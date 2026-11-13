REC’n’Play tem shows de Devotos e Ave Sangria neste fim de semana no Recife
Noites Abril Pro Rock acontecem na Rua da Moeda, nesta sexta (13) e sábado (14), com apresentações musicais e homenagem à antiga Soparia
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O REC’n’Play 2026 dedica parte da programação deste fim de semana à história do manguebeat e da música pernambucana. Nesta sexta-feira (13) e no sábado (14), a Rua da Moeda, no Bairro do Recife, recebe as Noites Abril Pro Rock, com shows de bandas como Devotos e Ave Sangria. O espaço também terá uma ambientação inspirada na Soparia, bar que marcou a cena cultural recifense nos anos 1990.
As apresentações acontecem no Palco Sesc, sob curadoria de Paulo André Moraes Pires, fundador do Abril Pro Rock. Na sexta, a partir das 17h, tocam Cane, United for Distortion e Devotos. No sábado, a programação reúne Mayara Iara Dimitria, Vates & Violas e Ave Sangria, seguida de apresentação da DJ Kananda PX.
Homenagem à Soparia
A instalação dedicada à antiga Soparia ficará em um imóvel ao lado da estátua de Chico Science, na Rua da Moeda. O espaço terá referências ao bar comandado por Roger de Renor nos anos 1990, como o sofá vermelho, a placa do estabelecimento, discos, radiola e objetos históricos.
O imóvel abrigou posteriormente o Pina de Copacabana, também criado por Roger de Renor. A homenagem integra a programação cultural do festival, que tem entrada gratuita mediante inscrição prévia.
Serviço
- Shows das Noites Abril Pro Rock;
- Local: Rua da Moeda, Bairro do Recife;
- Entrada: gratuita, mediante inscrição prévia;
- Programação completa no site.