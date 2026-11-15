Morre Claudionor Germano, referência do frevo e Patrimônio de Pernambuco, aos 94 anos

Considerada uma das maiores vozes da música do estado, artista eternizou canções do Carnaval como "Elefante de Olinda" e "Isso Aqui Tá Bom Demais"

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Um dos maiores nomes do frevo e da cultura popular de Pernambuco, o cantor Claudionor Germano morreu neste domingo (15), aos 94 anos, em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O artista estava em tratamento contra a doença de Parkinson. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Reconhecido como uma das vozes mais emblemáticas da música pernambucana, Claudionor Germano da Hora marcou gerações com interpretações que se tornaram clássicos do Carnaval, como “Elefante de Olinda”, “Tá Maluco”, “Capiba” e “Isso Aqui Tá Bom Demais”.

Em 2016, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco por sua relevância para a memória do estado.

Com uma trajetória que se confunde com a própria história da música popular, o cantor iniciou sua carreira em 1947, quando passou a gravar pela Rádio Clube de Pernambuco.

Na época, integrava o grupo “Ases do Ritmo”, com o qual registrou o samba “Eu Não Posso Viver Sem Mulher”, de Victor Simon e David Raw, e a marcha “Vai Ser Pra Mim”, composta por José Roy, Vladimir de Melo e Orlando Monello.

Após a passagem pela Rádio Clube, Claudionor foi contratado pelas rádios Jornal do Commercio e Tamandaré, ampliando sua atuação no cenário musical pernambucano.

A partir de 1954, passou a integrar o elenco da Fábrica de discos Rozemblit. Na época, gravou no primeiro 78 rotações lançado pelo selo Mocambo o frevo-canção "Boneca", composição de Aldemar Paiva e José Menezes, e, em seguida, protagonizou a primeira gravação de um disco de frevo em Pernambuco.

Ao longo da carreira, tornou-se um dos principais intérpretes das obras de Capiba e Nelson Ferreira, dois nomes fundamentais da história do frevo. Sua voz ajudou a popularizar composições que atravessaram gerações e se consolidaram como parte da identidade cultural de Pernambuco. Ao todo, foram mais de 500 músicas gravadas.

Claudionor Germano era irmão do artista plástico Abelardo da Hora e do médico e escritor Bianor da Hora. Também deixa um legado musical que tem continuidade na trajetória do filho, o cantor de frevo Nonô Germano.

A Prefeitura do Recife lamentou a morte de Claudionor e destacou a importância do cantor para a história do frevo e do Carnaval da capital pernambucana.

"Neste domingo (15), emudeceram os metais e os sopros de todas as orquestras com a despedida do cantor Claudionor Germano, artista indissociável do Carnaval do Recife e cuja voz emprestou para enaltecer e imortalizar o mais pernambucano dos ritmos: o frevo e todas as suas manifestações associadas.

Parceiro de Capiba e de Nelson Ferreira, marcou presença em absolutamente todas as 60 edições do Baile Municipal do Recife, evento de resistência do frevo e da existência do Baile enquanto palco e ribalta das manifestações culturais dos brinquedos e brincantes do maior e verdadeiro Carnaval de Rua do Recife. Sua voz será sempre o eco imortal que reverencia o afeto e a alegria, bem como presta eternas saudações à mais bela festa da cidade."