25º Festival Recife do Teatro nacional terá 17 estreias nacionais e 15 de Pernambuco
Programação cultural tem entrada gratuita e começará na quinta-feira (19) e vai até o dia 29 de novembro em diversos teatros da capital
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O Festival Recife do Teatro Nacional chega à sua 25ª edição, com programações gratuitas que vão dos dias 19 a 29 de novembro.
Além de gratuito, o evento promove a solidariedade, com a arrecadação de alimentos não perecíveis. Ao todo, serão 32 espetáculos, sendo 17 nacionais e todos inéditos; e 15 pernambucanos.
A 25ª edição homenageia o músico armorial Antonio (Zoca) Madureira, o ator Jeison Wallace e a Jomard Muniz de Brito (in memoriam), com o tema "Teatro e Música: A Cena que se Escuta”, trazendo à tona o enredo musical que narra os espetáculos.
Estreias nacionais
Abrindo a programação, nesta quinta-feira (19), no Teatro Santa Isabel, o grupo "Galpão", de Minas Gerais, traz o espetáculo “(Um) Ensaio sobre a Cegueira”, releitura cênica do romance de José Saramago, que completa 30 anos.
A apresentação, com direção assinadas por Rodrigo Portella, já recebeu os prêmios APCA de Melhor Espetáculo, Shell de Melhor Direção e APTR de Melhor Produção, desde 2025, quando estreou. Terá mais sessões nos dias 20 e 21 de novembro. Em todas as apresentações, um pequeno grupo de espectadores será convidado a subir ao palco de olhos vendados, para vivenciar a cegueira sem direito a ensaio.
Outro grupo a se apresentar é a "Cia do Latão", de São Paulo, que não vem ao Recife desde 2016. Eles vão apresentar, pela primeira vez na capital pernambucana, o espetáculo “Experimento H”, assinado pela atriz Helena Albergaria, a partir de contos do escritor norte-americano Truman Capote. O texto acompanha o cotidiano de duas mulheres em posições muito distintas e distantes na pirâmide social: uma diarista da cidade de Nova York e a icônica atriz Marilyn Monroe, sex simbol atemporal, tendo como narrador o próprio Truman. A peça será apresentada nos dias 20 e 21, no Teatro Hermilo Borba Filho.
Pernambuco em cena
A programação reúne montagens consagradas e novas leituras da dramaturgia pernambucana. Entre os destaques está "O Auto da Compadecida", de Ariano Suassuna, que ganha nova montagem 25 anos depois, no dia 22, no Teatro Luiz Mendonça. Já "Não se Conta o Tempo na Paixão", da atriz e dramaturga Auriceia Fraga, ex-integrante do Vivencial Diversiones e homenageada pelo festival em 2025, será apresentada no Teatro Apolo, no dia 27.
Outras atrações são "Que muito amou", com personagens inspirados na obra de Caio Fernando Abreu, no Teatro Hermilo, dia 29; "A Casa", experiência imersiva com sessão única para pouco mais de 20 pessoas, no dia 28, no Espaço A Casa, em Santo Amaro, em celebração à atriz Socorro Raposo; e "Ilha", do grupo Bote de Teatro, com apresentações nos dias 27 e 28, na Praça do Sebo.
Oficinas
A mostra OffREC amplia a programação com dez montagens, entre espetáculos e leituras dramatizadas, reunindo propostas políticas, experimentais e provocativas. Entre os destaques estão Cordéis Minimalistas, do grupo pernambucano Teodora Lins e Silva, e Edson, do carioca Matheus Macena, ambos no dia 23. Também integram a programação Velocidade, do grupo mineiro Quatroloscinco, no dia 25, e Veias Abertas, no dia 28, no Teatro Hermilo. A mostra inclui ainda debates, palestras, lançamentos de livros e encontros com artistas e pesquisadores.
