Festival de Cinema OLAR reúne filmes de dez países em programação gratuita em Pernambuco

Até 16 de novembro, evento ocupa espaços de Carpina e Paudalho com mostras, sessões especiais, debate, oficinas, premiações e apresentação cultural

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Uma programação gratuita para valorizar o cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero na América Latina vai ganhar as telas de Carpina e Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco.

Entre os dias 11 e 16 de novembro, o Festival de Cinema OLAR 3 – Observatório Latino-americano de Realizadoras vai promover sessões de 23 filmes de dez países, mostras competitivas, mesa de debate, oficinas, premiações e apresentação musical.

As atividades da terceira edição do OLAR serão realizadas em salas de cinema, espaços públicos e escola.

Com o tema “Para eso nos juntamos!”, o evento presta homenagem a trajetórias que construíram redes de colaboração e espaços próprios para produzir, exibir e pensar o cinema latinoamericano.

A abertura oficial, nesta quarta-feira (11), será no CineTeatro Marco Camarotti, em Paudalho, com a Mostra Referência OLAR, dedicada à peruana María Barea. A diretora estará presente e participará de debate ao lado das pesquisadoras Maria Cardozo e Lorena Best Urday, com mediação de Lílian de Alcântara.

Em Carpina, as sessões serão ao ar livre, na Praça José Otávio. Na sexta-feira (13), a praça recebe a primeira sessão da Mostra Competitiva Abya Yala, que continua no sábado (14).

O encerramento do Festival OLAR 3 será no sábado, 14 de novembro, na Praça José Otávio, em Carpina, com exibições e premiação das mostras competitivas Abya Yala, troféu Sara Gómez e Prêmio Luminor, que oferecer US$ 27.651 em disponibilização de estúdio e serviços de finalização.

A programação se estende ainda à rede pública de ensino, com sessões escola, e tem destaque para a formação, com a promoção das oficinas gratuitas “Atuação para Cinema”, com Clébia Sousa, em Paudalho, e “Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible”, com Lorena Best Urday, em Carpina.

Criado em 2020 por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, o Observatório Latino-americano de Realizadoras nasceu com o propósito de contribuir para a pesquisa, a preservação da memória e a difusão do cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero na América Latina e no Caribe.

Serviço

3º Festival de Cinema OLAR – Observatório Latino-americano de Realizadoras

Data: 11 a 16 de novembro

Entrada: gratuita e aberta ao público, exceto a sessão escolar, que é exclusiva para estudantes

Programação completa

11 de novembro

13h30 às 15h30

Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa

Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

19h

Abertura do Festival

Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

Mostra Referência OLAR: o cinema de María Barea

Mesa de debate:

Maria Barea, Maria Cardozo e Lorena Best. Mediação: Lílian de Alcântara.

12 de novembro

10h às 12h

Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa

Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

13h30 às 15h30

Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa

Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

19h

Mostra Competitiva Sara Gómez - Sessão I

Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

20h30

Mostra Competitiva Sara Gómez - Sessão II

Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho

Debate sobre os filmes ao fim da sessão

13 de novembro

13h às 16h

Oficina Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible com Lorena Best

Local: Uno Hotel - Carpina

19h

Mostra Competitiva Abya Yala I

Local: Praça José Otávio - Carpina

Debate após a sessão

14 de novembro

13h às 16h

Oficina Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible com Lorena Best

Local: Uno Hotel - Carpina

19h

Mostra Competitiva Abya Yala II

Local: Praça José Otávio - Carpina

21h

Encerramento do Festival OLAR 3

Local: Praça José Otávio - Carpina

16 de novembro

Cine OLAR na Escola

Local: Escola Estadual São José (Dispensário)

Exclusivo para os estudantes

