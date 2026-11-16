Espetáculo itinerante percorre o Recife e propõe reflexão sobre memória e transformações urbanas

"Quando um Lugar Teima em não desaparecer" será apresentado nesta segunda-feira (16), às 20h, na Várzea, e no sábado (21), às 16h30, em Santo Amaro

por JC
Espetáculo itinerante percorre o Recife e propõe reflexão sobre memória e transformações urbanas
Ruas de Santo Amaro de da Várzea serão cenário para espetáculo itinerante - Morgana Narjara/Divulgação

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Uma articulação entre palhaçaria, teatro e intervenção urbana resultou em um espetáculo que está sendo apresentado de forma itinerante pelo Recife. “Quando um Lugar Teima em não desaparecer” será apresentado nesta segunda-feira (16), às 20h, na Várzea, Zona Oeste, e no sábado (21), às 16h30, em Santo Amaro, área central da cidade.

Realizado pelo grupo Teatro Miçanga, o projeto propõe um olhar para as transformações urbanas da cidade, pertencimento e pagamentos históricos. O público é convidado a fazer um percurso na companhia de três arqueonautas, que investigam memórias, transformações e permanências dos territórios.

Os ingressos são a partir de R$ 15, no Sympla. Na Várzea, a apresentação tem saída na Rua Francisco Lacerda, e em Santo Amaro, na Rua Radialista Amarílio Nicéas, próximo à TV Jornal.

Moradores de Santo Amaro, mediante comprovante de residência, têm entrada gratuita, assim como pessoas com deficiência e estudantes de Teatro do SESC PE. Todas as apresentações contam com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O espetáculo acompanha três arqueonautas, viajantes de outros instantes, que chegam no impreciso ano em que nos encontramos em busca de resquícios de 2026. No início, a missão ocorre conforme o planejado, mas uma reviravolta faz com que os três vaguem dispersos por estes tempos-espaços em que tentamos nos encontrar.

O elenco é formado por Amanda Pegado, André Alencar e Fernando Rybka, com apoio de João Fernando Bonfim.

A temporada está sendo viabilizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, por meio do Edital PNAB PE Multilinguagens, da Secretaria de Cultura de Pernambuco e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Serviço

Espetáculo “Quando um Lugar Teima em não desaparecer”

Várzea
Data: 16 de novembro
Horário: 20h
Local: saída do CAD – Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea

Santo Amaro
Data: 21 de novembro
Horário: 16h30
Local: saída da Cia Brincantes de Circo, próximo à TV Jornal – Rua Radialista Amarílio Nicéas, 76, Santo Amaro

Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia) à venda no Sympla

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JC

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