4º AfroFest leva Shevchenko, Baile Charme e homenagens à cultura negra ao Pátio de São Pedro
Festival dedicado à valorização da cultura afro-brasileira vai homenagear Clube das Pás, Mestre Vavá, Banhistas do Pina, e Bloco de Samba Turma Saberé
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O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, 20 de novembro, será celebrado no Recife com a quarta edição do AfroFest, festival independente dedicado à valorização da cultura afro-brasileira em Pernambuco.
O evento será realizado no Pátio de São Pedro, área central da cidade, de forma gratuita. A agenda reúne música, dança, cultura popular, homenagens e empreendedorismo negro, por meio da Feira das Pretas.
A programação tem início na quinta-feira (19), com uma atividade formativa na Casa do Carnaval. Das 14h às 16h, a mesa "Elas Fazem Tudo: Mulheres Negras no Protagonismo da Cena Cultural de Pernambuco" reúne a produtora cultural Gabi Dias (Terra Café), a cantora Isaar e a jornalista Lenne Ferreira, com mediação de Jadion Helena, idealizadora do AfroFest.
O encontro propõe um espaço de diálogo sobre a atuação e a contribuição das mulheres negras para a construção e o fortalecimento da cena cultural pernambucana.
Já no dia 20 de novembro, feriado nacional dedicado à memória e à resistência da população negra, o Pátio de São Pedro recebe apresentações culturais ao longo da tarde e da noite.
Atrações como Shevchenko, Escola de Samba Gaviões Dourado, Márcio Rastamn, Baile Charme, Orquestra de Bolso e DJ Afrobitch vão celebrar a identidade negra e conduzir a trilha sonora do festival.
A escolha do Pátio de São Pedro para abrigar o evento carrega um significado histórico. Integrante de um importante complexo cultural que se estende até o Pátio do Terço, o espaço foi palco de acontecimentos marcantes da história da cidade e permanece como referência da presença, da resistência e da memória da população negra.
A região também está próxima ao Pátio do Carmo, onde a cabeça de Zumbi dos Palmares foi exposta após sua morte, episódio relacionado à construção histórica do 20 de novembro como data de celebração da resistência negra.
Símbolo da cultura afro no estado, o Pátio de São Pedro é referência como ponto de chegada e encontro de cortejos de afoxés e maracatus durante o Carnaval, além de eventos tradicionais na agenda da cidade, como a Terça Negra.
Homenagens
A quarta edição do AfroFest também vai dedicar um momento para reconhecer personalidades e instituições que contribuem para a preservação e a valorização da cultura negra pernambucana.
Às 20h, o AfroFest presta homenagens ao Clube das Pás, ao Mestre Vavá, do Banhistas do Pina, e ao Bloco de Samba Turma Saberé, destacando a importância de suas trajetórias para a história cultural do estado.
Resistência cultural e histórica
Idealizado e coordenado pela ativista e produtora cultural Jadion Helena, o AfroFest nasceu em 2023 com a proposta de criar um espaço de protagonismo para as manifestações culturais negras de Pernambuco.
A iniciativa aproxima diferentes ritmos e tradições, reunindo expressões como samba, hip-hop, coco, afoxé, frevo e maracatu em uma celebração da diversidade e da ancestralidade.
"Recife já é uma referência nacional na realização de grandes festivais, e nosso objetivo é fazer com que a cultura negra e periférica — produzida pela maioria dos agentes culturais do estado — ocupe o protagonismo que merece. A criação de iniciativas como o Afrofest reafirma a nossa resiliência e o nosso legado ancestral, fortalecendo e democratizando a cena musical de Pernambuco", diz Jadion Helena.
O evento conta com incentivo da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundarpe.
Serviço
AfroFest – Festival de Cultura Negra de Pernambuco
Mesa formativa – Elas Fazem Tudo: Mulheres Negras no Protagonismo da Cena Cultural de Pernambuco
Data: 19 de novembro
Horário: das 14h às 16h
Local: Casa do Carnaval Pátio de São Pedro – Recife
Participantes: Gabi Dias, Isaar, Mestra Judite, Lenne Ferreira, Luna Vitrolira e Jadion Helena
Festival AfroFest
Data: 20 de novembro
Horário: a partir das 15h
Local: Pátio de São Pedro – Recife
Programação
15h - Feira das Pretas
16h - DJ Afrobitch
17h - Escola de Samba Gaviões Dourado
17h40 - DJ Afrobitch
18h - Márcio Rastamn
19h - Baile Charme
20h - Homenagens ao Clube das Pás, Mestre Vavá do Banhistas do Pina e Bloco de Samba Turma Saberé
20h30 - DJ Afrobitch
21h - Orquestra de Bolso
22h - Shevchenko