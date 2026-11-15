Teatro Hermilo Borba Filho recebe mais de 10 apresentações circenses gratuitas

Após as apresentações, público poderá participar de uma roda de diálogo sobre experiências durante a residência artística e processos de criação

por Laís Nascimento
Teatro Hermilo Borba Filho recebe mais de 10 apresentações circenses gratuitas
"Zuada: Mostra de Circo Daqui" reúne 12 apresentações circenses gratuitas no Teatro Hermilo Borba Filho - Morgana Narjara/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Teatro Hermilo Borba Filho, na área central do Recife, recebe, na próxima quarta-feira (18), a partir das 19h, a “Zuada: Mostra de Circo Daqui”. O evento contará com 12 apresentações gratuitas de circo contemporâneo, com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A mostra reúne trabalhos desenvolvidos por artistas residentes na Região Metropolitana do Recife, com diferentes propostas e experimentações no universo circense.

A programação inclui os números “Assum Preto” (Cia. Devir); “Kairo” (Monick Pequeno); “TEAmo, MEamo” (Ariel Moura); “Mais Amor” (Caetano); “Território de Atrito” (Fernanda Victor); “Ainda assim, respiro” (Karoline Melo); “A cabeça da palhaça” (Carresi/Palhaça RiRi de Ridiculana); “Okupa: Sola pelo território” (Palhaça Okupa); “Deusa” (Ilka Marcionila); “Ribeirinha” (Cecília Araújo); “A Travessa” (Ray/Kali Abola); e “Modo Avião” (Ornella).

Após as apresentações, o público poderá participar de uma roda de diálogo sobre as experiências vivenciadas durante a residência artística e os processos de criação dos trabalhos.

Os números foram desenvolvidos na residência artística Corpo Circense em Criação, realizada pela Cia. Devir. A formação foi coordenada por João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima, fundadores da companhia, e proporcionou aos participantes momentos de aprendizado e troca coletiva sobre a arte circense.

“A residência surge do nosso desejo de compartilhar essa nossa bagagem de mais de dez anos e preencher lacunas que vemos na formação circense do Recife. É um prazer enorme poder reorganizar esses conhecimentos e contribuir na formação de outros alunos”, conta Vitor Lima.

Durante a residência, os artistas trabalharam aspectos como presença e energia cênica, ampliação das possibilidades corporais, relação com o público e experimentação de movimentos que desafiam a zona de conforto dos participantes.

A aproximação com a plateia também é apontada como parte importante da proposta. “Sempre achamos muito importante ter essa aproximação com o público, justamente para termos esse momento especial de trocas, em que ideias, informações e dúvidas circulam”, conclui João Lucas Cavalcanti.

A iniciativa foi realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Recife (PNAB Recife).

Serviço

Zuada: Mostra de Circo Daqui
Data: quarta-feira, 18 de novembro
Horário: às 19h
Local: Teatro Hermilo Borba Filho – Cais do Apolo, 142, Recife
Entrada gratuita

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp