Espetáculo ‘Batalha dos Guararapes’ retorna após quatro anos com apresentações gratuitas até o domingo (15)

Com 60 artistas e 100 figurantes, a montagem encena a invasão holandesa e as duas Batalhas dos Guararapes a partir desta quinta-feira (12)

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O espetáculo “Batalha dos Guararapes” volta a acontecer depois de quatro anos de pausa, com apresentações que acontecem desta quinta-feira (12) até o domingo (15), às 20h todos os dias, no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes.

O acesso a peça é totalmente gratuito e conta com intérpretes de Libras e audiodescrição (CM Libras).

A última edição da montagem foi realizada em 2022 e atualmente chega a nona edição. Com texto e direção-geral de Ruy Aguiar, o espetáculo foca na saga da invasão holandesa a partir do ano de 1630, com o início do domínio da Companhia das Índias até o momento mais representativo desse período, que foram as duas Batalhas dos Guararapes.

Espetáculo Batalha dos Guararapes, em 2022 - Divulgação/André Coelho

A obra original foi criada em 1984 e reeditada em 1985 e 1986, no entanto permaneceu fora de cartaz durante 14 anos. A peça foi retomada pela Métron Produções, sob comando do ator, dramaturgo e diretor José Pimentel durante sete edições e atualmente é assinada pelo dramaturgo Ruy Aguiar.

Em cena, o elenco conta com 60 profissionais das artes cênicas pernambucanas (entre atrizes, atores, bailarinas, bailarinos e bacamarteiros), além de 100 figurantes que moram em comunidades próximas ao Parque Histórico Nacional dos Guararapes.

