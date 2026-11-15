Pernambuco e Recife decretam luto oficial de três dias pela morte de Claudionor Germano

A morte do cantor, aos 94 anos, gerou manifestações de pesar de autoridades políticas, representantes da cultura pernambucana e instituições

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A morte do cantor Claudionor Germano, aos 94 anos, neste domingo (15), no Recife, gerou manifestações de pesar de autoridades políticas, representantes da cultura pernambucana e instituições. Considerado um dos maiores intérpretes da história do frevo, o artista recebeu homenagens que destacaram sua contribuição à música e à identidade cultural de Pernambuco.

O Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife decretaram luto oficial de três dias pela morte do cantor.

Em nota de pesar, Raquel Lyra (PSD) lamentou a morte do cantor, reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco e um dos maiores nomes da história do frevo.

“Em sua homenagem e em reconhecimento à sua importância para a nossa cultura, decreto luto oficial por três dias”, afirmou Raquel.

A governadora manifestou solidariedade aos familiares, especialmente ao filho do artista, Nonô Germano, além de amigos e admiradores. A gestora também destacou o legado do intérprete. “Pernambuco jamais esquecerá Claudionor, a voz inesquecível de nossa música popular”.

Na capital pernambucana, o prefeito Victor Marques (PCdoB) também anunciou luto oficial de três dias. Em manifestação, ele lembrou a presença de Claudionor em todas as 60 edições do Baile Municipal do Recife e ressaltou sua importância para a história do Carnaval da cidade.

“Claudionor deixa um legado que seguirá vivo nas ruas, nas orquestras e em cada Carnaval do Recife. Sua voz fará muita falta, mas jamais deixará de ecoar no coração dos pernambucanos”, declarou o prefeito, que também prestou solidariedade à família, aos amigos e admiradores do artista.

Demais autoridades

A secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim, também ressaltou a contribuição do artista à cultura local. Segundo ela, a voz de Claudionor se tornou um dos símbolos mais expressivos do frevo, ajudando a imortalizar composições e a levar a força da manifestação cultural a diferentes gerações.

“Despedimo-nos de um artista cuja trajetória se entrelaça com a própria história do Carnaval pernambucano e do frevo. Seu legado seguirá vivo na memória do nosso povo, nas ruas e nos acordes que continuarão a ecoar sua voz e sua arte”, declarou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (MDB), lamentou afirmando que o estado perdeu um de seus maiores representantes da arte e da cultura. Na manifestação, destacou a interpretação de clássicos de compositores como Capiba e Nelson Ferreira e lembrou a trajetória de quase oito décadas do cantor.

“Claudionor Germano era um patrimônio inestimável de Pernambuco e vai continuar a sê-lo. Sua voz e sua obra permanecerão vivas!”, declarou o presidente da Alepe, que também prestou condolências aos familiares, amigos e fãs do artista.

O ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, também prestou homenagem ao artista. Para ele, a despedida de Claudionor representa uma perda para o frevo e para a história do Carnaval pernambucano.

“Hoje, o frevo perde a sua voz, e nós perdemos alguém que ajudou a fazer do Carnaval pernambucano uma festa tão especial”, declarou. João Campos também manifestou solidariedade à família, aos amigos e aos admiradores do cantor.

Senadores

No Senado, Teresa Leitão (PT) disse que Claudionor faz parte da história do frevo e contribuiu para transformar o ritmo em uma herança cultural transmitida entre gerações. A senadora lamentou a morte e destacou que seu legado continuará inspirando artistas e embalando o Carnaval pernambucano.

Já o senador Humberto Costa (PT) ressaltou a importância da interpretação de Claudionor para popularizar obras de compositores como Capiba e Nelson Ferreira. Segundo ele, foi na voz do cantor que muitas dessas composições ganharam as ruas, os clubes e as rádios, passando a integrar a memória afetiva de gerações.

A senadora eleita por Pernambuco, Marília Arraes (PDT), também lamentou a morte do cantor e destacou sua contribuição para a cultura popular e a preservação do frevo. Ela lembrou ainda a ligação de Claudionor com os ideais de Miguel Arraes e prestou solidariedade ao filho do artista, Nonô Germano, familiares e admiradores.

Náutico

O Clube Náutico Capibaribe também divulgou nota de pesar pela morte do artista, que era torcedor alvirrubro. A instituição lembrou que Claudionor foi homenageado neste ano durante o bloco Timbu Coroado e que o palco da sede social recebeu o nome do cantor em reconhecimento à sua trajetória e à ligação com o clube.

Em homenagem ao artista, o Náutico decretou luto oficial de quatro dias e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. “Pernambuco, o frevo e o Náutico agradecem por tudo, Claudionor!”, declarou o clube.