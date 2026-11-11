Olinda e Goiana recebem oficina e cortejos de instrumentos percussivos com material reciclável

Ações são em celebração aos 20 anos do grupo Quebra Baque, que resgata ritmos tradicionais afro-brasileiros e estão com inscrições gratuitas abertas

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Olinda e Goiana recebem no mês de novembro o projeto “Quebra Baque – 20 Anos Pelos Trilhos da Vale”, que celebra duas décadas de trajetória do grupo pernambucano.

Em cada cidade, será realizada a “Oficina de Instrumentos Percussivos com Material Reciclável”, com intérprete de Libras. A atividade terá três horas de duração e vai apresentar possibilidades de construção de instrumentos com material reciclável, a ser fornecido pelo projeto.

Ao final das oficinas, serão realizados cortejos abertos ao público para ocupar os espaços das cidades visitadas.

Em Olinda, o Quebra Baque vai ministrar a oficina no dia 12 de novembro, na Casa Estação da Luz, das 14h às 17h. Já em Goiana, a iniciativa será no dia 14, no Sesc Ler, das 14h às 17h, dentro do Festival Brincantes da Mata Norte.

Nas duas cidades, a atividade é gratuita e tem como público-alvo adolescentes e jovens com idade entre 12 e 20 anos interessados em musicalização e membros de grupos de percussão. As inscrições podem ser feitas pelo formulário online.

Programação

Olinda

Oficina

Data: 12 de novembro

Horário: 14h às 17h

Local: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais, 313, Carmo

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/bGcqtGdLzxhhy5D48

Após a oficina, o cortejo sairá pelas ruas da cidade

Goiana

Oficina

Data: 14 de novembro

Horário: 14h às 17h

Local: Sesc Ler – Rua Josias de Albuquerque, s/n, Centro

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/bGcqtGdLzxhhy5D48

Após a oficina, o cortejo sairá pelas ruas da cidade

