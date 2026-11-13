"Os Arcos Dourados de Olinda" inicia campanha pelo Oscar 2027 com sessão gratuita no Cinema São Luiz

Sessão contará com a presença do diretor, da equipe do filme e da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e contará com debate

por Laís Nascimento
"Os Arcos Dourados de Olinda" inicia campanha pelo Oscar 2027 com sessão gratuita no Cinema São Luiz
"Os Arcos Dourados de Olinda", dirigido por Douglas Henrique, terá sessão gratuita no Cinema São Luiz - Divulgação

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A produção que pode levar Pernambuco ao Oscar 2027 terá exibição gratuita no Cinema São Luiz, no Centro do Recife.

Disputando uma vaga para representar o Brasil na categoria de Melhor Curta-Metragem Documentário, “Os Arcos Dourados de Olinda”, de Douglas Henrique, terá uma sessão especial neste domingo (15), às 14h.

A sessão contará com a presença do diretor e da equipe do filme, da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, uma das personalidades retratadas no título, além de diversos convidados. Após a exibição, haverá um debate com o público.

A exibição integra a campanha de “Os Arcos Dourados de Olinda” por uma indicação ao Oscar 2027, a produção já passou por 100 festivais e recebeu 65 prêmios nacionais e internacionais, se consolidando como o curta brasileiro mais premiado do ano.

Entre os destaques estão premiações no É Tudo Verdade, Festival do Rio, Bogoshorts, Curta Cinema e Cine-PE.

A escolha dos filmes que vão avançar na disputa pelo Oscar vai ocorrer nos próximos meses. Entre 7 e 11 de dezembro de 2026, os membros da Academia votam nos filmes elegíveis.

A shortlist, com 15 semifinalistas, será anunciada em 15 de dezembro. Já os cinco indicados à categoria serão conhecidos em 21 de janeiro de 2027. A divulgação dos indicados ao Oscar 2027 está marcada para 21 de janeiro.

Serviço

Sessão “Para Sua Consideração: Os Arcos Dourados de Olinda”
Data: 15 de novembro
Horário: 14h
Local: Cinema São Luiz

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