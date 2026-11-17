Bisneto de Oscar Niemeyer e presidente do Instituto Niemeyer, o arquiteto veio ao Recife para a abertura da exposição na Caixa Cultural

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Em passagem pelo Recife para a abertura da exposição "A Linha de Niemeyer – O traço que se torna espaço", o arquiteto e curador Paulo Sergio Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer e presidente do Instituto Niemeyer, visitou a sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Durante o encontro, ele destacou os motivos que levaram a capital pernambucana a ser escolhida para sediar a estreia nacional da mostra.

“O Recife é uma cidade icônica, importante e um dos principais polos culturais do País. A Caixa também considera o centro cultural daqui um dos mais relevantes de sua rede. A exposição inédita e emblemática sobre Oscar Niemeyer não poderia começar em outro lugar”, afirmou.

O público pode conferir a exposição na Caixa Cultural Recife até o dia 17 de janeiro de 2027, com entrada gratuita. A montagem reúne uma seleção do acervo da Galeria Niemeyer, composta por croquis originais, estudos artísticos, reproduções ampliadas, objetos autorais, peças históricas, maquetes físicas e documentos; que expõe diferentes etapas do processo criativo e da execução dos projetos do arquiteto.

Depois do Recife, a mostra vai passar por algumas cidades do Brasil. "Existe uma disputa entre as cidades, porque muitos lugares reivindicam receber a exposição. Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, têm obras importantes de Oscar Niemeyer. Ainda estamos estruturando o roteiro, mas, a princípio, São Paulo deve ser a próxima parada", diz Paulo.

Acervo inédito

Ao todo, são cerca de 65 itens que permitem ao visitante conhecer o processo criativo de Niemeyer, desde os primeiros esboços até a execução dos projetos.

Instituto Niemeyer - Divulgação

"Há muito material inédito de Oscar Niemeyer, inclusive registros do nosso cotidiano, porque morei com ele e trabalhamos juntos. Fui reunindo esse acervo ao longo dos anos. A ideia é apresentar um olhar mais aprofundado sobre sua trajetória e ajudar o público a compreender por que Niemeyer e sua arquitetura são tão importantes. Muitas vezes, ouvimos falar de suas obras, mas não conhecemos os processos e as referências por trás delas", explica Paulo em conversa com o JC.

Para o curador Paulo Niemeyer, o maior desafio para preservar o legado de seu bisavô é fazer com que a própria população compreenda a importância estratégica da arquitetura e do urbanismo para o desenvolvimento do país.

Segundo ele, enquanto potências como a China avançam em grandes transformações globais, o Brasil vem deixando de lado a visão de futuro que Oscar Niemeyer materializou em marcos como Brasília, o Parque Dona Lindu, no Recife, e o Memorial Maria Aragão, no Maranhão. Ao defender que o Brasil e a capital pernambucana reassumam sua posição de referência mundial, o arquiteto projeta a permanência histórica do mestre: “O Niemeyer vai ser lembrado daqui a três mil, quatro mil anos, como são lembrados hoje Da Vinci e Michelangelo. O Niemeyer é o nosso Michelangelo”, afirma.

Centenário em 2027

Oscar Niemeyer nasceu em 1907 e atravessou um século marcado por grandes transformações nacionais e internacionais, como duas guerras mundiais e períodos de ditadura.

"A exposição procura estabelecer um paralelo entre a trajetória do arquiteto e esses acontecimentos, mostrando como os movimentos históricos dialogaram com sua produção e influenciaram, em diferentes medidas, sua obra", afirma.

Arquiteto defende o Parque Dona Lindu como espaço de convívio público

Paulo participou diretamente do projeto do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, ao lado de Oscar Niemeyer e defendeu o parque como espaço público.

“O Parque Dona Lindu é um caso muito bonito, porque é uma praça para o cidadão usar, uma praça pública. Inclusive, a gente soube que tem sido fechado para shows. Ela é uma praça para o morador, para os arredores, com equipamento público e tem que estar aberta ao visitante. Qualquer coisa diferente disso é uma agressão à memória do Niemeyer", relatou.

Afirmou ainda que Oscar Niemeyer estava "muito feliz de ter feito uma praça dessa em homenagem ao presidente Lula, à mãe dele e ao povo nordestino. O Dona Lindu, assim como o Memorial Maria Aragão, em São Luís, são duas obras icônicas muito importantes que o Nordeste precisa preservar”.

Imagens aéreas do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife - LUCIANO FERREIRA/PREFEITURA DO RECIFE

Concessão

O Parque Dona Lindu é um dos quatro administrados pela Viva Parques do Brasil, que venceu o processo de concessão da Prefeitura do Recife. Desde 2025, a empresa é responsável por prestar serviços de gestão, operação e manutenção de outros espaços, como o Parque da Jaqueira, Santana e Apipucos. A concessão é válida por 30 anos.

Na época da concessão, o diretor comercial dos parques e sócio da Viva Parques do Brasil, Daniel Tavares, explicou que havia a possibilidade de eventos pagos, mas o projeto era manter um equilíbrio entre atividades pagas e gratuitas.

De acordo com ele, existia o plano de um projeto de cultura já inscrito em lei, para oferecer gratuidade para espetáculos e ações de formação cultural para a cidade.

Além disso, a licitação da Prefeitura destacava que os horários de funcionamento do Lindu deveriam ser mantidos: das 5h às 22h todos os dias da semana.

Procurados pelo JC, o Viva Parques do Brasil e a Prefeitura do Recife não responderam aos contatos da reportagem até a publicação deste texto.