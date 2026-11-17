Longa-metragem será exibido gratuitamente no Cinema São Luiz; elenco de vozes tem nomes como Paolla Oliveira, Antônio Fagundes e Mateus Solano

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O longa-metragem de animação Amadeo e o Hipotético Mundo Novo, que imagina como seria o Brasil se a história da escravidão tivesse seguido outro caminho, será exibido pela primeira vez em Pernambuco como parte da programação do 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco (ANIMAGE).

Com entrada gratuita e bate-papo com a equipe, a exibição acontece no dia 21 de novembro, às 14h, no Cinema São Luiz, área central do Recife.

Dirigido e roteirizado por Brenda Lígia, o filme é o segundo longa-metragem de animação realizado no estado e tem participação de profissionais e produtoras pernambucanas, especialmente de Caruaru. A produção também integra a programação de uma sessão de reprise no dia 28 de novembro, no Cinema da UFPE, e chega aos cinemas de todo o Brasil em 3 de dezembro.

Amadeo e o Hipotético Mundo Novo

A animação se passa em uma versão hipotética do Brasil do século XIX. Na história, Amadeo é um jovem cientista africano que inventa a câmera fotográfica antes dos europeus. Para escapar da escravização, ele vive disfarçado e utiliza sua invenção para registrar a violência do sistema escravocrata e ajudar a libertar pessoas mantidas em cativeiro na fazenda de um poderoso barão.

Ao colocar um cientista africano no centro de uma narrativa sobre invenção e conhecimento, o filme apresenta uma releitura da história brasileira a partir do protagonismo negro e da possibilidade de imaginar outros caminhos para o país.

O elenco de vozes reúne nomes como Sérgio Menezes, Edmilson Filho, Naruna Costa, Paolla Oliveira, Antônio Fagundes, Mateus Solano, Tiago Abravanel, Adriana Lessa, Igor Cotrim, Dexter - O Oitavo Anjo e Léa Garcia, além da própria diretora Brenda Lígia.

Filme Amadeo e o Hipotético Mundo Novo - Crédito - Still Gab Felistoque e Will Prado Filme Amadeo e o Hipotético Mundo Novo - Crédito - Still Gab Felistoque e Will Prado Filme Amadeo e o Hipotético Mundo Novo - Crédito - Still Gab Felistoque e Will Prado

Produção tem participação de estúdio do Agreste

O longa foi realizado pela SAGUI Studio, estúdio de animação sediado em Caruaru e apontado como o primeiro do Agreste pernambucano. A empresa participou de diferentes etapas do projeto, incluindo produção executiva, controle financeiro da animação, criação dos personagens, arte conceitual, desenvolvimento do universo visual, animação e direção de arte.

O pernambucano Everton Amorim, sócio da SAGUI Studio e residente em Caruaru, é responsável pela direção de animação e pela direção de arte do filme. Ele também fundou a Refúgio Onírico, produtora audiovisual independente que integra a coprodução do longa.

A realização reúne ainda as produtoras Felistoque Cinema, Sol de Barros Filmes, Assum Filmes, Martinelli Filmes, Guarnicê Produções e Dream Box. A distribuição nos cinemas brasileiros é da Downtown Filmes.

Antes da estreia comercial, Amadeo e o Hipotético Mundo Novo integrou a programação de festivais como o de Xangai, o Festival Internacional de Cinema de Tóquio, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o Festival do Rio e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

A produção tem patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e foi realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura.

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