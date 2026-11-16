Grammy 2027: Anitta recebe terceira indicação da carreira com 'EQUILIBRIVM' e Beyoncé quebra recorde histórico

Lista de indicados foi anunciada nesta segunda-feira (16); 69ª edição do Grammy será realizada em 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos EUA

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A presença brasileira está entre os destaques da lista de indicados ao Grammy 2027, divulgada nesta segunda-feira (16) pela Academia de Gravação dos Estados Unidos. Anitta concorre a Melhor Álbum de Música Global com EQUILIBRIVM e chega à terceira indicação de sua trajetória na premiação.

O resultado também coloca o Brasil na disputa para conquistar a categoria pelo segundo ano consecutivo, depois da vitória de Caetano Veloso e Maria Bethânia na edição anterior, com Caetano e Bethânia Ao Vivo.

Anitta disputa categoria com artistas de diferentes países

Com a indicação de EQUILIBRIVM, Anitta chega à terceira participação na disputa pelo Grammy. A cantora já havia concorrido em 2023, na categoria Melhor Artista Revelação, e em 2025, com Funk Generation, indicado a Melhor Álbum de Pop Latino. Em nenhuma das duas edições, conquistou a estatueta.

Na categoria Melhor Álbum de Música Global, a brasileira enfrenta Davido, com Oriadé; Angélique Kidjo, com Hope!!; Ayra Starr, com Starrgirl; e Tems, com Love Is a Kingdom. O Brasil também aparece na premiação com Eliane Elias, indicada a Melhor Álbum de Jazz Latino pelo trabalho Ao Vivo (Live).

Raye e Rosalía estão entre as mais indicadas

A britânica Raye lidera a lista desta edição, com 11 indicações, incluindo as principais categorias da premiação, como Álbum, Gravação e Canção do Ano. O número iguala o recorde de nomeações recebidas por uma mulher em uma única edição, marca alcançada anteriormente por Beyoncé, em 2025.

Na sequência aparece a espanhola Rosalía, com nove indicações. A cantora chega à disputa americana depois de conquistar os prêmios de Álbum do Ano e Canção do Ano no Grammy Latino, realizado na última quinta-feira (12).

Também aparecem entre os destaques Olivia Rodrigo, Ella Langley, Miranda Lambert e Phoebe Bridgers, todas com sete indicações.



Beyoncé alcança 100 indicações ao Grammy

A edição de 2027 também marca um feito inédito na trajetória de Beyoncé. A cantora se tornou a primeira artista da história a acumular 100 indicações ao Grammy. A centésima nomeação veio com a música Morning Dew (Donk), selecionada na categoria Melhor Performance Solo de R&B.

Com o novo marco, Beyoncé amplia sua trajetória como uma das artistas mais reconhecidas pela Academia de Gravação. Ela também mantém o recorde de maior número de vitórias da história da premiação.

Veja a lista de indicados nas principais categorias

Canção do Ano

"Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

"Choosin' Texas" - Ella Langley

"the cure" - Olivia Rodrigo

"hate that i made you love me" - Ariana Grande

"I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)" - Taylor Swift

"Man I Need" - Olivia Dean

"Risk it All" - Bruno Mars

"WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE

Álbum do Ano

"Lost Weekend" - Phoebe Bridgers

"The Art of Loving" - Olivia Dean

"Dandelion" - Ella Langley

"The Romantic" - Bruno Mars

"THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE." - RAYE

"you seem pretty sad for a girl so in love" - Olivia Rodrigo

"LUX (Complete Works)" - ROSALÍA

"The Life of a Showgirl" - Taylor Swift

Gravação do Ano

"Man I Need" - Olivia Dean

"Choosin' Texas" - Ella Langley

"I Just Might" - Bruno Mars

"WHERE IS MY HUSBAND!" - RAYE

"the cure" - Olivia Rodrigo

"Berghain" - ROSALÍA, Björk, Yves Tumor

"The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

"Dracula" - Tame Impala With JENNIE

Melhor Artista Revelação

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

A cerimônia da 69ª edição do Grammy está marcada para 7 de fevereiro de 2027, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A transmissão será realizada pela ABC, com exibição também nas plataformas Disney+ e Hulu.

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