Da Rádio Jornal a "Herói do Frevo": reveja entrevista histórica de Claudionor Germano ao JC
Cantor e Patrimônio Vivo de Pernambuco, artista faleceu aos 94 anos na tarde deste domingo (15), em sua casa, no bairro de Boa Viagem, no Recife
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"Herói do Frevo". Foi assim que Claudionor Germano foi apresentado pelo repórter Bruno Albertim, em entrevista ao Jornal do Commercio, no JC Play, em 8 de fevereiro de 2017, em homenagem ao Dia do Frevo. O artista faleceu neste domingo (15), aos 94 anos.
Naquele encontro histórico promovido pelo Jornal do Commercio, o cantor dividiu a bancada com o Maestro Formiga, o pesquisador Carlos Eduardo Amaral e o crítico musical José Teles, que, na época, lançava a biografia 'Claudionor Germano: a voz do frevo', pela Companhia Editora de Pernambuco - Cepe, e integrava a equipe do JC.
Claudionor foi de estrela da Rádio Jornal a patrimônio vivo do Carnaval e, durante a entrevista, o próprio artista relembrou essa trajetória: "Comecei cantando músicas românticas na Rádio Jornal e lembro até hoje da estreia da TV Jornal. Trabalhei desde a fase de experiência cantando músicas de balada, bolero, depois o frevo me agarrou pela perna e graças ao meu amigo Capiba eu tive a oportunidade de gravar o disco mais vendido do carnaval de Pernambuco até hoje", contou.
O frevo ganhava um capítulo inédito em 1959, ano em que Claudionor lançou simultaneamente dois LPs inteiramente voltados para a folia: "Capiba: 25 Anos de Frevo" e "O que Eu Fiz e Você Gostou: Carnaval Cantado de Nelson Ferreira".
A parceria do primeiro disco e sua ligação com Capiba rendeu a ele um recorde nacional impressionante, que ele relatou na entrevista. Em 2017, era o cantor brasileiro que mais gravou um único compositor, com 132 interpretações registradas apenas do repertório de Capiba.
Na Rádio Jornal
A história de Claudionor Germano se entrelaça com a era de ouro do rádio em Pernambuco. Seus primeiros passos nos microfones aconteceram em 2 de outubro de 1947, quando integrou a Rádio Clube de Pernambuco como parte do grupo vocal Ases do Ritmo.
Em 1949, teve uma passagem pela Rádio Tamandaré. Depois chegou à Rádio Jornal do Commercio. Na Rádio Jornal, deu continuidade à trajetória do que viria a ser uma das principais vozes do frevo e, a partir de 1954, começou a integrar o prestigioso elenco da Fábrica de Discos Rozenblit.
Sua potência vocal atraiu o olhar de Amarílio Nicéas, o então diretor da Rádio Jornal, que foi até o Rio de Janeiro lhe fazer uma proposta para retornar ao Recife.
Além de palco musical, os bastidores da Rádio Jornal serviram de ponto de encontro para talentos que marcariam a cultura brasileira. Conforme relata José Teles na biografia do cantor, foi nos corredores da emissora que Claudionor conheceu Chico Anysio.
Claudionor com C de Carnaval
Com bom humor característico, Claudionor relatou naquela entrevista de 2017 que nunca foi de "brincar o carnaval, mas sim cantar o carnaval". Naquele mesmo ano, mantendo o frevo enraizado na cultura pernambucana, apresentou-se no Baile Municipal do Recife, no Marco Zero e na Praça do Arsenal.
Ao olhar para trás, o intérprete guardava com orgulho uma marca que simbolizava sua fidelidade à festa recifense: "Eu sou a única pessoa que frequentou os 52 anos e as 52 edições do Baile Municipal", celebrou.
Claudionor Germano deixa um legado de amor, devoção e tradição ao frevo pernambucano.