O festival também oferece cinco oficinas gratuitas, entre os dias 17 e 25 de novembro. No dia 17, o Grupo Galpão promove “Tecnologia da Cena”, das 9h às 13h, no Teatro de Santa Isabel. Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-presencial-em-recife-pe-oficina-de-tecnologia-da-cena/3631891
No dia 18, Eduardo Moreira ministra “Processos de Criação”, das 14h às 18h, no Teatro Barreto Júnior. Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/oficina-presencial-em-recife-pe-processos-de-criacao-com-eduardo-moreira/3631916
De 22 a 25, Marcelo Bosschar comanda “O Corpo Instrumento – Pulsação e Vibração na Cena”, das 9h às 13h30, no Paço do Frevo. Inscrições no e-mail: nopresente@hotmail.com.
Nos dias 23 e 24, acontecem as últimas atividades: “Música da Cena – O Corpo Musical”, com Marco França, das 10h às 13h, no Teatro de Santa Isabel (inscrições: producao@morenteforte.com.br); e “Corpo Cena: Dramaturgia do Movimento em ‘As Centenárias’”, com Vanessa Garcia, das 14h às 17h, no Paço do Frevo (inscrições: garciavanessa28@gmail.com).
Confira a programação completa do 25º Festival Recife do Teatro Nacional
19/11 (quinta-feira)
Teatro de Santa Isabel
- 19h – (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG) – 140 min | 16 anos.
20/11 (sexta-feira)
Teatro de Santa Isabel
- 19h – (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG) – 140 min | 16 anos.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 20h – Experimento H (SP) – 90 min | 14 anos.
21/11 (sábado)
Teatro Apolo
- 16h – Maria dos Céus (SP) – 45 min | Livre.
Parque Tamarineira
- 17h – Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF) – 60 min | Livre.
Teatro Barreto Júnior
- 18h – A Última Cova (SP) – 80 min | 12 anos.
Teatro de Santa Isabel
- 19h – (Um) Ensaio sobre a Cegueira (MG) – 140 min | 16 anos.
Teatro do Parque
- 20h – Rádio Malassombro (PE) – 60 min | Livre.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 20h – Experimento H (SP) – 90 min | 14 anos.
22/11 (domingo)
Teatro Hermilo Borba Filho
- 16h e 19h – Medeia Depois do Sol (SP) – 60 min | 12 anos.
Parque Eduardo Campos
- 17h – Abre Alas: Concerto à Doidivana (DF) – 60 min | Livre.
Teatro do Parque
- 18h – Homenagem a Antônio Madureira, músico de todos os ritmos – 85 min | Livre.
Teatro Luiz Mendonça
- 18h – Auto da Compadecida (PE) – 80 min | 12 anos.
Teatro Barreto Júnior
- 18h – A Última Cova (SP) – 80 min | 12 anos.
23/11 (segunda-feira)
Teatro Apolo
- 17h – Cordéis Minimalistas (PE) – 90 min | 16 anos | OffREC.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 19h – Edson (RJ) – 70 min | 16 anos | OffREC.
Pátio Apolo Hermilo
- 20h – Lançamento dos livros:
- Lantejoulas no Mangue, de Márcio Bastos;
- Tulio Carella, de Moacir Japearson;
- Projétil, de Gyl Gyffony;
- Copi, de Renata Pimentel;
- Poética Matricial, de Agrinez Melo;
- Mino, de Java Araújo;
- Lolita, de Cícero Belmar.
24/11 (terça-feira)
Teatro Barreto Júnior
- 15h – Vossa Mamulegecência (PE) – 100 min | Livre.
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
- 17h – Rita 9.11, performance-palestra de Sônia Sobral (SP) – 35 min | Livre | OffREC.
- 18h – Atentados Teatrais 1 – Poesia: roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediação de Rodrigo Dourado e intervenção artística de Edjalma Freitas.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 19h – Edson (RJ) – 70 min | 16 anos | OffREC.
Teatro do Parque
- 20h – As Centenárias (SP) – 110 min | 12 anos.
