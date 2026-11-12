Natal nos shoppings do Grande Recife: confira a programação e as atrações
Shoppings apostam em decorações, atrações musicais e programação para a criançada neste fim de ano; eventos vão até o fim de dezembro
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A temporada de Natal já começou nos shoppings do Grande Recife, que investem em decorações temáticas e interativas, apresentações musicais, encontros com Papai Noel e atividades infantis para atrair o público durante uma das principais datas do calendário do varejo.
O Jornal do Commercio separou as temáticas e programações dos shoppings da Região Metropolitana do Recife:
“Natal dos Brinquedos” do RioMar Recife
Com o tema “Natal dos Brinquedos”, a decoração natalina do RioMar Recife ocupa duas áreas na Praça de Eventos, no Piso L1, e inclui a circulação de um robô pelo centro de compras para interagir com os visitantes e orientar o fluxo entre os espaços.
O percurso tem início no Piso Térreo, onde a escada principal recebeu iluminação e formato inspirados em um xilofone. No Piso L1, a Praça de Eventos 1 reúne duas árvores de Natal: uma de 20 metros de altura, decorada com esferas transparentes que contêm minicenários artesanais, e outra de 16 metros com estrutura giratória. O local também dispõe de brinquedos como o Cachorro-escorrega, o Gira-Carrinhos e um trajeto sobre trilhos que leva a uma loja de brinquedos.
Uma passarela interliga o primeiro ambiente à Praça de Eventos 2, onde está instalada a Casa do Noel, composta por escritório temático e um cão decorativo da raça São Bernardo. O espaço conta ainda com um totem digital de fotos, um balanço adaptado para cadeirantes e o Trem Mágico, com 15 metros que simula uma viagem por meio de tecnologia de realidade virtual. Na saída do circuito, as crianças recebem um ioiô como brinde.
A estrutura do evento estende-se ao público pet, com um cenário fotográfico anexo à Praça de Eventos 2 e uma escultura iluminada na área externa do PetMar. A programação inclui também o Natal Musical, com cortejos pelos corredores e apresentações no palco da Praça de Alimentação, no Piso L3.
O acesso às atrações é gratuito, mediante agendamento prévio de data e horário pelo aplicativo do RioMar Recife, onde também consta o calendário de atividades para novembro e dezembro.
“Estação Encantada de Natal” do Shopping Recife
Inspirada nas antigas estações ferroviárias, a programação natalina do centro de compras traz o tema “Estação Encantada de Natal” e reúne atrações infantis, atividades culturais e opções gastronômicas. Entre os principais destaques do calendário estão uma edição especial do Mercado no Parque, no Parque Gourmet, e a integração de uma chocolateria à Casa do Papai Noel.
A decoração principal, montada na Praça de Eventos, retrata uma vila de ursos. O espaço conta com um trem onde as crianças podem embarcar nos vagões, além de trenós com renas, casinhas com telas interativas, escorregadores, brinquedos gira-gira e uma árvore de Natal central equipada com coreto e uma orquestra de ursos decorativos. Pontos para fotografias também foram distribuídos pelos corredores do empreendimento.
Localizada na 5ª etapa, a Casa do Papai Noel tem cenografia assinada por Paula Melo. Como novidade desta edição, o ambiente abriga uma operação da chocolateria Kopenhagen, que oferece no cardápio itens como café, chocolate quente, trufas e produtos tradicionais da marca.
A agenda de eventos inclui ainda uma edição especial do Mercado no Parque, realizada em parceria com a Feira NaFoz. A atividade acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, ocupando a área do Parque Gourmet.
“Parque Musical de Natal” do Shopping Plaza
O Plaza Shopping recebe até 23 de dezembro o Parque Musical de Natal, instalado no jardim externo do piso L2. O espaço reúne brinquedos temáticos, musicais e sessões gratuitas de cinema aos fins de semana.
Entre as atrações estão Carrinhos Mágicos dos Duendes, Cartola Encantada, Snow Bubble e Caça aos Presentes. O Gira-Gira Encantado e o Balanço do Noel são gratuitos. Os demais brinquedos custam entre R$ 5 e R$ 20. Aos sábados, às 17h, haverá apresentações musicais, enquanto os domingos serão dedicados ao cineminha natalino, com títulos como "O Grinch" e "Esqueceram de Mim 2". As atividades culturais exigem cadastro no local e estão sujeitas à disponibilidade de vagas.
A programação integra o Natal Musical Plaza, que conta ainda com decoração temática nos pisos L3 e L4, apresentações de piano nos dias 27 de novembro e 4, 11 e 18 de dezembro, além de cantatas natalinas de escolas da região. As apresentações das escolas arrecadam alimentos para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).
O shopping também promove uma oficina de enfeites natalinos em parceria com a Divertec. Parte da arrecadação será destinada à campanha Alimente a Vida, da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).
Atrações do Parque Musical de Natal
- Carrinhos Mágicos dos Duendes: bate-bate natalino para crianças a partir de 5 anos. Sessão de 10 minutos. R$ 20.
- Cartola Encantada: brinquedo com movimento giratório para crianças de 3 a 12 anos. Sessão de 5 minutos. R$ 10.
- Snow Bubble: globo inflável com efeito de neve para crianças de 2 a 12 anos. Sessão de 10 minutos, com até duas crianças. R$ 20.
- Caça aos Presentes: brincadeira de habilidade com direito a duas tentativas para conquistar uma pelúcia. Classificação livre. R$ 5.
