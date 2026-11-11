Festival de Cinema OLAR reúne filmes de dez países em programação gratuita em Pernambuco
Até 16 de novembro, evento ocupa espaços de Carpina e Paudalho com mostras, sessões especiais, debate, oficinas, premiações e apresentação cultural
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Uma programação gratuita para valorizar o cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero na América Latina vai ganhar as telas de Carpina e Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco.
Entre os dias 11 e 16 de novembro, o Festival de Cinema OLAR 3 – Observatório Latino-americano de Realizadoras vai promover sessões de 23 filmes de dez países, mostras competitivas, mesa de debate, oficinas, premiações e apresentação musical.
As atividades da terceira edição do OLAR serão realizadas em salas de cinema, espaços públicos e escola.
Com o tema “Para eso nos juntamos!”, o evento presta homenagem a trajetórias que construíram redes de colaboração e espaços próprios para produzir, exibir e pensar o cinema latinoamericano.
A abertura oficial, nesta quarta-feira (11), será no CineTeatro Marco Camarotti, em Paudalho, com a Mostra Referência OLAR, dedicada à peruana María Barea. A diretora estará presente e participará de debate ao lado das pesquisadoras Maria Cardozo e Lorena Best Urday, com mediação de Lílian de Alcântara.
Em Carpina, as sessões serão ao ar livre, na Praça José Otávio. Na sexta-feira (13), a praça recebe a primeira sessão da Mostra Competitiva Abya Yala, que continua no sábado (14).
O encerramento do Festival OLAR 3 será no sábado, 14 de novembro, na Praça José Otávio, em Carpina, com exibições e premiação das mostras competitivas Abya Yala, troféu Sara Gómez e Prêmio Luminor, que oferecer US$ 27.651 em disponibilização de estúdio e serviços de finalização.
A programação se estende ainda à rede pública de ensino, com sessões escola, e tem destaque para a formação, com a promoção das oficinas gratuitas “Atuação para Cinema”, com Clébia Sousa, em Paudalho, e “Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible”, com Lorena Best Urday, em Carpina.
Criado em 2020 por Cíntia Lima e Lílian de Alcântara, o Observatório Latino-americano de Realizadoras nasceu com o propósito de contribuir para a pesquisa, a preservação da memória e a difusão do cinema realizado por mulheres e dissidências de gênero na América Latina e no Caribe.
Serviço
3º Festival de Cinema OLAR – Observatório Latino-americano de Realizadoras
Data: 11 a 16 de novembro
Entrada: gratuita e aberta ao público, exceto a sessão escolar, que é exclusiva para estudantes
Programação completa
11 de novembro
13h30 às 15h30
Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
19h
Abertura do Festival
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
Mostra Referência OLAR: o cinema de María Barea
Mesa de debate:
Maria Barea, Maria Cardozo e Lorena Best. Mediação: Lílian de Alcântara.
12 de novembro
10h às 12h
Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
13h30 às 15h30
Oficina de Atuação para Cinema com Clébia Sousa
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
19h
Mostra Competitiva Sara Gómez - Sessão I
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
20h30
Mostra Competitiva Sara Gómez - Sessão II
Local: Teatro Marco Camarotti - Paudalho
Debate sobre os filmes ao fim da sessão
13 de novembro
13h às 16h
Oficina Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible com Lorena Best
Local: Uno Hotel - Carpina
19h
Mostra Competitiva Abya Yala I
Local: Praça José Otávio - Carpina
Debate após a sessão
14 de novembro
13h às 16h
Oficina Ensaio-Collage: Mexendo no Archivo Reversible com Lorena Best
Local: Uno Hotel - Carpina
19h
Mostra Competitiva Abya Yala II
Local: Praça José Otávio - Carpina
21h
Encerramento do Festival OLAR 3
Local: Praça José Otávio - Carpina
16 de novembro
Cine OLAR na Escola
Local: Escola Estadual São José (Dispensário)
Exclusivo para os estudantes