Festival de Cinema OLAR reúne filmes de dez países em programação gratuita em Pernambuco

Até 16 de novembro, evento ocupa espaços de Carpina e Paudalho com mostras, sessões especiais, debate, oficinas, premiações e apresentação cultural

por Laís Nascimento
Festival de Cinema OLAR reúne filmes de dez países em programação gratuita em Pernambuco
Festival de Cinema OLAR reúne filmes de dez países em programação gratuita na Zona da Mata - FEANE/Divulgação

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Uma programação gratuita para valorizar o cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero na América Latina vai ganhar as telas de Carpina e Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco.

Entre os dias 11 e 16 de novembro, o Festival de Cinema OLAR 3 – Observatório Latino-americano de Realizadoras vai promover sessões de 23 filmes de dez países, mostras competitivas, mesa de debate, oficinas, premiações e apresentação musical.

As atividades da terceira edição do OLAR serão realizadas em salas de cinema, espaços públicos e escola.

Com o tema “Para eso nos juntamos!”, o evento presta homenagem a trajetórias que construíram redes de colaboração e espaços próprios para produzir, exibir e pensar o cinema latinoamericano.

A abertura oficial, nesta quarta-feira (11), será no CineTeatro Marco Camarotti, em Paudalho, com a Mostra Referência OLAR, dedicada à peruana María Barea. A diretora estará presente e participará de debate ao lado das pesquisadoras Maria Cardozo e Lorena Best Urday, com mediação de Lílian de Alcântara.

Em Carpina, as sessões serão ao ar livre, na Praça José Otávio. Na sexta-feira (13), a praça recebe a primeira sessão da Mostra Competitiva Abya Yala, que continua no sábado (14).

O encerramento do Festival OLAR 3 será no sábado, 14 de novembro, na Praça José Otávio, em Carpina, com exibições e premiação das mostras competitivas Abya Yala, troféu Sara Gómez e Prêmio Luminor, que oferecer US$ 27.651 em disponibilização de estúdio e serviços de finalização.

A programação se estende ainda à rede pública de ensino, com sessões escola, e tem destaque para a formação, com a promoção das oficinas gratuitas “Atuação para Cinema”, com Clébia Sousa, em Paudalho, e “Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible”, com Lorena Best Urday, em Carpina.

Criado em 2020 por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, o Observatório Latino-americano de Realizadoras nasceu com o propósito de contribuir para a pesquisa, a preservação da memória e a difusão do cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero na América Latina e no Caribe.

Serviço

3º Festival de Cinema OLAR – Observatório Latino-americano de Realizadoras
Data: 11 a 16 de novembro
Entrada: gratuita e aberta ao público, exceto a sessão escolar, que é exclusiva para estudantes

Programação completa

11 de novembro

13h30 às 15h30
Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

19h
Abertura do Festival
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
Mostra Referência OLAR: o cinema de María Barea
Mesa de debate:
Maria Barea, Maria Cardozo e Lorena Best. Mediação: Lílian de Alcântara.

12 de novembro

10h às 12h
Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

13h30 às 15h30
Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

19h
Mostra Competitiva Sara Gómez - Sessão I
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

20h30
Mostra Competitiva Sara Gómez - Sessão II
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
Debate sobre os filmes ao fim da sessão

13 de novembro

13h às 16h
Oficina Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible com Lorena Best
Local: Uno Hotel - Carpina

19h
Mostra Competitiva Abya Yala I
Local: Praça José Otávio - Carpina
Debate após a sessão

14 de novembro

13h às 16h
Oficina Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible com Lorena Best
Local: Uno Hotel - Carpina

19h
Mostra Competitiva Abya Yala II
Local: Praça José Otávio - Carpina

21h
Encerramento do Festival OLAR 3
Local: Praça José Otávio - Carpina

16 de novembro

Cine OLAR na Escola
Local: Escola Estadual São José (Dispensário)
Exclusivo para os estudantes

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