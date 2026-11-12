Viviane Mosé apresenta espetáculo "Um sim à vida" no Teatro do Parque, no Recife

A montagem reúne filosofia, poesia, teatro e dança em uma reflexão sobre a experiência humana, a existência e os desafios de estar vivo

por Aisha Vitória
Viviane Mosé apresenta espetáculo "Um sim à vida" no Teatro do Parque, no Recife
Viviane Mosé também construiu uma trajetória na literatura, com 13 livros publicados e três indicações ao Prêmio Jabuti - Foto: Zacky Barreto

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A filósofa, poeta e psicanalista Viviane Mosé apresenta, neste sábado (14), às 19h, no Teatro do Parque, no Recife, o espetáculo “Um sim à vida”. A montagem reúne filosofia, poesia, teatro e dança em uma reflexão sobre a experiência humana, a existência e os desafios de estar vivo. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

Em cena, Viviane relaciona a história da vida na Terra à trajetória de uma pessoa comum, aproximando a dimensão do universo das questões que atravessam o cotidiano. A partir dessa conexão, o espetáculo aborda temas como finitude, solidão, fragilidade, liberdade e a potência de existir.

A apresentação também estabelece um diálogo entre duas obras da artista: “A espécie que sabe – do homo sapiens à crise da razão” e “Meu braço esquerdo, um sim à vida”. A proposta é levar as reflexões filosóficas ao palco por meio de diferentes linguagens artísticas, combinando pensamento e sensibilidade.

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Quem é Viviane?

Conhecida do público por seu trabalho como pensadora e pela série “Ser ou não ser”, exibida no Fantástico, da TV Globo, Viviane Mosé também construiu uma trajetória na literatura, com 13 livros publicados e três indicações ao Prêmio Jabuti. Nos últimos anos, ampliou sua atuação artística com apresentações que aproximam poesia e música. Agora, estreia no teatro com uma montagem que vem passando por diferentes palcos e festivais do país.

Em “Um sim à vida”, a artista convida o público a participar de uma experiência que vai além da reflexão filosófica, utilizando a arte para discutir o que significa existir.

Serviço

Um sim à vida – Viviane Mosé

  • Data: sábado (14 de novembro)
  • Horário: 19h
  • Local: Teatro do Parque, Recife (PE)
  • Ingressos: disponíveis pela plataforma Sympla.

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