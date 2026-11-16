Grammy 2027: Anitta recebe terceira indicação da carreira com 'EQUILIBRIVM' e Beyoncé quebra recorde histórico
Lista de indicados foi anunciada nesta segunda-feira (16); 69ª edição do Grammy será realizada em 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos EUA
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A presença brasileira está entre os destaques da lista de indicados ao Grammy 2027, divulgada nesta segunda-feira (16) pela Academia de Gravação dos Estados Unidos. Anitta concorre a Melhor Álbum de Música Global com EQUILIBRIVM e chega à terceira indicação de sua trajetória na premiação.
O resultado também coloca o Brasil na disputa para conquistar a categoria pelo segundo ano consecutivo, depois da vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia na edição anterior, com Caetano e Bethânia Ao Vivo.
Anitta disputa categoria com artistas de diferentes países
Com a indicação de EQUILIBRIVM, Anitta chega à terceira participação na disputa pelo Grammy. A cantora já havia concorrido em 2023, na categoria Melhor Artista Revelação, e em 2025, com Funk Generation, indicado a Melhor Álbum de Pop Latino. Em nenhuma das duas edições, conquistou a estatueta.
Na categoria Melhor Álbum de Música Global, a brasileira enfrenta Davido, com Oriadé; Angélique Kidjo, com Hope!!; Ayra Starr, com Starrgirl; e Tems, com Love Is a Kingdom. O Brasil também aparece na premiação com Eliane Elias, indicada a Melhor Álbum de Jazz Latino pelo trabalho Ao Vivo (Live).
Raye e Rosalía estão entre as mais indicadas
A britânica Raye lidera a lista desta edição, com 11 indicações, incluindo as principais categorias da premiação, como Álbum, Gravação e Canção do Ano. O número iguala o recorde de nomeações recebidas por uma mulher em uma única edição, marca alcançada anteriormente por Beyoncé, em 2025.
Na sequência aparece a espanhola Rosalía, com nove indicações. A cantora chega à disputa americana depois de conquistar os prêmios de Álbum do Ano e Canção do Ano no Grammy Latino, realizado na última quinta-feira (12).
Também aparecem entre os destaques Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert e Phoebe Bridgers, todas com sete indicações.
Beyoncé alcança 100 indicações ao Grammy
A edição de 2027 também marca um feito inédito na trajetória de Beyoncé. A cantora se tornou a primeira artista da história a acumular 100 indicações ao Grammy. A centésima nomeação veio com a música Morning Dew (Donk), selecionada na categoria Melhor Performance Solo de R&B.
Com o novo marco, Beyoncé amplia sua trajetória como uma das artistas mais reconhecidas pela Academia de Gravação. Ela também mantém o recorde de maior número de vitórias da história da premiação.
Veja a lista de indicados nas principais categorias
Canção do Ano
- "Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
- "Choosin' Texas" - Ella Langley
- "the cure" - Olivia Rodrigo
- "hate that i made you love me" - Ariana Grande
- "I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" - Taylor Swift
- "Man I Need" - Olivia Dean
- "Risk it All" - Bruno Mars
- "WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE
Álbum do Ano
- "Lost Weekend" - Phoebe Bridgers
- "The Art of Loving" - Olivia Dean
- "Dandelion" - Ella Langley
- "The Romantic" - Bruno Mars
- "THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE." - RAYE
- "you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo
- "LUX (Complete Works)" - ROSALÍA
- "The Life of a Showgirl" - Taylor Swift
Gravação do Ano
- "Man I Need" - Olivia Dean
- "Choosin' Texas" - Ella Langley
- "I Just Might" - Bruno Mars
- "WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE
- "the cure" - Olivia Rodrigo
- "Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor
- "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
- "Dracula" - Tame Impala With JENNIE
Melhor Artista Revelação
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
A cerimônia da 69ª edição do Grammy está marcada para 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão será realizada pela ABC, com exibição também nas plataformas Disney+ e Hulu.