- Gira-Gira Encantado: brinquedo para crianças a partir de 4 anos, com capacidade para três participantes. Sessão de 5 minutos. Gratuito.
- Balanço do Noel: balanço para crianças de 2 a 10 anos, com capacidade para duas participantes. Gratuito.
“A Viagem de Natal” do Shopping Tacaruna
O Shopping Tacaruna promove “A Viagem de Natal Tacaruna”, com decoração que reúne árvore iluminada de 11 metros, balões, aviões e espaços interativos para crianças e famílias.
O espetáculo de patinação no gelo “Uma Aventura Natalina” é apresentado gratuitamente aos sábados e domingos, às 18h, até o fim do ano. A pista de patinação, com 193 m², também estará disponível ao público, com ingressos de R$ 50 (30 minutos) e R$ 70 (uma hora).
O Papai Noel receberá crianças e famílias diariamente até 24 de dezembro, no segundo piso, próximo à loja Kinitos. O espaço também terá um trono destinado aos animais de estimação.
A programação inclui ainda a Loja de Natal do Tacaruna Social, que reúne mais de 3 mil peças artesanais produzidas por cerca de 50 mulheres de comunidades do entorno. Com preços a partir de R$ 10, os produtos têm a renda revertida para as próprias artesãs. O espaço funcionará de 11 de novembro a 27 de dezembro.
“É tempo de Natal” no Shopping Boa Vista
O Shopping Boa Vista aposta em uma programação natalina que reúne personagens, apresentações musicais e atrações gratuitas. A decoração traz Papai Noel, Alice, Chapeleiro, Rainha de Copas, Branca de Neve, Bela e seu amigo Relógio.
Entre os destaques estão um relógio suspenso na praça de alimentação da primeira etapa, a grande árvore de Natal e o trono do Bom Velhinho, com engrenagens em movimento, na praça de eventos.
O mall também promove a II Exposição de Presépios, com o tema “O Natal da arte brasileira: uma história que você nunca viu contada assim”. A mostra reúne mais de 20 peças autorais de mestres, artistas e artesãos de diferentes regiões do País, confeccionadas com técnicas e materiais diversos, como barro, madeira, metal, fibras naturais, palitos de fósforo, xilogravura e arte têxtil.
Entre os participantes estão nomes pernambucanos como Mestre Antônio Pimpo, Mestre Dido Pereira, Socorro Vitalino, Ângela de Zezinho, Júnior Vasconcelos, Oziana Oliveira e Patrícia Barros, além de artistas de outros estados.
Programação natalina
- 28 de novembro, 3 e 10 de dezembro: apresentações com Papai Noel e personagens, das 15h30 às 16h30, na praça de eventos, com espaço para fotos ao final.
- Papai Noel: visitação diária até 24 de dezembro, das 11h30 às 15h e das 15h30 às 18h, na praça de eventos.
- II Exposição de Presépios: visitação gratuita no segundo andar da terceira etapa, até 6 de janeiro de 2027.
- 5 de dezembro: Equipe Aranha e Patrulha Canina – Especial de Natal.
- 6 de dezembro: Barbie e Ken e Guerreiras do K-Pop.
- 7, 11, 12 e 13 de dezembro: apresentações de corais natalinos.
As apresentações de personagens e corais acontecem das 15h30 às 16h30, na praça de eventos.
“Doce Natal” no Shopping Guararapes
No Shopping Guararapes, em Jaboatão, a temporada de Natal conta com decoração interativa e experiências para toda a família. Inspirado no tema “Doce Natal”, o mall tem como objetivo despertar a memória afetiva das famílias – e criar novas – através de um aroma especial.
O projeto reúne atrações gratuitas, como balanço acessível, escorrega e tobogã, cenários instagramáveis e ações sociais. Entre as atrações pagas, está o trenzinho, com ingressos a R$ 12, e parte da bilheteria revertida para a campanha social Alimente a Vida, em parceria com a Apesce.
O Papai Noel, com barba natural neste ano, estará disponível para atendimento diariamente, das 12h às 21h, e terá ao lado um trono pet.
As paradas natalinas também farão parte das festividades. Aos sábados e domingos, os desfiles dos personagens temáticos serão realizados pelos corredores do Shopping, às 16h e 18h, com 1 hora de duração cada.
O empreendimento também promove ações de apadrinhamento de crianças do Instituto Shopping Guararapes e sessões azuis com o Papai Noel, preparadas para receber crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em um ambiente adequado às suas necessidades.
“Patteo Encantado de Natal”
No Shopping Patteo, em Olinda, o tema que conduz as atividades natalinas deste ano é “O Patteo Encantado de Natal”.
Com uma decoração interativa inspirada em um parque natalino a céu aberto e uma árvore de 12 metros, com passagem interna que permite aos visitantes circular por sua estrutura, a ambientação também conta com espaço instagramável e iluminação especial.
Para promover brincadeiras e experiências lúdicas buscando estimular a convivência e a criação de novas memórias em família, o shopping conta, ainda, com um espaço com trenó com rena, escorrego, brinquedo acessível e jogo da velha.
Nos dias 6, 12 e 13 de dezembro, o espaço recebe a apresentação infantil gratuita “Aventura de Natal”, sempre a partir das 15h.
O Patteo também recebe o “Natal do Abraça Kids”, parque temático infantil com labirinto temático, piscina de bolinhas, quadro branco para desenhos, cama elástica, Kid Play e camarim infantil. Os ingressos custam R$ 35 para 30 minutos de permanência, R$ 50 para uma hora e R$ 70 para tempo ilimitado.