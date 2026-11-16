Familiares e amigos se despedem de Claudionor Germano sob os acordes do frevo

Cerimônia homenageou artista no Paço do Frevo, nesta segunda-feira (15), ao som do ritmo que ajudou a fortalecer e fincar raízes em Pernambuco

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A voz que ajudou a eternizar o frevo e a projetar a identidade pernambucana para além do Carnaval foi homenageada pela última vez.

Os acordes que marcaram a trajetória de Claudionor Germano embalaram a despedida do artista, que morreu neste domingo (15), aos 94 anos. O artista estava em tratamento contra a doença de Parkinson e faleceu em sua casa, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Em homenagem à sua contribuição para a cultura, a Prefeitura do Recife decretou luto oficial de três dias.

Nesta segunda-feira (16), amigos, familiares, artistas e representantes do poder público se reuniram no Paço do Frevo, no Bairro do Recife, para se despedir do cantor. A cerimônia contou com a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, e de nomes da música pernambucana, como Jota Michiles.

Ao longo de décadas, Claudionor acompanhou diferentes momentos da história do frevo, desde o ressurgimento do Carnaval de rua no Recife até a luta pelo fortalecimento da música popular pernambucana.

Com sua voz marcante, deu vida a composições de mestres como Capiba, Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, contribuindo para transformar essas obras em parte da memória afetiva de gerações.

Velório de Claudionor Germano foi realizado no Paço do Frevo, no Bairro do Recife - Cristiane Ribeiro/JC

Na voz de Claudionor, a identidade pernambucana fincou raízes e se popularizou. Com mais de 500 músicas gravadas e presença em todas as edições do Baile Municipal do Recife, construiu uma trajetória que lhe deu o título de “A Voz do Frevo”.

Reconhecido como uma das vozes mais emblemáticas da música pernambucana, Claudionor Germano da Hora marcou gerações com interpretações que se tornaram clássicos do Carnaval, como “Elefante de Olinda”, “Tá Maluco”, “Capiba” e “Isso Aqui Tá Bom Demais”.

Em 2016, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco por sua relevância para a memória do estado.

Homenagens

Velório de Claudionor Germano foi realizado no Paço do Frevo, no Bairro do Recife - Cristiane Ribeiro/JC

O legado deixado pelo artista foi lembrado por familiares e colegas de profissão durante a cerimônia de despedida. Nonô Germano, filho de Claudionor e também cantor de frevo, destacou a importância de dar continuidade ao trabalho de valorização do ritmo e da cultura pernambucana.

“Fica aqui esse legado para que a gente faça o frevo cada vez mais forte, lembrando sempre do mestre Claudionor, que comandou isso durante tanto tempo. No que depender de mim, tenho certeza de grandes outros artistas pernambucanos, esse legado vai ficar para a eternidade”, disse.

Paulo da Hora, também filho do artista, recordou a dedicação do pai à música e o respeito que ele cultivava pelos colegas de profissão.

“Ele sempre foi o início de tudo, foi minha mão, meus pés, minha voz. Foi ele que me levou no caminho da música. A lucidez dele permaneceu até o último dia”, disse.

A vice-governadora Priscila Krause ressaltou a importância de Claudionor para a construção e a difusão da identidade cultural do estado.

“Claudionor foi importantíssimo em todos os momentos da cultura: ele deu voz à nossa identidade e deixa uma memória viva que está no coração de todo recifense, no coração de todo pernambucano, no coração de todo aquele que quando escuta um frevo não consegue ficar parado”, destacou.

Velório de Claudionor Germano foi realizado no Paço do Frevo, no Bairro do Recife - Cristiane Ribeiro/JC

Amigo de longa data do cantor, Jota Michiles, também reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, lamentou a perda e exaltou a contribuição de Claudionor para a música local.

“O nosso menestrel do frevo se foi, nos deixando um legado musical maravilhoso, como um luxuoso intérprete dos nossos consagrados compositores do Recife”, afirmou.

As homenagens também chegaram por meio de manifestações de instituições e representantes da sociedade pernambucana. Entre elas, uma coroa de flores enviada pelo prefeito do Recife, Victor Marques, pelo Clube Náutico Capibaribe, pela Câmara Municipal do Recife e pelo bloco Eu Acho É Pouco.

