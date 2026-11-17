Festival dedicado à valorização da cultura afro-brasileira vai homenagear Clube das Pás, Mestre Vavá, Banhistas do Pina, e Bloco de Samba Turma Saberé

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O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, 20 de novembro, será celebrado no Recife com a quarta edição do AfroFest, festival independente dedicado à valorização da cultura afro-brasileira em Pernambuco.

O evento será realizado no Pátio de São Pedro, área central da cidade, de forma gratuita. A agenda reúne música, dança, cultura popular, homenagens e empreendedorismo negro, por meio da Feira das Pretas.

A programação tem início na quinta-feira (19), com uma atividade formativa na Casa do Carnaval. Das 14h às 16h, a mesa "Elas Fazem Tudo: Mulheres Negras no Protagonismo da Cena Cultural de Pernambuco" reúne a produtora cultural Gabi Dias (Terra Café), a cantora Isaar e a jornalista Lenne Ferreira, com mediação de Jadion Helena, idealizadora do AfroFest.

O encontro propõe um espaço de diálogo sobre a atuação e a contribuição das mulheres negras para a construção e o fortalecimento da cena cultural pernambucana.

Já no dia 20 de novembro, feriado nacional dedicado à memória e à resistência da população negra, o Pátio de São Pedro recebe apresentações culturais ao longo da tarde e da noite.

Atrações como Shevchenko, Escola de Samba Gaviões Dourado, Márcio Rastamn, Baile Charme, Orquestra de Bolso e DJ Afrobitch vão celebrar a identidade negra e conduzir a trilha sonora do festival.

A escolha do Pátio de São Pedro para abrigar o evento carrega um significado histórico. Integrante de um importante complexo cultural que se estende até o Pátio do Terço, o espaço foi palco de acontecimentos marcantes da história da cidade e permanece como referência da presença, da resistência e da memória da população negra.

A região também está próxima ao Pátio do Carmo, onde a cabeça de Zumbi dos Palmares foi exposta após sua morte, episódio relacionado à construção histórica do 20 de novembro como data de celebração da resistência negra.

Símbolo da cultura afro no estado, o Pátio de São Pedro é referência como ponto de chegada e encontro de cortejos de afoxés e maracatus durante o Carnaval, além de eventos tradicionais na agenda da cidade, como a Terça Negra.



Homenagens

Escola de Samba a Turma do Sabere será uma das homenageadas do 4º AfroFest - Paullo Allmeida/PCR

A quarta edição do AfroFest também vai dedicar um momento para reconhecer personalidades e instituições que contribuem para a preservação e a valorização da cultura negra pernambucana.

Às 20h, o AfroFest presta homenagens ao Clube das Pás, ao Mestre Vavá, do Banhistas do Pina, e ao Bloco de Samba Turma Saberé, destacando a importância de suas trajetórias para a história cultural do estado.

Resistência cultural e histórica

Idealizado e coordenado pela ativista e produtora cultural Jadion Helena, o AfroFest nasceu em 2023 com a proposta de criar um espaço de protagonismo para as manifestações culturais negras de Pernambuco.

A iniciativa aproxima diferentes ritmos e tradições, reunindo expressões como samba, hip-hop, coco, afoxé, frevo e maracatu em uma celebração da diversidade e da ancestralidade.

"Recife já é uma referência nacional na realização de grandes festivais, e nosso objetivo é fazer com que a cultura negra e periférica — produzida pela maioria dos agentes culturais do estado — ocupe o protagonismo que merece. A criação de iniciativas como o Afrofest reafirma a nossa resiliência e o nosso legado ancestral, fortalecendo e democratizando a cena musical de Pernambuco", diz Jadion Helena.

O evento conta com incentivo da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundarpe.

Serviço

AfroFest – Festival de Cultura Negra de Pernambuco

Mesa formativa – Elas Fazem Tudo: Mulheres Negras no Protagonismo da Cena Cultural de Pernambuco

Data: 19 de novembro

Horário: das 14h às 16h

Local: Casa do Carnaval Pátio de São Pedro – Recife

Participantes: Gabi Dias, Isaar, Mestra Judite, Lenne Ferreira, Luna Vitrolira e Jadion Helena

Festival AfroFest

Data: 20 de novembro

Horário: a partir das 15h

Local: Pátio de São Pedro – Recife

Programação

15h - Feira das Pretas

16h - DJ Afrobitch

17h - Escola de Samba Gaviões Dourado

17h40 - DJ Afrobitch

18h - Márcio Rastamn

19h - Baile Charme

20h - Homenagens ao Clube das Pás, Mestre Vavá do Banhistas do Pina e Bloco de Samba Turma Saberé

20h30 - DJ Afrobitch

21h - Orquestra de Bolso

22h - Shevchenko

