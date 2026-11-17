Vereadores aprovaram, por unanimidade, o veto da prefeita Mirella Almeida ao projeto de lei, aprovado pelos vereadores em 3 de novembro

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A Câmara Municipal de Olinda aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (17), o veto da prefeita Mirella Almeida ao Projeto de Lei nº 44/2026, que previa mudanças nas regras de uso e ocupação do Sítio Histórico da cidade. Com a decisão, a proposta não seguirá para implementação.

O projeto, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, presidida pelo vereador Saulo Holanda (MDB), havia sido aprovado pelos vereadores no dia 3 de novembro, por 11 votos a dois, e propunha modificações na Lei Municipal nº 4.849/1992, em vigor desde 1992.

Após a aprovação, moradores e representantes da sociedade civil se mobilizaram contra a proposta. Diante das manifestações, a prefeita Mirella Almeida anunciou em suas redes sociais que vetaria o texto.

A vereadora Eugênia Lima (PT), que esteve à frente da oposição à proposta, comemorou a aprovação do veto e classificou o resultado como uma vitória da mobilização popular.

“A prefeita não está sendo boazinha em vetar. Houve uma mobilização da população e um trabalho de fiscalização e debate que ajudaram a mostrar a necessidade de barrar essa proposta”, ressaltou.

Sobre o projeto

O projeto previa a ampliação das áreas onde atividades comerciais e turísticas seriam permitidas, como a Praça do Carmo, Praça Dantas Barreto, Rua do Bonfim, Rua do Sol e o entorno do Fortim de São Francisco.

Com a mudança, trechos antes classificados como exclusivamente residenciais poderiam receber bares, restaurantes, casas de shows e outros estabelecimentos comerciais.

Além disso, outra mudança prevista no texto envolvia as exigências de estacionamento. Estabelecimentos sem vagas próprias poderiam utilizar espaços públicos ou privados de terceiros, desde que disponíveis e localizados a uma distância máxima de 400 metros do imóvel.

A medida modifica as regras anteriores de disponibilização de vagas e considera as limitações físicas de imóveis situados no Sítio Histórico.