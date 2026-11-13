Pitombeira e Eu Acho é Pouco se unem em cortejo histórico nas ladeiras de Olinda neste domingo (15)

Encontro será realizado a partir das 9h, na Praça Laura Nigro, e reúne as comemorações pelos 80 anos da Pitombeira e os 50 anos do Eu Acho é Pouco

As ladeiras do Sítio Histórico de Olinda serão palco de um encontro entre duas tradicionais agremiações do Carnaval pernambucano neste domingo (15). A Pitombeira dos Quatro Cantos e o Eu Acho é Pouco realizarão um cortejo conjunto a partir das 9h, com concentração na Praça Laura Nigro, em frente à sede do bloco rubro-amarelo.

A programação integra as celebrações dos 80 anos da Pitombeira dos Quatro Cantos e o ciclo comemorativo dos 50 anos do Eu Acho é Pouco. A proposta é reunir os foliões das duas agremiações em um desfile pelas ruas históricas da cidade, marcando o encontro de duas trajetórias importantes para a cultura popular pernambucana.

A história das agremiações

Fundada em 1946, a Pitombeira dos Quatro Cantos é uma das mais tradicionais agremiações carnavalescas de Olinda. Reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2023, a troça completou oito décadas de história em 2026 e iniciou as comemorações do aniversário em setembro, durante a abertura das prévias carnavalescas da cidade.



Já o Eu Acho é Pouco surgiu em 1977, durante a ditadura militar brasileira, como uma manifestação de contestação política e afirmação da liberdade. Conhecido pelas cores vermelho e amarelo e pela figura do dragão que acompanha seus desfiles, o bloco prepara o ciclo comemorativo 50 Carnavais, com exposições, documentário, encontros com pesquisadores e outras atividades voltadas à preservação de sua memória. O cinquentenário será completado em 2027.



O encontro deste domingo marca, assim, a aproximação de duas agremiações que atravessaram gerações e ajudaram a construir a identidade do Carnaval de Olinda.

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