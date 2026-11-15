Teatro Hermilo Borba Filho recebe mais de 10 apresentações circenses gratuitas

Após as apresentações, público poderá participar de uma roda de diálogo sobre experiências durante a residência artística e processos de criação

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O Teatro Hermilo Borba Filho, na área central do Recife, recebe, na próxima quarta-feira (18), a partir das 19h, a “Zuada: Mostra de Circo Daqui”. O evento contará com 12 apresentações gratuitas de circo contemporâneo, com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A mostra reúne trabalhos desenvolvidos por artistas residentes na Região Metropolitana do Recife, com diferentes propostas e experimentações no universo circense.

A programação inclui os números “Assum Preto” (Cia. Devir); “Kairo” (Monick Pequeno); “TEAmo, MEamo” (Ariel Moura); “Mais Amor” (Caetano); “Território de Atrito” (Fernanda Victor); “Ainda assim, respiro” (Karoline Melo); “A cabeça da palhaça” (Carresi/Palhaça RiRi de Ridiculana); “Okupa: Sola pelo território” (Palhaça Okupa); “Deusa” (Ilka Marcionila); “Ribeirinha” (Cecília Araújo); “A Travessa” (Ray/Kali Abola); e “Modo Avião” (Ornella).

Após as apresentações, o público poderá participar de uma roda de diálogo sobre as experiências vivenciadas durante a residência artística e os processos de criação dos trabalhos.

Os números foram desenvolvidos na residência artística Corpo Circense em Criação, realizada pela Cia. Devir. A formação foi coordenada por João Lucas Cavalcanti e Vitor Lima, fundadores da companhia, e proporcionou aos participantes momentos de aprendizado e troca coletiva sobre a arte circense.

“A residência surge do nosso desejo de compartilhar essa nossa bagagem de mais de dez anos e preencher lacunas que vemos na formação circense do Recife. É um prazer enorme poder reorganizar esses conhecimentos e contribuir na formação de outros alunos”, conta Vitor Lima.

Durante a residência, os artistas trabalharam aspectos como presença e energia cênica, ampliação das possibilidades corporais, relação com o público e experimentação de movimentos que desafiam a zona de conforto dos participantes.

A aproximação com a plateia também é apontada como parte importante da proposta. “Sempre achamos muito importante ter essa aproximação com o público, justamente para termos esse momento especial de trocas, em que ideias, informações e dúvidas circulam”, conclui João Lucas Cavalcanti.

A iniciativa foi realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura do Recife (PNAB Recife).

Serviço

Zuada: Mostra de Circo Daqui

Data: quarta-feira, 18 de novembro

Horário: às 19h

Local: Teatro Hermilo Borba Filho – Cais do Apolo, 142, Recife

Entrada gratuita