Teatro Apolo
- 20h – Na Bagagem Poesia (PE) – 40 min | 12 anos.
25/11 (quarta-feira)
Teatro André Filho – Espaço Fiandeiros (Rua da Saudade, 240)
- 17h – Companhia Fiandeiros lê Luiz Marinho: A Afilhada de Nossa Senhora da Conceição – 45 min | 14 anos | OffREC.
Teatro Apolo
- 19h – Pela Noite (PE) – 80 min | 16 anos.
Teatro do Parque
- 20h – As Centenárias (SP) – 110 min | 12 anos.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 20h – Velocidade (MG) – 100 min | 14 anos | OffREC.
26/11 (quinta-feira)
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
- 17h – A Ideia (PE), abertura de processo do Grupo São Gens – 50 min | Livre | OffREC.
- 17h40 – Palestra com Fagner Felix.
- 18h – Atentados Teatrais 2 – Política: roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediação de Rodrigo Dourado e intervenção artística de Edjalma Freitas.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 19h – Guia Ilustrado para Desobedecer (BA) – 70 min | 16 anos | OffREC.
Teatro de Santa Isabel
- 20h – Cinderela – A História que sua Mãe não Contou (PE) – 75 min | 14 anos.
27/11 (sexta-feira)
Espaço Solo Gens (Rua do Apolo, 170)
- 17h – Heróis do Maravilhoso (PE) – 80 min | 16 anos | OffREC.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 19h – Metendo a Boca (CE) – 60 min | 12 anos | OffREC.
Teatro de Santa Isabel
- 20h – Cinderela – A História que sua Mãe não Contou (PE) – 75 min | 14 anos.
Teatro Apolo
- 20h – Não se Conta o Tempo na Paixão (PE) – 80 min | Livre.
Praça do Sebo
- 21h – Ilha (PE) – 100 min | Livre.
28/11 (sábado)
Espaço O Poste (Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista)
- 14h – Roda de diálogo com Pedro Rodrigues e Gyl Gyffoni, mediação de Rodrigo Dourado.
- 16h – Atentados Teatrais 3 – Pedagogia: roda de diálogo com Gyl Gyffoni e Pedro Rodrigues, mediação de Rodrigo Dourado e intervenção artística de Edjalma Freitas.
- 17h30 – Maria Preta (PE) – 70 min | Livre.
Teatro Apolo
- 17h – Circo Godot (PE) – 55 min | Livre.
Teatro Luiz Mendonça
- 17h – O Pequenino Grão de Areia (SP) – 60 min | Livre.
Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)
- 18h – A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE) – 70 min | 16 anos.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 19h – Veias Abertas (RJ) – 65 min | 16 anos | OffREC.
Teatro do Parque
- 20h – Minha Estrela Dalva (RJ) – 110 min | 14 anos.
Teatro de Santa Isabel
- 20h – Ópera de Sabão (MG) – 70 min | Livre.
Praça do Sebo
- 21h – Ilha (PE) – 100 min | Livre.
29/11 (domingo)
Parque da Macaxeira
- 16h – Ibejis Brincam com a Morte (PE) – 40 min | Livre.
Praça do Arsenal
- 16h – Lua, Estrela e Baião (PE) – 50 min | 12 anos.
Teatro do Parque
- 17h – Minha Estrela Dalva (RJ) – 110 min | 14 anos.
Teatro Luiz Mendonça
- 17h – O Pequenino Grão de Areia (SP) – 60 min | Livre.
Espaço A Casa (Rua Manoel Pereira, 143, Santo Amaro)
- 18h – A Casa: Uma Experiência Imersiva (PE) – 70 min | 16 anos.
Teatro Apolo
- 18h – As Bondosas (RJ) – 60 min | 18 anos.
Teatro Hermilo Borba Filho
- 19h – Que Muito Amou (PE) – 70 min | 14 anos.
Teatro de Santa Isabel
- 19h – Ópera de Sabão (MG) – 70 min | Livre.