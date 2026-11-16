Cinema São Luiz recebe encontro sobre equidade e políticas afirmativas na cultura pernambucana
Gratuito e aberto ao público, o evento tem como objetivo apresentar os resultados das políticas afirmativas desenvolvidas pela Secult-PE
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A Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) realiza, na próxima quinta-feira (19), o encontro “Cultura Afirmativa: Reparação e Equidade na Cultura Pernambucana”, no Cinema São Luiz, no Recife. A programação ocorre das 14h às 18h e integra as atividades do Mês da Consciência Negra, com exibições audiovisuais, apresentações artísticas e homenagens a mulheres negras.
Gratuito e aberto ao público, o evento tem como objetivo apresentar os resultados das políticas afirmativas desenvolvidas pela Secult-PE, além de discutir os desafios para ampliar o acesso, a participação e as oportunidades no setor cultural. A iniciativa reunirá gestores públicos, agentes culturais, representantes de movimentos sociais, conselhos e instituições.
Programação
Um dos destaques da programação é a mostra audiovisual “Poéticas para Desenhar o Mundo – Cinema Pernambucano e Ações Afirmativas”, que contará com a exibição de três produções: “Sou eu quem conto”, dirigido por Tayná Nunes; “Presente de aniversário”, de Uilma Queiroz; e “Ewê ô! A cura pelas folhas”, de Cora Fagundes e Renata Silvestre. Após as sessões, os realizadores participarão de uma conversa sobre os filmes.
A programação começa com uma apresentação da artista Bione e inclui o momento “A política que construímos”, dedicado à apresentação dos resultados e desafios das políticas afirmativas da secretaria. Também estão previstas uma apresentação do Grupo Dança Pulsante, do Instituto Shopping Recife, e uma homenagem às mulheres negras contempladas pelo prêmio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
O encerramento ficará por conta do grupo Edún Àrá Sangô, com o espetáculo “ELO”, que marca o lançamento do primeiro álbum autoral. A atividade busca dar visibilidade à produção artística pernambucana e reconhecer a contribuição de agentes culturais para a diversidade no estado.
Serviço
Cultura Afirmativa: Reparação e Equidade na Cultura Pernambucana
- Data: 19 de novembro de 2026 (quinta-feira)
- Horário: das 14h às 18h
- Local: Cinema São Luiz – Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife
- Entrada: gratuita e aberta ao público