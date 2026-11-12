Do forró ao cinema: pernambucanos conquistam Grammy Latino 2026 e levam homenagens ao Recife

João Gomes, Amaro Freitas, Johnny Hooker e os responsáveis pela trilha de "O Agente Secreto" venceram na premiação; Lenine ficou sem troféu

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Pernambuco voltou a ganhar destaque no Grammy Latino. Na 27ª edição da premiação, realizada nesta quinta-feira (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos, artistas e profissionais pernambucanos conquistaram troféus em diferentes categorias. Entre os vencedores estão João Gomes, Amaro Freitas, Johnny Hooker e os compositores Mateus Alves e Tomaz Alves Souza, responsáveis pela trilha sonora do filme "O Agente Secreto".

Um dos momentos de destaque da noite foi a vitória do pianista e compositor recifense Amaro Freitas, ao lado de Criolo e Dino D’Santiago. O trio conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira com o disco "Criolo, Amaro e Dino".

Durante o discurso de agradecimento, Amaro dedicou a conquista aos moradores da Zona Norte do Recife e destacou a criatividade das comunidades da região. O músico citou localidades como Nova Descoberta, Guabiraba, Bomba do Hemetério, Alto José do Pinho e Morro da Conceição.

"Eu gostaria de dedicar esse disco a toda a Zona Norte do Recife, tão sofrida, mas tão criativa: Nova Descoberta, Guabiraba, Bomba do Hemetério, Alto José do Pinho, Morro da Conceição. Isso aqui é para vocês", declarou.

Amaro também falou sobre a emoção de dividir o reconhecimento com os parceiros e ressaltou como o projeto reúne diferentes territórios e referências da diáspora negra por meio da música.

Johnny Hooker dedica prêmio a Ney Matogrosso e artistas nordestinos

Outro pernambucano premiado foi Johnny Hooker, vencedor na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa com "Viver e Morrer de Amor na América Latina", parceria com Ney Matogrosso.

Confira mais em nosso Instagram:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal do Commercio PE (@jc_pe)

Ao receber o troféu, o cantor dedicou a conquista ao artista, a quem escreveu a composição. Hooker também pediu uma salva de palmas para o parceiro e classificou a oportunidade de cantar com ele como uma das grandes honras de sua vida.

O pernambucano ainda direcionou o reconhecimento aos jovens artistas brasileiros, especialmente os nordestinos e integrantes da comunidade LGBTQIA+. Em seu discurso, incentivou novos talentos a manterem a liberdade criativa e a persistirem nos próprios projetos.

"Sejam perigosos, ousados, rebeldes, provocadores. Não deixem que a violência do mundo endureça o coração de vocês e sonhem, porque sonhos movem montanhas e eu sou a prova viva disso", afirmou.

Ao final, Johnny Hooker também dedicou o prêmio ao Recife e a Pernambuco.

João Gomes vence pelo segundo ano consecutivo

João Gomes conquistou o Grammy Latino pelo segundo ano consecutivo na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Desta vez, o reconhecimento veio com "Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)", projeto realizado em parceria com Mestrinho e Jota.pê.

Confira mais em nosso Instagram:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal do Commercio PE (@jc_pe)

Em 2025, o primeiro volume do trabalho também havia vencido na mesma categoria. A parceria entre os três artistas reúne referências do forró, do samba e da música popular brasileira.

João Gomes não esteve presente na cerimônia, em Las Vegas. O cantor acompanhou o resultado ao lado da esposa, Ary Mirelle, e compartilhou a reação nas redes sociais.

Trilha de "O Agente Secreto" também vence

O cinema pernambucano também foi representado entre os vencedores. Mateus Alves e Tomaz Alves Souza conquistaram o Grammy Latino na categoria Melhor Música para Mídias Visuais pela trilha sonora original de "O Agente Secreto", filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e ambientado no Recife durante a década de 1970.

A produção levou a história da capital pernambucana para a disputa internacional, ampliando a presença do estado na premiação.

Lenine também estava entre os indicados

Outro representante de Pernambuco na edição deste ano foi Lenine, indicado na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira pelo disco "Eita".

O cantor e compositor, no entanto, não conquistou o troféu. A categoria teve como vencedor o projeto "Criolo, Amaro e Dino", que garantiu a vitória de Amaro Freitas ao lado dos parceiros.