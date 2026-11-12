Cortejo reúne 11 grupos de cultura popular no REC’n’Play 2026, no Bairro do Recife

A oitava edição do festival propõe uma aproximação entre as manifestações tradicionais e áreas como tecnologia, criatividade e inovação

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O Bairro do Recife recebe, no próximo sábado (14), um cortejo com 11 grupos e agremiações da cultura popular pernambucana como parte da programação do REC’n’Play 2026. A concentração está marcada para as 16h, na Rua Mariz e Barros, com saída prevista para as 18h.

A iniciativa é promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), e reúne representantes de diferentes regiões do estado.

Participam do cortejo o Maracatu Leão Misterioso, de Nazaré da Mata; Caboclinho União Sete Flexas; Boi da Macuca; Urso do Bairro Novo, de Ribeirão; Bloco Carnavalesco Sombatuki; Afoxé Omim Sabá; Caretas de Triunfo – Treca Alto Astral; Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos; Troça Carnavalesca Mista Abduzidos de Olinda; Afojubá Batuque; e Batuques de Pernambuco.

Oitava edição

Com o tema “O Futuro Nasce Aqui”, a oitava edição do festival propõe uma aproximação entre as manifestações tradicionais e áreas como tecnologia, criatividade e inovação. A iniciativa busca destacar a contribuição da cultura popular para a formação da identidade pernambucana, por meio de conhecimentos, práticas coletivas e expressões artísticas transmitidas e renovadas entre gerações.

Para a secretária de Cultura de Pernambuco em exercício, Ana Paula Jardim, a participação dos grupos reforça a importância de reconhecer os diferentes saberes que compõem a cultura do estado. Segundo ela, as manifestações populares também produzem conhecimento, criatividade e novas formas de inovação, por isso devem estar presentes nas discussões sobre o futuro de Pernambuco.

A diretora de ações culturais da Fundarpe, Carla Pereira, também destaca a importância de garantir visibilidade e continuidade às tradições. Ela ressalta que os grupos mantêm e transformam seus saberes de acordo com as relações com seus territórios e comunidades, contribuindo para a preservação do patrimônio cultural e o diálogo com as novas gerações.

O REC’n’Play 2026 acontece entre os dias 11 e 14 de novembro, no Bairro do Recife, com programação gratuita nas áreas de tecnologia, empreendedorismo, cidades e economia criativa. Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival conta com palestras, oficinas, debates, rodas de conversa, experiências interativas, shows e atividades culturais.

Entre os convidados anunciados para esta edição estão Déia Freitas, Caco Barcellos, Fabrício Carpinejar, Murilo Gun e Lenine.

Serviço

Cortejo da Cultura Popular – REC’n’Play 2026

Data: sábado (14 de novembro)

sábado (14 de novembro) Concentração: 16h

16h Saída: 18h

18h Local: Rua Mariz e Barros, Bairro do Recife.

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