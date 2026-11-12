Shoppings apostam em decorações, atrações musicais e programação para a criançada neste fim de ano; eventos vão até o fim de dezembro

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A temporada de Natal já começou nos shoppings do Grande Recife, que investem em decorações temáticas e interativas, apresentações musicais, encontros com Papai Noel e atividades infantis para atrair o público durante uma das principais datas do calendário do varejo.

O Jornal do Commercio separou as temáticas e programações dos shoppings da Região Metropolitana do Recife:

“Natal dos Brinquedos” do RioMar Recife

"Natal dos Brinquedos" do RioMar Recife - Arnaldo Carvalho Especial para o RioMar Recife

Com o tema “Natal dos Brinquedos”, a decoração natalina do RioMar Recife ocupa duas áreas na Praça de Eventos, no Piso L1, e inclui a circulação de um robô pelo centro de compras para interagir com os visitantes e orientar o fluxo entre os espaços.

O percurso tem início no Piso Térreo, onde a escada principal recebeu iluminação e formato inspirados em um xilofone. No Piso L1, a Praça de Eventos 1 reúne duas árvores de Natal: uma de 20 metros de altura, decorada com esferas transparentes que contêm minicenários artesanais, e outra de 16 metros com estrutura giratória. O local também dispõe de brinquedos como o Cachorro-escorrega, o Gira-Carrinhos e um trajeto sobre trilhos que leva a uma loja de brinquedos.

Uma passarela interliga o primeiro ambiente à Praça de Eventos 2, onde está instalada a Casa do Noel, composta por escritório temático e um cão decorativo da raça São Bernardo. O espaço conta ainda com um totem digital de fotos, um balanço adaptado para cadeirantes e o Trem Mágico, com 15 metros que simula uma viagem por meio de tecnologia de realidade virtual. Na saída do circuito, as crianças recebem um ioiô como brinde.

A estrutura do evento estende-se ao público pet, com um cenário fotográfico anexo à Praça de Eventos 2 e uma escultura iluminada na área externa do PetMar. A programação inclui também o Natal Musical, com cortejos pelos corredores e apresentações no palco da Praça de Alimentação, no Piso L3.

O acesso às atrações é gratuito, mediante agendamento prévio de data e horário pelo aplicativo do RioMar Recife, onde também consta o calendário de atividades para novembro e dezembro.

“Estação Encantada de Natal” do Shopping Recife

Estação Encantada de Natal do Shopping Recife - Thiago Medeiros/Divulgação

Inspirada nas antigas estações ferroviárias, a programação natalina do centro de compras traz o tema “Estação Encantada de Natal” e reúne atrações infantis, atividades culturais e opções gastronômicas. Entre os principais destaques do calendário estão uma edição especial do Mercado no Parque, no Parque Gourmet, e a integração de uma chocolateria à Casa do Papai Noel.

A decoração principal, montada na Praça de Eventos, retrata uma vila de ursos. O espaço conta com um trem onde as crianças podem embarcar nos vagões, além de trenós com renas, casinhas com telas interativas, escorregadores, brinquedos gira-gira e uma árvore de Natal central equipada com coreto e uma orquestra de ursos decorativos. Pontos para fotografias também foram distribuídos pelos corredores do empreendimento.

Localizada na 5ª etapa, a Casa do Papai Noel tem cenografia assinada por Paula Melo. Como novidade desta edição, o ambiente abriga uma operação da chocolateria Kopenhagen, que oferece no cardápio itens como café, chocolate quente, trufas e produtos tradicionais da marca.

A agenda de eventos inclui ainda uma edição especial do Mercado no Parque, realizada em parceria com a Feira NaFoz. A atividade acontece nos dias 5 e 6 de dezembro, ocupando a área do Parque Gourmet.

“Parque Musical de Natal” do Shopping Plaza

Natal Musical do Plaza Shopping - Fernanda Acioly/Divulgação

O Plaza Shopping recebe até 23 de dezembro o Parque Musical de Natal, instalado no jardim externo do piso L2. O espaço reúne brinquedos temáticos, musicais e sessões gratuitas de cinema aos fins de semana.

