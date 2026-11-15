Fliporto encerra 21ª edição neste domingo

Às 18h, o Instituto Dom Helder Câmara recebe a atividade "Dom Helder Câmara, o pensador e filósofo da paz", com Marcelo Barros e Félix Filho

por JC
Fliporto encerra 21ª edição neste domingo
Imagem de uma das rodas de conversas do evento Fliporto - Reprodução/Instagram @fliporto

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A 21ª edição da Fliporto chega ao fim neste domingo (15). A programação final da Fliporto Literária acontece no Gabinete Português de Leitura, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

Às 18h, o Instituto Dom Helder Câmara recebe a atividade "Dom Helder Câmara, o pensador e filósofo da paz", com Marcelo Barros e Félix Filho, sob mediação de Filipe Xavier. A mesa encerra a programação literária com uma reflexão sobre o legado intelectual e humanista do religioso pernambucano.

Domingo (15)
- 16h30: Federico García Lorca: 90 anos de uma voz que não se cala, com Mario Hélio. Mediação de Antônio Campos.
- 18h: Dom Helder Câmara, o pensador e filósofo da paz, com Marcelo Barros e Félix Filho. Mediação de Filipe Xavier.

FliportoArte também encerra programação

A FliportoArte, realizada na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, também chega ao último dia neste domingo (15). Em sua segunda edição, a feira reúne 41 estandes e cerca de 230 artistas, entre galerias, coletivos e diferentes expressões das artes visuais.

Com o tema curatorial "Vento", a iniciativa amplia o espaço dedicado à produção artística contemporânea, promovendo exposições, encontros, intercâmbios e discussões sobre arte e suas diferentes possibilidades de expressão.

Na programação de encerramento estão conversas sobre arte e tecnologias do conhecimento, o lançamento do livro Espirais, de Nelson Job, um debate sobre a Bienal do Sertão e a palestra "CASCO Pós-Balsa", com Lola Fabres e Luciano Nascimento, às 18h.

SERVIÇO - 21ª Fliporto – Festa Literária Internacional de Pernambuco

  • Fliporto Literária - Gabinete Português de Leitura.
  • FliportoArte - Galeria Janete Costa, Parque Dona Lindu.
  • Ingressos da FliportoArte

- Inteira: R$ 40.

- Meia-entrada: R$ 20.

- Ingresso social: R$ 20, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Vendas pela plataforma Sympla.

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JC

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