sobre a existência de três medidas protetivas contra a artista. Segundo a defesa, houve apenas um procedimento dessa natureza, cujo último andamento registra arquivamento provisório.

A advogada explicou que uma medida protetiva tem caráter cautelar e não representa, por si só, reconhecimento de responsabilidade criminal ou condenação. Também destacou o princípio constitucional da presunção de inocência.

A defesa afirmou que não divulgará detalhes dos procedimentos por causa do segredo de Justiça e pediu responsabilidade na divulgação de informações sobre o caso. A advogada também informou que poderá adotar medidas legais diante da circulação de conteúdos considerados inverídicos ou que violem os direitos da artista.



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