Entre as atrações estão Carrinhos Mágicos dos Duendes, Cartola Encantada, Snow Bubble e Caça aos Presentes. O Gira-Gira Encantado e o Balanço do Noel são gratuitos. Os demais brinquedos custam entre R$ 5 e R$ 20. Aos sábados, às 17h, haverá apresentações musicais, enquanto os domingos serão dedicados ao cineminha natalino, com títulos como "O Grinch" e "Esqueceram de Mim 2". As atividades culturais exigem cadastro no local e estão sujeitas à disponibilidade de vagas.

A programação integra o Natal Musical Plaza, que conta ainda com decoração temática nos pisos L3 e L4, apresentações de piano nos dias 27 de novembro e 4, 11 e 18 de dezembro, além de cantatas natalinas de escolas da região. As apresentações das escolas arrecadam alimentos para o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC).

O shopping também promove uma oficina de enfeites natalinos em parceria com a Divertec. Parte da arrecadação será destinada à campanha Alimente a Vida, da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).

Atrações do Parque Musical de Natal

Carrinhos Mágicos dos Duendes: bate-bate natalino para crianças a partir de 5 anos. Sessão de 10 minutos. R$ 20.

bate-bate natalino para crianças a partir de 5 anos. Sessão de 10 minutos. R$ 20. Cartola Encantada: brinquedo com movimento giratório para crianças de 3 a 12 anos. Sessão de 5 minutos. R$ 10.

brinquedo com movimento giratório para crianças de 3 a 12 anos. Sessão de 5 minutos. R$ 10. Snow Bubble: globo inflável com efeito de neve para crianças de 2 a 12 anos. Sessão de 10 minutos, com até duas crianças. R$ 20.

globo inflável com efeito de neve para crianças de 2 a 12 anos. Sessão de 10 minutos, com até duas crianças. R$ 20. Caça aos Presentes: brincadeira de habilidade com direito a duas tentativas para conquistar uma pelúcia. Classificação livre. R$ 5.

brincadeira de habilidade com direito a duas tentativas para conquistar uma pelúcia. Classificação livre. R$ 5. Gira-Gira Encantado: brinquedo para crianças a partir de 4 anos, com capacidade para três participantes. Sessão de 5 minutos. Gratuito.

brinquedo para crianças a partir de 4 anos, com capacidade para três participantes. Sessão de 5 minutos. Gratuito. Balanço do Noel: balanço para crianças de 2 a 10 anos, com capacidade para duas participantes. Gratuito.

“A Viagem de Natal” do Shopping Tacaruna

Shopping Tacaruna promove “A Viagem de Natal Tacaruna” - Divulgação

O Shopping Tacaruna promove “A Viagem de Natal Tacaruna”, com decoração que reúne árvore iluminada de 11 metros, balões, aviões e espaços interativos para crianças e famílias.

O espetáculo de patinação no gelo “Uma Aventura Natalina” é apresentado gratuitamente aos sábados e domingos, às 18h, até o fim do ano. A pista de patinação, com 193 m², também estará disponível ao público, com ingressos de R$ 50 (30 minutos) e R$ 70 (uma hora).

O Papai Noel receberá crianças e famílias diariamente até 24 de dezembro, no segundo piso, próximo à loja Kinitos. O espaço também terá um trono destinado aos animais de estimação.

A programação inclui ainda a Loja de Natal do Tacaruna Social, que reúne mais de 3 mil peças artesanais produzidas por cerca de 50 mulheres de comunidades do entorno. Com preços a partir de R$ 10, os produtos têm a renda revertida para as próprias artesãs. O espaço funcionará de 11 de novembro a 27 de dezembro.

“É tempo de Natal” no Shopping Boa Vista

Exposição de presépios no Natal do Boa Vista - Divulgação

O Shopping Boa Vista aposta em uma programação natalina que reúne personagens, apresentações musicais e atrações gratuitas. A decoração traz Papai Noel, Alice, Chapeleiro, Rainha de Copas, Branca de Neve, Bela e seu amigo Relógio.

Entre os destaques estão um relógio suspenso na praça de alimentação da primeira etapa, a grande árvore de Natal e o trono do Bom Velhinho, com engrenagens em movimento, na praça de eventos.

