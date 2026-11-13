"Os Arcos Dourados de Olinda" inicia campanha pelo Oscar 2027 com sessão gratuita no Cinema São Luiz

Sessão contará com a presença do diretor, da equipe do filme e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e contará com debate

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A produção que pode levar Pernambuco ao Oscar 2027 terá exibição gratuita no Cinema São Luiz, no Centro do Recife.

Disputando uma vaga para representar o Brasil na categoria de Melhor Curta-Metragem Documentário, “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, terá uma sessão especial neste domingo (15), às 14h.

A sessão contará com a presença do diretor e da equipe do filme, da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, uma das personalidades retratadas no título, além de diversos convidados. Após a exibição, haverá um debate com o público.

A exibição integra a campanha de “Os Arcos Dourados de Olinda” por uma indicação ao Oscar 2027, a produção já passou por 100 festivais e recebeu 65 prêmios nacionais e internacionais, se consolidando como o curta brasileiro mais premiado do ano.

Entre os destaques estão premiações no É Tudo Verdade, Festival do Rio, Bogoshorts, Curta Cinema e Cine-PE.

A escolha dos filmes que vão avançar na disputa pelo Oscar vai ocorrer nos próximos meses. Entre 7 e 11 de dezembro de 2026, os membros da Academia votam nos filmes elegíveis.

A shortlist, com 15 semifinalistas, será anunciada em 15 de dezembro. Já os cinco indicados à categoria serão conhecidos em 21 de janeiro de 2027. A divulgação dos indicados ao Oscar 2027 está marcada para 21 de janeiro.

Serviço

Sessão “Para Sua Consideração: Os Arcos Dourados de Olinda”

Data: 15 de novembro

Horário: 14h

Local: Cinema São Luiz

