Vera Fischer debate envelhecimento, autoestima e liberdade feminina durante evento no Recife

A atriz integrou o talk "A Mulher Além do Personagem", conduzido pela jornalista Bianka Carvalho, na segunda edição do Somos UÔGE 2026

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O Recife recebeu, nesta sexta-feira (13), a segunda edição do Somos UÔGE 2026, evento que reuniu discussões sobre cultura, sustentabilidade, diversidade, empreendedorismo e desenvolvimento social. Realizado no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, o encontro contou com uma programação de debates, experiências culturais, apresentações artísticas e uma feira com cerca de 40 microempreendedores.

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Com o tema “A nossa digital é humana”, a iniciativa buscou promover reflexões sobre as relações humanas, a inclusão e o papel das pessoas na construção de uma sociedade mais sustentável. Entre os destaques da programação esteve a participação da atriz Vera Fischer, que integrou o talk “A Mulher Além do Personagem”, conduzido pela jornalista Bianka Carvalho.

Durante a conversa, a atriz abordou questões relacionadas à identidade feminina, ao envelhecimento, à autoestima e às cobranças sociais direcionadas às mulheres. Aos 74 anos, Vera compartilhou experiências da trajetória profissional e falou sobre a pressão para manter uma determinada aparência, especialmente no meio artístico. Também destacou as diferenças entre a forma como homens e mulheres são avaliados à medida que envelhecem.

A atriz ressaltou a importância de reconhecer o próprio percurso e desenvolver o amor-próprio, sem deixar que as expectativas externas determinem a maneira como cada mulher deve se apresentar ou conduzir a vida. A discussão também passou pela liberdade de assumir características físicas, como os cabelos brancos, e pela importância da união feminina.

Outro ponto abordado foi a relação de Vera com as redes sociais. A artista contou que começou a utilizar o Instagram em 2020, por incentivo do filho, e que a plataforma possibilitou uma aproximação com públicos mais jovens, interessados em conhecer seus trabalhos na televisão e no cinema. Atualmente, ela utiliza o espaço para compartilhar aspectos da rotina e estabelecer uma relação mais próxima com os seguidores.

Além de Vera Fischer, o evento contou com participações de Luana Génot, André Carvalhal, Rita von Hunty, Dani Arrais e Vanessa Lins. Os convidados participaram de conversas sobre diversidade, equidade racial, comportamento, sustentabilidade e transformações sociais.

A programação de conteúdo também incluiu o painel “Força Social — Construção coletiva para impacto e humanização”, com representantes da Neoenergia, do Urbano Vitalino Advogados e da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (ADEPE). Já o painel “Força Disruptiva – Microrrevoluções possíveis e imediatas” reuniu Dani Arrais, Vanessa Lins e Mônica Bouqvar para discutir iniciativas capazes de estimular mudanças sociais e ambientais.

Economia criativa e cultura

Uma das novidades desta edição foi a ampliação da feira de economia criativa e circular, que reuniu aproximadamente 40 microempreendedores de diferentes segmentos, incluindo artesanato, produtos autorais, iniciativas sustentáveis e alimentação. O espaço teve como proposta valorizar a produção local, ampliar a visibilidade dos pequenos negócios e estimular a geração de renda.

A programação também contou com experiências gastronômicas, incluindo degustação de cafés pernambucanos, além de intervenções circenses, apresentações da Casa Coração e uma galeria dedicada a artistas com pouca visibilidade.

O encerramento ficou a cargo da Orquestra Pitombeira, manifestação da cultura popular pernambucana que integrou a proposta de valorizar a identidade e as expressões culturais do estado.

Idealizado e produzido por Mariana Rocha, da PRO Live MKT, o Somos UÔGE teve sua primeira edição em 2024, também no Mirante do Paço. Na ocasião, mais de mil pessoas participaram de atividades voltadas à sustentabilidade, responsabilidade social e práticas ESG (ambiental, social e governança).



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