O mall também promove a II Exposição de Presépios, com o tema “O Natal da arte brasileira: uma história que você nunca viu contada assim”. A mostra reúne mais de 20 peças autorais de mestres, artistas e artesãos de diferentes regiões do País, confeccionadas com técnicas e materiais diversos, como barro, madeira, metal, fibras naturais, palitos de fósforo, xilogravura e arte têxtil.

Entre os participantes estão nomes pernambucanos como Mestre Antônio Pimpo, Mestre Dido Pereira, Socorro Vitalino, Ângela de Zezinho, Júnior Vasconcelos, Oziana Oliveira e Patrícia Barros, além de artistas de outros estados.

Programação natalina

28 de novembro, 3 e 10 de dezembro: apresentações com Papai Noel e personagens, das 15h30 às 16h30, na praça de eventos, com espaço para fotos ao final.

apresentações com Papai Noel e personagens, das 15h30 às 16h30, na praça de eventos, com espaço para fotos ao final. Papai Noel: visitação diária até 24 de dezembro, das 11h30 às 15h e das 15h30 às 18h, na praça de eventos.

visitação diária até 24 de dezembro, das 11h30 às 15h e das 15h30 às 18h, na praça de eventos. II Exposição de Presépios: visitação gratuita no segundo andar da terceira etapa, até 6 de janeiro de 2027.

visitação gratuita no segundo andar da terceira etapa, até 6 de janeiro de 2027. 5 de dezembro: Equipe Aranha e Patrulha Canina – Especial de Natal.

Equipe Aranha e Patrulha Canina – Especial de Natal. 6 de dezembro: Barbie e Ken e Guerreiras do K-Pop.

Barbie e Ken e Guerreiras do K-Pop. 7, 11, 12 e 13 de dezembro: apresentações de corais natalinos.

As apresentações de personagens e corais acontecem das 15h30 às 16h30, na praça de eventos.

“Doce Natal” no Shopping Guararapes

"Doce Natal" do Shopping Guararapes tem decoração interativa e experiências lúdicas - Divulgação

No Shopping Guararapes, em Jaboatão, a temporada de Natal conta com decoração interativa e experiências para toda a família. Inspirado no tema “Doce Natal”, o mall tem como objetivo despertar a memória afetiva das famílias – e criar novas – através de um aroma especial.

O projeto reúne atrações gratuitas, como balanço acessível, escorrega e tobogã, cenários instagramáveis e ações sociais. Entre as atrações pagas, está o trenzinho, com ingressos a R$ 12, e parte da bilheteria revertida para a campanha social Alimente a Vida, em parceria com a Apesce.

O Papai Noel, com barba natural neste ano, estará disponível para atendimento diariamente, das 12h às 21h, e terá ao lado um trono pet.

As paradas natalinas também farão parte das festividades. Aos sábados e domingos, os desfiles dos personagens temáticos serão realizados pelos corredores do Shopping, às 16h e 18h, com 1 hora de duração cada.

O empreendimento também promove ações de apadrinhamento de crianças do Instituto Shopping Guararapes e sessões azuis com o Papai Noel, preparadas para receber crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em um ambiente adequado às suas necessidades.

“Patteo Encantado de Natal”

Natal do Shopping Patteo tem como tema "O Patteo Encantado de Natal" - Divulgação

No Shopping Patteo, em Olinda, o tema que conduz as atividades natalinas deste ano é “O Patteo Encantado de Natal”.

Com uma decoração interativa inspirada em um parque natalino a céu aberto e uma árvore de 12 metros, com passagem interna que permite aos visitantes circular por sua estrutura, a ambientação também conta com espaço instagramável e iluminação especial.

Para promover brincadeiras e experiências lúdicas buscando estimular a convivência e a criação de novas memórias em família, o shopping conta, ainda, com um espaço com trenó com rena, escorrego, brinquedo acessível e jogo da velha.

Nos dias 6, 12 e 13 de dezembro, o espaço recebe a apresentação infantil gratuita “Aventura de Natal”, sempre a partir das 15h.

O Patteo também recebe o “Natal do Abraça Kids”, parque temático infantil com labirinto temático, piscina de bolinhas, quadro branco para desenhos, cama elástica, Kid Play e camarim infantil. Os ingressos custam R$ 35 para 30 minutos de permanência, R$ 50 para uma hora e R$ 70 para tempo ilimitado.